"Реал" переміг "Ліверпуль" та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Карім Бензема, на 79-й хвилині французький форвард вдало зіграв на добиванні.

Минулого тижня у чвертьфінал Ліги чемпіонів вийшли лондонський "Челсі", португальська "Бенфіка", італійський "Мілан" та мюнхенська "Баварія".

Після матчів вівторка,14 березня, в наступний раунд пройшли англійський "Манчестер Сіті" та міланський "Інтер". Сьогодні останні путівки у чвертьфінал оформили мадридський "Реал" та італійський "Наполі".

Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 17 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

15 березня

"Реал" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія) 1:0

Гол: Бензема, 79

Перший матч - 5:2