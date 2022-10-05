"Реал" - "Шахтар": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів
Букмекери вважають "Шахтар" аутсайдером у матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти іспанського "Реалу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Провідні букмекерські контори пропонують поставити на перемогу "Реалу" з коефіцієнтом 1,16 та не вірять, що українському клубу вдасться відібрати у мадридців очки. На нічию вони дають 8,00, а в на перемогу "Шахтаря" - 12,00.
Матч "Реал" - "Шахтар" відбудеться сьогодні у Мадриді та розпочнеться о 22:00.
Після двох турів "Реал" має 6 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" набрав 4 пункти та йде другим. Шотландський "Селтік" з 1 балом - третій, а німецький "Лейпциг" без жодного очка - останній.
- 14 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию зі шотландським "Селтіком".
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