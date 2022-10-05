Про це повідомляє Еспресо.TV.

За свою історію "Шахтар" і "Реал" зустрічались 6 разів. Двічі перемагали українців, у решті поєдинків вигравали іспанці. Гольовий рахунок протистояння 17:9 на користь мадридців.

Суперниками "Шахтаря" по групі F також є "Лейпциг" та "Селтик". Українці у першому турі переграли німців 4:1, а у другому зіграли внічию з шотландцями 1:1.

У турнірній таблиці групи F "Шахтар" з 4 очками займає другу позицію. "Реал" - перший - 6 набраних балів. У "Лейпцига" 0 очок. "Селтик" - третій - 1 пункт.

Ліга чемпіонів

3-й тур. Група F

5 жовтня

"Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна)

Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Початок о 22:00

Пряма трансляція на Megogo

14 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию зі шотландським "Селтіком".

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