"Реал" - "Шахтар": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 5 жовтня, у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє проти мадридського "Реалу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За свою історію "Шахтар" і "Реал" зустрічались 6 разів. Двічі перемагали українців, у решті поєдинків вигравали іспанці. Гольовий рахунок протистояння 17:9 на користь мадридців.
Суперниками "Шахтаря" по групі F також є "Лейпциг" та "Селтик". Українці у першому турі переграли німців 4:1, а у другому зіграли внічию з шотландцями 1:1.
У турнірній таблиці групи F "Шахтар" з 4 очками займає другу позицію. "Реал" - перший - 6 набраних балів. У "Лейпцига" 0 очок. "Селтик" - третій - 1 пункт.
Ліга чемпіонів
3-й тур. Група F
5 жовтня
"Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна)
Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 14 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию зі шотландським "Селтіком".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.95
-
EUR
Купівля 38.7Продаж 39.96
- Актуальне
- Важливе