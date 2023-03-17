"Реал" зіграє проти "Челсі", а "Мілан" з "Наполі": результати жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Минулого тижня у чвертьфінал Ліги чемпіонів вийшли лондонський "Челсі", португальська "Бенфіка", італійський "Мілан" та мюнхенська "Баварія".

Після матчів вівторка,14 березня, в наступний раунд пройшли англійський "Манчестер Сіті" та міланський "Інтер". Сьогодні останні путівки у чвертьфінал оформили мадридський "Реал" та італійський "Наполі".

Ліга чемпіонів

Чвертьфінал

"Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія)

"Інтер" (Італія) - "Бенфіка" (Португалія)

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)

"Мілан" (Італія) - "Наполі" (Італія)

У півфіналі ЛЧ переможець 2-ї пари зіграє проти 4-ї, а 1-а пара зустрінеться з 3-ю.

Перші матчі чвертьфіналу пройдуть 11 та 12 квітня, а другі - 18 та 19 квітня. Півфінали - 9/10 та 16/17 травня. Фінал пройде 10 червня.