"Реал" зіграє проти "Челсі", а "Мілан" з "Наполі": результати жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні, 17 березня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Минулого тижня у чвертьфінал Ліги чемпіонів вийшли лондонський "Челсі", португальська "Бенфіка", італійський "Мілан" та мюнхенська "Баварія".
Після матчів вівторка,14 березня, в наступний раунд пройшли англійський "Манчестер Сіті" та міланський "Інтер". Сьогодні останні путівки у чвертьфінал оформили мадридський "Реал" та італійський "Наполі".
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал
"Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія)
"Інтер" (Італія) - "Бенфіка" (Португалія)
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)
"Мілан" (Італія) - "Наполі" (Італія)
У півфіналі ЛЧ переможець 2-ї пари зіграє проти 4-ї, а 1-а пара зустрінеться з 3-ю.
Перші матчі чвертьфіналу пройдуть 11 та 12 квітня, а другі - 18 та 19 квітня. Півфінали - 9/10 та 16/17 травня. Фінал пройде 10 червня.
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