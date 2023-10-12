Реальна історія і реальні вороги: в прокат виходить фільм "Шлях поколінь"

Еспресо - інформаційний партнер проєкту.

Події стрічки "Шлях поколінь" відбуваються у 2014 році. За сюжетом, молодий програміст Назар, який не бажає воювати, разом зі своєю дівчиною мандрує країною і зупиняється перепочити в одному лісі. У сні до нього приходить український воїн з минулого, який воював в цьому місці, проти різних ворогів. Між ними відбувається непроста розмова, яка закидає нашого героя в теж саме минуле і назавжди змінює майбутнє хлопця, де його чекає бій з підлим і сильним ворогом. Проте, спочатку Назар змушений перемогти самого себе і зробити вибір: вагітна дружина, яка кохає його, чи країна, яка охоплена полум’ям війни.

Режисер фільму Михайло Ухман знає про війну безпосередньо. Він був добровольцем, воював у Мар’їнці та Пісках на Донеччині. Там у Михайла виникла ідея його першого фільму про кіборгів “Трохи нижче неба” (вийшов на екрани у 2021-му) та стрічки “Шлях поколінь”, яка виходить у прокат у жовтні 2023-го.

Фільм “Шлях поколінь”, виробництва “Ухман і Компанія”, знімався у 2020 році в Донецькій області всього в 20-ти кілометрах від тимчасово окупованого Донецька на окремих бойових позиціях наших захисників. Частина зйомок відбувалась у Києві та на Волині.

Ролі у фільмі виконали Володимир Ніколаєнко, Лариса Руснак, Назар Борушок, Олексій Паламаренко, Світлана Матвіїшин та інші. Крім професійних акторів, у стрічці знялись військові, які на момент фільмування виконували бойові дії. Також у фільмі глядачі побачать справжню військову техніку і зброю.

Напередодні старту прокату відбувся допрем’єрний показ у київському кінотеатрі “Жовтень” за участі українських військовослужбовців, волонтерів, громадськості та культурних діячі. Зокрема, на заході був присутній командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час обговорення стрічки команда фільму провела благодійний аукціон, на якому зібрали 295 000 грн на дрони для ЗСУ. Також на закупівлю дронів йде частина коштів від проданих квитків.