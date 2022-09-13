Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже вдвічі більше за озвучену офіційно, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сьогодні, 13 вересня, повідомила, що площа деокупованих територій Харківської області насправді майже вдвічі більша за озвучену раніше
"Сьогодні на брифінгу в Балаклеї я повідомила, що з 6 вересня в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, понад 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення... Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше. Завтра будуть вже уточнені дані", - пише Маляр.
- Зранку 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.
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