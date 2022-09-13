Про це вона повідомила у фейсбуці

"Сьогодні на брифінгу в Балаклеї я повідомила, що з 6 вересня в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, понад 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення... Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше. Завтра будуть вже уточнені дані", - пише Маляр.

Зранку 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.