Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і планувалася декілька днів. Починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3800 кв.км - понад 300 населених пунктів", - сказала Маляр.

Заступниця міністра інформує, що близько 150 тисяч українців звільнили від російської окупації, де наші люди фактично були заручниками.

"Вражає стійкість та дух українців, тому що росіяни позбавили їх тут зв'язку. Фактично ні у кого не було можливості дізнатися, що там - на підконтрольній Україні частини. Їм говорили, що України нема, що в Україні вже інший президент, Україна за ними не прийде. Але всі з ким ми сьогодні говорили вони всі стійко чекали, вірили, що Збройні сили прийдуть і звільнять їх", - наголошує заступниця міністра.

На питання щодо термінів деокупації Харківщини Маляр відповіла: Операція триває, розпланована до повного звільнення Харківської області. Всі деталі не будемо говорити, будемо вірити, що це станеться якнайшвидше".

За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.

Військовий експерт Риженко в ефірі Еспресо повідомив, що поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою.

11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники.

Також на Харківському напрямку бійці "Азову" та 14-ї ОМБр ліквідували близько 30 росіян, ворожу техніку та склад боєприпасів.

12 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. ЦЬого ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.

Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.

Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.

Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.