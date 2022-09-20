Про це Ребров розповів у інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, клуб влітку сам запропонував Реброву трансфер Ярмоленка, який став вільним агентом після завершення контракту з англійським "Вест Гемом".

"Мене запитали: "Тобі потрібен Ярмоленко?". Я відповів: "Звичайно". Просто були кандидати на позицію, а Андрій був для мене №1 серед них. Я знаю його здібності, можливості та потенціал, попри нерегулярну ігрову практику останнім часом", - сказав Ребров.

Він додав, що Ярмоленко погодився на перехід до "Аль-Айну", оскільки був знайомий з принципами роботи Реброва ще з часів виступів у "Динамо", де грав під його керівництвом з 2014 до 2017 року.

"Потрібно розуміти, які в Андрія були пропозиції в Європі, і чи були вони взагалі. Сума контракту не стоїть у нього на першому місці. Він йшов не в Емірати, він йшов до мене, бо знає мої принципи роботи. Я абсолютно не розчарувався в ньому, а бачу у ньому перспективу та майбутнє в цій команді. У пресі кричать, що він мав купу варіантів, але сам він про це не розповідав. Вибір робив він та його родина", – розповів Ребров.

32-річний Ярмоленко перейшов до "Аль-Айну" з англійського "Вест Гему", за який грав з 2018 до 2022 року. У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 - дортмундської "Борусії" з Німеччини.

За "Аль-Айн" 32-річний Ярмоленко зіграв 3 матчі, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

3 липня Андрій Ярмоленко перейшов з "Вест Гема" до "Аль-Айна".

19 липня Ярмоленко заявив, що відхилив пропозицію київського "Динамо" через війну в Україні.

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