Ярмоленко перейшов до команди Реброва

Про це повідомляє "Аль-Айн" у twitter.

Андрій Ярмоленко уклав з клубом з Об'єднаних Арабських Еміратів контракт на один сезон. Українець перейшов з "Вест Гему" до "Аль-Айну" на правах вільного агента, оскільки у нього закінчився контракт з англійцями.

32-річний українець виступав за лондонський клуб з 2018 року. Загалом він зіграв за "Вест Гем" 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.

У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 виступав за дортмундську "Борусію" з Німеччини.

"Аль-Айн" очолює українець Сергій Ребров, під керівництвом якого Андрій Ярмоленко грав у київському "Динамо". Минулого сезону він привів клуб до перемоги у чемпіонаті та Кубку ОАЕ.

15 травня Андрій Ярмоленко попрощався із вболівальниками "Вест Гем Юнайтед" та заявив, що залишає команду.

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