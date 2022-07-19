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Ярмоленко пояснив, чому відмовився повертатися до "Динамо"

19 липня, 2022 вiвторок
07:26
Спорт Андрій Ярмоленко

Український футболіст Андрій Ярмоленко заявив, що відхилив пропозицію київського "Динамо" через війну

Про це він заявив у інтерв'ю Вацко Live.

"Дійсно, у мене була пропозиція від "Динамо". Мені цього дуже хотілося, але самі розумієте, яка зараз ситуація в країні. Мені хочеться стабільності, я хочу грати в футбол. Мені важко уявити, як це все буде в Україні. Тому моє рішення було таким. "Динамо" - це команда номер один в моєму житті. Ця команда дала мені все, зробила мене тим, ким я є зараз. Але потрібно розуміти, чому я зробив такий вибір", - сказав Ярмоленко, який перейшов з англійського "Вест Гема" до "Аль-Айну" з ОАЕ, який тренує українець Сергій Ребров. 

Він наголосив, що передовсім керувався інтересами своєї родини та дітей. 

"Найголовніший момент - це момент моїх дітей. Я не знаю, де буде базуватися моя команда, що мені робити з моєю родиною. Я не та людина, яка зробила дітей і відправила їх кудись навчатися. Так, звісно, фінанси є, і можна відправити їх до Лондона чи ще кудись. Але у мене ще діти не в тому віці, щоб їх залишати. Дітям потрібен батько. У мене троє хлопців, яких треба виховувати. Я за них відповідальний", - зазначив Ярмоленко. 

32-річний українець виступав за "Вест Гем" з 2018 року. Загалом він зіграв за лондонців 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач. 

У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 - дортмундської "Борусії" з Німеччини.

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футбол
Динамо
Андрій Ярмоленко
війна з Росією
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