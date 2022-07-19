Про це він заявив у інтерв'ю Вацко Live.

"Дійсно, у мене була пропозиція від "Динамо". Мені цього дуже хотілося, але самі розумієте, яка зараз ситуація в країні. Мені хочеться стабільності, я хочу грати в футбол. Мені важко уявити, як це все буде в Україні. Тому моє рішення було таким. "Динамо" - це команда номер один в моєму житті. Ця команда дала мені все, зробила мене тим, ким я є зараз. Але потрібно розуміти, чому я зробив такий вибір", - сказав Ярмоленко, який перейшов з англійського "Вест Гема" до "Аль-Айну" з ОАЕ, який тренує українець Сергій Ребров.

Він наголосив, що передовсім керувався інтересами своєї родини та дітей.

"Найголовніший момент - це момент моїх дітей. Я не знаю, де буде базуватися моя команда, що мені робити з моєю родиною. Я не та людина, яка зробила дітей і відправила їх кудись навчатися. Так, звісно, фінанси є, і можна відправити їх до Лондона чи ще кудись. Але у мене ще діти не в тому віці, щоб їх залишати. Дітям потрібен батько. У мене троє хлопців, яких треба виховувати. Я за них відповідальний", - зазначив Ярмоленко.

32-річний українець виступав за "Вест Гем" з 2018 року. Загалом він зіграв за лондонців 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.

У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 - дортмундської "Борусії" з Німеччини.

13 липня Андрій Ярмоленко перейшов з "Вест Гема" до "Аль-Айна".

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