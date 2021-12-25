Ребров розповів про пропозицію очолити збірну України
Головний тренер "Аль-Айну" з ОАЕ Сергій Ребров підтвердив, що влітку 2021 року отримував пропозицію очолити збірну України
Про це Ребров розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.
За словами тренера, він справді отримав пропозицію очолити національну команду після відставки Андрія Шевченка, однак не зміг на неї пристати через чинний контракт з "Аль-Айном".
"Виходили на мене зі збірної України. Сказав, що я маю контракт і я готовий працювати зі збірною, але вирішіть ситуацію з клубом. Було непросто вирішити цю ситуацію. Я був готовий до цієї роботи, але на цей час у мене була своя робота. Якби перемовини закінчилися, я б із задоволенням працював зі збірною України", – сказав Ребров.
Він додав, що у майбутньому хоче очолити збірну України.
"Якщо буде така нагода, звісно, я розгляну, мені цікава ця робота. Зараз я працюю тут та отримую задоволення від своєї роботи. Далі ніхто не знає", – зазначив Ребров.
- 12 жовтня стало відомо, що головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров не має наміру продовжувати контракт з клубом з ОАЕ.
- 12 листопада президент УАФ Андрій Павелко заявив, що в майбутньому Сергій Ребров стане головним тренером збірної України.
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