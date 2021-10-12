Ребров відмовився продовжувати контракт в ОАЕ та все ще сподівається очолити збірну України, - ЗМІ

Про це заявив журналіст Ігор Циганик на каналі FootballHub в YouTube.

За його інформацією, клуб з ОАЕ зацікавлений в подальшій співпраці з тренером, але Ребров поки скептично ставиться до продовження контракту, який закінчується в травні 2022 року.

Сергій Ребров має намір виконати свої контрактні зобов'язання у "Аль-Айні" та стежити за розвитком подій у збірній України, яку наразі очолює Олександр Петраков у статусі виконувача обов'язків головного тренера.

Сергій Ребров був головним претендентом на посаду головного тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка, але "Аль-Айн" відмовився розривати угоду з українцем та відпускати його до національної команди.

