Ребров відмовився продовжувати контракт в ОАЕ та все ще сподівається очолити збірну України, - ЗМІ
Головний тренер "Аль-Айну" українець Сергій Ребров не має наміру продовжувати контракт з клубом з ОАЕ
Про це заявив журналіст Ігор Циганик на каналі FootballHub в YouTube.
За його інформацією, клуб з ОАЕ зацікавлений в подальшій співпраці з тренером, але Ребров поки скептично ставиться до продовження контракту, який закінчується в травні 2022 року.
Сергій Ребров має намір виконати свої контрактні зобов'язання у "Аль-Айні" та стежити за розвитком подій у збірній України, яку наразі очолює Олександр Петраков у статусі виконувача обов'язків головного тренера.
Сергій Ребров був головним претендентом на посаду головного тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка, але "Аль-Айн" відмовився розривати угоду з українцем та відпускати його до національної команди.
- Нагадаємо, 11 жовтня Сергія Реброва визнали найкращим тренером вересня в Об'єднаних Арабських Еміратах.
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