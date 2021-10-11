Реброва вдруге поспіль визнали найкращим тренером місяця в ОАЕ

Про це повідомляє "Аль-Айн" у twitter.

У боротьбі за звання найкращого тренера вересня Сергій Ребров випередив усіх інших завдяки результатам у чемпіонаті ОАЕ. У минулому місяці команда українця здобула дві перемоги і двічі зіграла внічию.



"Аль-Айн" обіграв "Бані Яс" (1:0) і "Аль-Іттіхад Кальбу" (4:1), а також зіграв внічию з "Аль-Урубою" (3:3) і "Аль-Вахдою" (1:1). "Аль-Айн" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ після перших шести турів.

47-річний Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" у червні. Він був головним кандидатом, аби у серпні замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, проте не зміг домовитися клубом з ОАЕ про розірвання контракту.

У серпні Реброва також визнавали кращим тренером чемпіонату ОАЕ з футболу.