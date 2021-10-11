Реброва вдруге поспіль визнали найкращим тренером місяця в ОАЕ
Українського тренера клубу "Аль-Айн" Сергія Реброва визнали найкращим тренером вересня в Об'єднаних Арабських Еміратах
Про це повідомляє "Аль-Айн" у twitter.
У боротьбі за звання найкращого тренера вересня Сергій Ребров випередив усіх інших завдяки результатам у чемпіонаті ОАЕ. У минулому місяці команда українця здобула дві перемоги і двічі зіграла внічию.
"Аль-Айн" обіграв "Бані Яс" (1:0) і "Аль-Іттіхад Кальбу" (4:1), а також зіграв внічию з "Аль-Урубою" (3:3) і "Аль-Вахдою" (1:1). "Аль-Айн" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ після перших шести турів.
47-річний Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" у червні. Він був головним кандидатом, аби у серпні замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, проте не зміг домовитися клубом з ОАЕ про розірвання контракту.
- У серпні Реброва також визнавали кращим тренером чемпіонату ОАЕ з футболу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.5
-
EUR
Купівля 30.28Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе