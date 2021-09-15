Ребров здобув першу нагороду на чолі нового клубу

Про це повідомляє "Аль-Айн" у twitter.

У боротьбі за звання найкращого тренера серпня українець випередив Махді Алі з "Шабаб Аль-Ахлі" та Абдулазіза Аль-Анбера з "Аль-Шарджі".

"Аль-Айн" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ. Команда Реброва у перших трьох турах набрала 9 очок.

47-річний Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" у червні. Він був головним кандидатом, аби у серпні замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, проте не зміг домовитися клубом з ОАЕ про розірвання контракту.



3 серпня повідомлялось, що Сергій Ребров стане новим головним тренером збірної України з футболу.

12 серпня Сергій Ребров заявив, що попри пропозицію очолити збірну України, він залишиться у клубі та виконає контрактні зобов'язання перед "Аль-Айном".

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