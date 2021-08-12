Відданий контракту з "Аль-Айном". Якщо клуб вирішить, що я повинен піти, очолю збірну України, - Ребров
Головний тренер арабського "Аль-Айна" Сергій Ребров розповів, що відданий своєму клубу, але якщо його відпустять, то він готовий очолити збірну України
Про це повідомляє vZbirna.
За словами Реброва, він був би дуже радий, якби очолив збірну України.
"Був би, безумовно, радий, якби взяв на себе завдання тренувати збірну своєї країни. Але я зараз тут, я відданий своєму контрактом. Якщо клуб вирішить, що я повинен піти, безсумнівно, я прийму роботу головним тренером збірної України", - сказав Ребров.
З початку червня 47-річний Сергій Ребров тренує клуб "Аль-Айн" з ОАЕ. На посаді головного тренера збірної України він змінить Андрія Шевченка, який очолював збірну України з липня 2016 року та вивів національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 3 серпня повідомлялось, що Сергій Ребров стане новим головним тренером збірної України з футболу.
- 10 серпня стало відомо, що чемпіон світу Олександр Петраков може очолити збірну України.
- 11 серпня Сергій Ребров мав провести фінальні переговори з керівництвом "Аль-Айном" з ОАЕ стосовно розірвання контракту.
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