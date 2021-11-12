Президент УАФ Павелко назвав ім'я майбутнього тренера збірної України

Про це повідомляє "Радіо НВ".



За словами Павелко, УАФ вела переговори з Ребровим і в майбутньому він очолить збірну України з футболу.



"Раніше були переговори з Ребровим, є бачення, що у майбутньому він очолить збірну. Сам Шевченко стверджував, що бачить Сергія своїм наступником. Але вийшло так, що у Реброва контракт з клубом до кінця весни, і не було можливості його запросити. Ребров переживає за збірну, він спілкується з Петраковим. Мені подобається те, що між ними повне порозуміння. Немає ревнощів між ними", - сказав Андрій Павелко.



Президент УАФ також наголосив, що зараз збірну очолює Олександр Петраков.



"Але зараз ми розуміємо, що головний тренер - Петраков. І він не має часових обмежень щодо питання, скільки він буде наставником. Скільки буде успішною історія, стільки він і буде", - запевнив Андрій Павелко.



Сергій Ребров був головним претендентом на посаду головного тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка, але "Аль-Айн" відмовився розривати угоду з українцем та відпускати його до національної команди.



Після в.о. головного тренера збірної України призначили Олександра Петракова. Під його керівництвом команда провела шість матчів, здобула одну перемогу та п'ять разів зіграла внічию.



12 жовтня стало відомо, що головний тренер "Аль-Айну" українець Сергій Ребров не має наміру продовжувати контракт з клубом з ОАЕ. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb