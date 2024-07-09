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Знаменитий сербський рецепт айвару: готуємо вдома

9 липня, 2024 вiвторок
20:00
рецепти айвар

Айвар дуже простий у приготуванні та неймовірно апетитний. Яскравий універсальний соус! Айвар на зиму можна приготувати як на основі лише солодких болгарських перців, так і з додаванням помідорів чи баклажанів

Зміст

Рецепт айвару

Інгредієнти для айвару:

  • Болгарський перець - 1 кг
  • Баклажани - 0.5 кг
  • Часник - 50 г
  • Цукор 1 стол.л.
  • Сіль (приблизно 0,5 ст.л.) - на смак
  • Рослинна олія - 50 мл
  • Оцет (6%) - 50 мл
  • Суміш перців мелених - на смак
  • Перець чилі - на смак

Рецепт приготування айвару:

  • Для рецепта ідеально підійдуть великі м'ясисті плоди червоного, помаранчевого чи жовтого перцю
  • Баклажани та перець вимийте в холодній воді та обсушіть рушником. Зробіть вилкою проколи на кожному овочі. Деко для запікання застелити пергаментним папером. Викладіть плоди в один ряд на невеликій відстані один від одного. Складіть перці та баклажани в заздалегідь розігріту духовку. Запікайте при 200 градусах до готовності овочів. Орієнтуйтеся на колір шкірки перців, вона повинна потемніти й навіть подекуди обвуглитися
  • Потім переверніть перці та баклажани на інший бік і так само запікайте до потемніння шкірки. Якщо у вас є режим гриль, то обов'язково використовуйте цю функцію. Викладіть перчики й сині на тацю або в інший посуд
  • Обмотайте харчовою плівкою або целофановим мішечком. Залишіть таким чином на 20-30 хвилин
  • Незрівнянно смачний з тонким ароматом виходить Айвар, якщо овочі запекти на вугіллі на мангалі. Якщо у вас є така можливість, то неодмінно скористайтеся нею!
  • Зніміть шкірку з перців, видаліть серцевину та насіння. Робиться це дуже легко та без особливих зусиль. На баклажанах зробіть розріз уподовж
  • За допомогою ложки витягніть м'якоть
  • Далі є кілька способів подрібнити овочі. Їх можна перетворити на пюре за допомогою блендера, пропустити через м'ясорубку або нарізати від руки максимально дрібно
  • У сковороду з товстим дном налийте олію, додайте пюровані овочі, пропущений через прес часник, сіль на смак, цукор та суміш мелених перців. На помірному полум'ї випаруйте потрібну кількість рідини, періодично помішуючи масу. Наприкінці приготування влийте оцет і потримайте на плиті ще близько двох хвилин
  • Банки та кришки простерилізуйте будь-яким зручним для вас способом. Розлийте гарячий Айвар у гарячі банки та закрийте кришками
  • Переверніть верх дном і залиште під рушником або ковдрою до повного охолодження
  • Далі заберіть заготовку в будь-яке прохолодне місце для тривалого зберігання.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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