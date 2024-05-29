Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Інфографіка
Пишні булочки на кефірі. Розповімо, як приготувати чудовий сніданок для родини
Що може бути смачніше ароматної булочки до чаю вранці? Тісто за цим простим рецептом вийде м'яким та повітряним. Булочки з нього можна зробити з будь-якою начинкою або з таким простим посипанням
Зміст
Інгредієнти для тіста на булочки:
- Кефір - 250 мл
- Цукор - 50 г
- Сіль - ½ ч. ложки
- Яйце - 1 штука
- Вершкове масло - 50 г
- Ванільний екстракт - 1 ч. ложка
- Швидкодіючі сухі дріжджі - 2 ч. ложки без гірки
- Борошно - 450-500 г
Інгредієнти для посипання:
- Вершкове масло - 40 г
- Борошно - 80 г
- Цукор - 3-4 ст. ложки
- Курячий жовток - 1 штука
- Молоко - 2-3 ст. ложки
Приготування - пишні булочки на кефірі:
- Змішайте кефір, цукор, сіль, яйце, розтоплене вершкове масло та ванільний екстракт
- Кефір має бути кімнатної температури
- Додайте дріжджі
- Поступово всипте борошно, замішуючи м'яке і трохи липке тісто
- Викладіть тісто у велику миску, накрийте рушником і залиште на 1-2 години в теплому місці
- Застеліть деко або форму папером для випікання
- Коли тісто збільшиться вдвічі, вимісіть його та розділіть на 12 рівних частин
- З кожної сформуйте булочку
- Викладіть заготовки на деко, залишаючи між ними 5-7 см
- Накрийте рушником і залиште в теплі на 20-30 хвилин
- Розігрійте духовку до 180 °С
- Для посипання перетріть холодне вершкове масло з борошном і цукром в дрібну крихту
- Жовток збийте віничком із молоком
- Булочки змастіть жовтком і посипте крихтою
- Випікайте 25-35 хвилин до золотистого кольору.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+25°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.33 Купівля 40.33Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.57
- Актуальне
- Важливе
2024, середа
29 травня
14:26
Оновлено
"Понад половина всіх сьогоднішніх боєзіткнень": на фронті найгарячіше на Покровському та Куп'янському напрямках
14:01
У Брюсселі провели обшуки помічника депутата Європарламенту, підозрюваного в поширенні пропаганди РФ
13:23
Колаборанти в окупованому Луганську погрожують не віддавати новонароджених дітей батькам, у яких немає паспорта РФ, - Спротив
13:20
Ексклюзив
Ворог прорахувався у тактичних наступальних операціях на Харківщині, - генерал армії Маломуж
13:15
Підпалив електропідстанції на Одещині і хотів втекти за кордон: СБУ затримала іноземця-диверсанта
13:15
Міноборони РФ вербує молодь з окупованих територій вступати до вищих військучилищ Росії, - голова Бердянської МВА
12:49
Після нападів на прикордонників Туск заявив про відновлення буферної зони на кордоні Польщі з Білоруссю
12:45
Оновлено
Зірка "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано та володарка "Оскарів" Гіларі Свенк стали амбасадорками UNITED24
12:37
"Україна є лише зручним хостом, лабораторією для зброї НАТО і джерелом "людських ресурсів": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 29 травня
12:17
"Отримайте виплату від польських партнерів": у кіберполіції повідомили про нову шахрайську схему
12:13
Другий рік поспіль: британська розвідка пояснила, чому РФ може скасувати Армійські міжнародні ігри
12:08
Огляд
Глава НАТО і західні лідери закликають США дозволити Україні завдавати ударів по Росії, а українські діти намагаються адаптуватися, щоб пережити російське вторгнення. Акценти світових ЗМІ 29 травня
11:47
Протичовновий корабель, катери та посилена активність росіян: партизани розвідали бухту в Севастополі
11:30
Ексклюзив
Ворог, ймовірно, продовжить спроби просуватися, створюючи умови для наближення до Харкова - Згурець