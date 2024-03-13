Буженина в мультиварці: рецепти соковитого та ніжного м'яса
Рецепт приготування буженини може здатися складним, на перший погляд, однак, із використанням мультиварки цей процес стає надзвичайно простим та зручним
Буженина – це саме та страва, аромат та смак якої відчуваєш лише прочитавши назву. Соковите та надзвичайно ароматне м'ясо стане чудовним доповненням для обіду або вечері. У цій статті ми поділимося з вами двома найсмачнішими рецептами приготування буженини в мультиварці, які зроблять ваш святковий стіл або звичайний обід по-справжньому незабутнім.
Буженина в мультиварці в рукаві
Інгредієнти:
- шийна частина свиняча – 1.3 кг
- сіль - 1 ч. л. з гіркою
- паприка – 1 ч. л.
- хмелі-сунелі – 1 ч. л.
- мелений коріандр – 1 ч. л.
- чорний мелений перець – ½ ч. л.
- червоний гострий перець – ½ ч. л.
- часник - 1 головка
- соняшникова олія – 1 ст. л.
- гірчиця – 1 ч. л.
- лаврові листки – 4 шт.
- вода – 200 мл
Покроковий рецепт, як приготувати буженину в мультиварці:
- Часник очистіть від шкірки та попустіть через прес.
- Для маринаду змішайте в посудині паприку, хмелі-сунелі, мелений коріандр, чорний перець, червоний перець, часник, гірчицю, соняшникову олію та сіль.
- У м'ясі робимо проколи довгим та гострим ножем. Маринадом заповнюємо ці проколи, а потім рясно змащуємо все м'ясо.
- Перекладіть свинину у рукав для приготування, додайте лаврові листки. Щільно загорніть м'ясо, а потім додатково перев'яжіть його кулінарною ниткою. Перекладіть м'ясо в холодник на 30-60 хвилин, щоб воно промаринувалось.
- М'ясо викладаємо у чашу мультиварки, додаємо воду та закриваємо кришку. Готуємо на режимі "Тушкування", виставте таймер на 150 хвилин (2.5 години). Протягом тушкування переверніть м'ясо декілька разів, щоб воно більш рівномірно просмажилось.
- Після закінчення часу приготування, м'ясо можна одразу куштувати.
Фото: Pinterest
Буженина в мультиварці у фользі
Інгредієнти:
- свинячий ошийок – 900 г
- соєвий соус – 3 ст. л.
- сік лимону – 2 ст. л.
- соняшникова олія – 3 ст. л.
- часник – 3 зубчики
- сіль – 1 ч. л.
- цукор – 1 ч. л.
- солодка мелена паприка – 1 ч. л.
- вода – 200 мл
Покроковий рецепт буженини в мультиварці:
- Часник очистіть від шкірки та наріжте дуже дрібно.
- Якщо у вас дуже великий шматок свинини, тоді його краще розрізати на два менших.
- У глибоку посудину перекладіть м'ясо та додайте часник, сіль, цукор, паприку, соєвий соус, сік лимону та олію. Все добре перемішайте.
- Щільно загорніть кожен шматок м'яса у 2-3 шари фольги.
- На дно та краї мультиварки викладаємо пергаментний папір, щоб фольга не зіпсувала чашу. Потім перекладаємо м'ясо, наливаємо воду та закриваємо кришку мультиварки.
- На режимі "Випічка" час приготування - 75 хвилин. Після сигналу таймера м'ясо можна одразу куштувати. Смачного!
Фото: dinnerthendessert.com
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