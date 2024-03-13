Буженина в мультиварці: рецепти соковитого та ніжного м'яса

Буженина – це саме та страва, аромат та смак якої відчуваєш лише прочитавши назву. Соковите та надзвичайно ароматне м'ясо стане чудовним доповненням для обіду або вечері. У цій статті ми поділимося з вами двома найсмачнішими рецептами приготування буженини в мультиварці, які зроблять ваш святковий стіл або звичайний обід по-справжньому незабутнім.

Буженина в мультиварці в рукаві

Інгредієнти:

шийна частина свиняча – 1.3 кг

сіль - 1 ч. л. з гіркою

паприка – 1 ч. л.

хмелі-сунелі – 1 ч. л.

мелений коріандр – 1 ч. л.

чорний мелений перець – ½ ч. л.

червоний гострий перець – ½ ч. л.

часник - 1 головка

соняшникова олія – 1 ст. л.

гірчиця – 1 ч. л.

лаврові листки – 4 шт.

вода – 200 мл

Покроковий рецепт, як приготувати буженину в мультиварці:

Часник очистіть від шкірки та попустіть через прес. Для маринаду змішайте в посудині паприку, хмелі-сунелі, мелений коріандр, чорний перець, червоний перець, часник, гірчицю, соняшникову олію та сіль. У м'ясі робимо проколи довгим та гострим ножем. Маринадом заповнюємо ці проколи, а потім рясно змащуємо все м'ясо. Перекладіть свинину у рукав для приготування, додайте лаврові листки. Щільно загорніть м'ясо, а потім додатково перев'яжіть його кулінарною ниткою. Перекладіть м'ясо в холодник на 30-60 хвилин, щоб воно промаринувалось. М'ясо викладаємо у чашу мультиварки, додаємо воду та закриваємо кришку. Готуємо на режимі "Тушкування", виставте таймер на 150 хвилин (2.5 години). Протягом тушкування переверніть м'ясо декілька разів, щоб воно більш рівномірно просмажилось. Після закінчення часу приготування, м'ясо можна одразу куштувати.

Фото: Pinterest

Буженина в мультиварці у фользі

Інгредієнти:

свинячий ошийок – 900 г

соєвий соус – 3 ст. л.

сік лимону – 2 ст. л.

соняшникова олія – 3 ст. л.

часник – 3 зубчики

сіль – 1 ч. л.

цукор – 1 ч. л.

солодка мелена паприка – 1 ч. л.

вода – 200 мл

Покроковий рецепт буженини в мультиварці:

Часник очистіть від шкірки та наріжте дуже дрібно. Якщо у вас дуже великий шматок свинини, тоді його краще розрізати на два менших. У глибоку посудину перекладіть м'ясо та додайте часник, сіль, цукор, паприку, соєвий соус, сік лимону та олію. Все добре перемішайте. Щільно загорніть кожен шматок м'яса у 2-3 шари фольги. На дно та краї мультиварки викладаємо пергаментний папір, щоб фольга не зіпсувала чашу. Потім перекладаємо м'ясо, наливаємо воду та закриваємо кришку мультиварки. На режимі "Випічка" час приготування - 75 хвилин. Після сигналу таймера м'ясо можна одразу куштувати. Смачного!

Фото: dinnerthendessert.com