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Джеркі: що це таке та як готувати цю страву
Джеркі (англ. jerky) – шматочки в'яленого м'яса, дуже оригінальна м'ясна закуска. Джеркі можна подавати з вином чи пивом. М'ясо залишається м'яким, жувальним, із яскравим смаком маринаду. Маринад можна регулювати на власний смак
Зміст
Основні інгредієнти:
- м'ясо - 1 кг
Маринад:
- соєвий соус - ½ склянки
- бальзамічний оцет - ½ склянки
- бальзамічний соус - 3 ст. л.
- цукор очеретяний - 1 ст. л.
- цибуля сушена - 30 г
- часник сушений - 2 ч. л.
- перець чилі сухий - 1 ½ ч. л.
Покроковий рецепт приготування - джеркі:
- Потрібно хороше м'ясо без жил, кісток і плівок
- М'ясо помити та просушити паперовим рушником
- Нарізати нетовстими пластинами впоперек волокон
- Для маринаду змішати всі інгредієнти: сушену цибулю, сушений часник, перець червоний чилі, цукор очеретяний, соус соєвий, бальзамічний оцет і соус
- Замаринувати м'ясо, накрити кришкою та поставити в холодильник на добу
- Розкласти м'ясо на ґратках
- Сушити при 70 °С 9-10 годин
- Зберігати в прохолодному сухому місці в контейнері з кришкою.
Смачного!
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