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Гарбузовий пиріг зі згущенкою та корицею: американський рецепт
Швидко та смачно, за найпростішим рецептом! Традиційний класичний пиріг американської кухні з гарбузом готують зазвичай на День подяки, у розпал осіннього сезону
Зміст
Інгредієнти для пирога з гарбуза:
- Пшеничне борошно - 160 г
- Вершкове масло - 100 г
- Вода (або трохи більше) - 2 стол. л.
- Лимонний сік - 1 чайн. л.
- Сіль - 0.5 чайн. л.
- Для начинки:
- Гарбуз (Вага готового гарбузового пюре. Гарбуза знадобиться 800 гр.) - 300 г
- Згущене молоко - 200 г
- Яйця - 2 шт.
- Мелена кориця - 0.5 чайн. л.
- Порошок імбиру - за смаком
- Мускатний горіх - за смаком
- Кардамон (мелений) - за смаком
Покрокове приготування - пиріг з гарбуза:
- Гарбуз зважте до початку приготування, його вага має бути 800-850 грам, саме з такої кількості вийде 300 грам пюре
- Вершкове масло покладіть перед приготуванням в морозилку, воно повинно бути сильно охолодженим і твердим, щоб його було легко натирати на тертці Згущене молоко візьміть натуральне, без рослинних жирів
- Наперед треба приготувати пюре з гарбуза
- Для цього ми його запечемо
- Гарбуз розріжте на невеликі шматочки і зріжте шкірку
- Обережно, вона дуже тверда, не поріжтеся
- Саме тому її краще нарізати на шматки
- Наріжте отримані шматки на невеликі шматочки
- Складіть шматочки гарбуза у форму для випікання
- Запікайте гарбуз близько 45 хвилин у духовці при температурі 180°С (орієнтуйтеся на духовку)
- Він має стати м'яким, шматочки легко протикатимуться ножем
- Готовий гарбуз остудіть
- Поки гарбуз остигає, приготуйте тісто
- Насипте борошно у велику миску
- Всипте в неї сіль, перемішайте
- Натріть холодне вершкове масло на тертці
- Щоб це було зручніше робити, обваляйте шматок масла в борошні
- Руками перетріть борошно з маслом до стану крихти
- Робіть це швидко, щоб масло не встигло розтанути від тепла рук
- Потім влийте в крихту крижану воду, змішану з лимонним соком
- Рідини може знадобитися більше, оскільки все залежить від якості масло та борошна
- Додайте її до тих пір, поки тісто не збереться в грудку
- Якщо тісто вийшло занадто рідким, то додайте ще трохи борошна
- Загорніть тісто в плівку і заберіть у холодильник на півгодини
- Гарбуз, що остигнув, пробийте занурювальним блендером до стану пюре
- Якщо у вас немає блендера, то розімніть її товкачем
- Додайте до гарбуза згущене молоко, яйця та спеції
- В Америці продають спеціальні суміші для гарбузового пирога, крім кориці, імбиру та мускатного горіха до неї ще входить мелена гвоздика та запашний перець
- Перемішайте всі складові віночком до однорідного стану
- Начинка готова
- Охолоджене тісто покладіть між двома аркушами пергаменту
- Розкачайте його качалкою до товщини близько 2 мм
- Дуже зручно це робити саме між папером, так воно не прилипне до качалки Розмір кола зробіть на 4 см більше за діаметр форми
- Щоб пиріг виглядав акуратно, обріжте тісто по тарілці
- Обрізки використайте для прикраси пирога
- Покладіть тісто у форму, акуратно розподіливши його по дну та бокам Наколіть тісто вилкою по всій поверхні, щоб воно не роздулося при випіканні
- Випікайте тісто в духовці при температурі 180 ° С протягом 15 хвилин (орієнтуйтеся на духовку)
- Потім форму з тістом вийміть і злегка охолодіть
- Вилийте начинку на корж
- Поверніть пиріг у духовку і печіть до готовності
- Начинка має стати щільною, а краї тіста позолотитися
- Пиріг охолодіть та подавайте до столу
- Верх за бажання можете прикрасити шматочками тіста, що залишилися від обрізки коржа
- Їх треба зліпити, розкотити, нарізати та випекти, змастивши зверху яйцем.
Смачного!
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