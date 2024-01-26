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Голубці в мультиварці: смачно, швидко та поживно

26 січня, 2024 п'ятниця
17:50
рецепти Голубці в мультиварці

Якщо ви не знаєте, на якому режимі готувати голубці в мультиварці та які інгредієнти обрати, щоб страва вийшла смачною та соковитою, тоді ця стаття саме для вас!

У сучасному темпі життя, коли кожна хвилина має значення, важливо знайти баланс між смаком та ефективністю під час приготування їжі. Саме тому багато господинь вже давно готують голубці у мультиварці, адже це не лише смачно, але й швидко. Два легких рецепти допоможуть вам насолодитися улюбленою стравою й не гаяти багато часу на кухні.

Голубці в мультиварці

Інгредієнти:

  • м'ясний фарш – 300 г
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • морква – 2 шт.
  • рис – 100 г
  • томатна паста – 150 г
  • сметана – 2 ст. л.
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.
  • капустяні листочки
  • сіль, перець, зелень – до смаку

Покроковий рецепт, як приготувати голубці в мультиварці:

  1. Цибулю очищаємо та ріжемо кубиками, моркву натираємо на буйній тертці.
  2. У чашу мультиварки наливаємо олію та обираємо режим "Смаження".  Перекладаємо сюди цибулю та починаємо готувати, через декілька хвилин додаємо моркву й продовжуємо смажити майже до готовності.
  3. Приблизно 1/3 засмажки відкладаємо до фаршу.  А до тих овочів, які залишились в мультиварці, додаємо томатну пасту, сіль, цукор і тушкуємо далі ще 1-2 хвилини. Наливаємо одну склянку води, закриваємо кришку й тушкуємо, поки формуватимемо голубці.
  4. До фаршу та овочів додаємо сіль, перець і промитий рис, все добре перемішуємо.
  5. Пропарюємо капустяне листя у мікрохвильовій печі або будь-яким зручним для вас способом.
  6. На підготовлені листки капусти викладаємо фарш і загортаємо, ховаючи краї всередину.
  7. Відкриваємо мультиварку й куштуємо нашу підливу; якщо вам достатньо спецій і солі, викладаємо щільно у чашу голубці.
  8. Вмикаємо режим "Тушкування", час приготування – одна година.    
  9. Подаємо голубці зі сметаною та зеленню. Готово!

Фото: Freepik

Ліниві голубці в мультиварці

Інгредієнти:

  • м'ясний фарш - 500 г
  • капуста - 500 г
  • цибуля ріпчаста – 100 г
  • сметана – 70 г
  • томатна паста – 70 г
  • рис – 80 г
  • куряче яйце – 1 шт.
  • сіль – 1,5 ч. л.
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.
  • суміш перців – до смаку

Ліниві голубці - рецепт в мультиварці покроковий:

  1. Капусту ріжемо на маленькі шматочки, можна шаткувати за допомогою спеціальної овочерізки. Заливаємо капусту окропом і залишаємо так на 10 хвилин.
  2. Рис промиваємо, теж заливаємо окропом і залишаємо на 10 хвилин. Потім зливаємо зайву воду.
  3. Цибулю очищаємо та нарізаємо дрібними кубиками.
  4. До фаршу додаємо цибулю, яйце, чайну ложку солі, суміш перців, рис і капусту (воду з капусти залишаємо для іншого процесу). Все добре перемішуємо, а потім вологими руками формуємо голубці.
  5. Для заливки змішуємо в посудині 160 мл води з капусти, сметану, томатну пасту та половинку чайної ложки солі.
  6. У чашу мультиварки наливаємо олію, викладаємо голубці в один шар. Зверху поливаємо голубці заливкою. Закриваємо кришку мультиварки, ставимо режим "Випічка", час приготування – 45 хвилин.
  7. Подаємо голубці зі сметаною.

Смачного!

Фото: Жіночий журнал Ivona


 
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кухня
кулінарія
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