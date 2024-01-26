Голубці в мультиварці: смачно, швидко та поживно

У сучасному темпі життя, коли кожна хвилина має значення, важливо знайти баланс між смаком та ефективністю під час приготування їжі. Саме тому багато господинь вже давно готують голубці у мультиварці, адже це не лише смачно, але й швидко. Два легких рецепти допоможуть вам насолодитися улюбленою стравою й не гаяти багато часу на кухні.

Голубці в мультиварці

Інгредієнти:

м'ясний фарш – 300 г

цибуля ріпчаста – 2 шт.

морква – 2 шт.

рис – 100 г

томатна паста – 150 г

сметана – 2 ст. л.

соняшникова олія – 2-3 ст. л.

капустяні листочки

сіль, перець, зелень – до смаку

Покроковий рецепт, як приготувати голубці в мультиварці:

Цибулю очищаємо та ріжемо кубиками, моркву натираємо на буйній тертці. У чашу мультиварки наливаємо олію та обираємо режим "Смаження". Перекладаємо сюди цибулю та починаємо готувати, через декілька хвилин додаємо моркву й продовжуємо смажити майже до готовності. Приблизно 1/3 засмажки відкладаємо до фаршу. А до тих овочів, які залишились в мультиварці, додаємо томатну пасту, сіль, цукор і тушкуємо далі ще 1-2 хвилини. Наливаємо одну склянку води, закриваємо кришку й тушкуємо, поки формуватимемо голубці. До фаршу та овочів додаємо сіль, перець і промитий рис, все добре перемішуємо. Пропарюємо капустяне листя у мікрохвильовій печі або будь-яким зручним для вас способом. На підготовлені листки капусти викладаємо фарш і загортаємо, ховаючи краї всередину. Відкриваємо мультиварку й куштуємо нашу підливу; якщо вам достатньо спецій і солі, викладаємо щільно у чашу голубці. Вмикаємо режим "Тушкування", час приготування – одна година. Подаємо голубці зі сметаною та зеленню. Готово!

Фото: Freepik

Ліниві голубці в мультиварці

Інгредієнти:

м'ясний фарш - 500 г

капуста - 500 г

цибуля ріпчаста – 100 г

сметана – 70 г

томатна паста – 70 г

рис – 80 г

куряче яйце – 1 шт.

сіль – 1,5 ч. л.

соняшникова олія – 2-3 ст. л.

суміш перців – до смаку

Ліниві голубці - рецепт в мультиварці покроковий:

Капусту ріжемо на маленькі шматочки, можна шаткувати за допомогою спеціальної овочерізки. Заливаємо капусту окропом і залишаємо так на 10 хвилин. Рис промиваємо, теж заливаємо окропом і залишаємо на 10 хвилин. Потім зливаємо зайву воду. Цибулю очищаємо та нарізаємо дрібними кубиками. До фаршу додаємо цибулю, яйце, чайну ложку солі, суміш перців, рис і капусту (воду з капусти залишаємо для іншого процесу). Все добре перемішуємо, а потім вологими руками формуємо голубці. Для заливки змішуємо в посудині 160 мл води з капусти, сметану, томатну пасту та половинку чайної ложки солі. У чашу мультиварки наливаємо олію, викладаємо голубці в один шар. Зверху поливаємо голубці заливкою. Закриваємо кришку мультиварки, ставимо режим "Випічка", час приготування – 45 хвилин. Подаємо голубці зі сметаною.

Смачного!

Фото: Жіночий журнал Ivona