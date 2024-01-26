Голубці в мультиварці: смачно, швидко та поживно
Якщо ви не знаєте, на якому режимі готувати голубці в мультиварці та які інгредієнти обрати, щоб страва вийшла смачною та соковитою, тоді ця стаття саме для вас!
У сучасному темпі життя, коли кожна хвилина має значення, важливо знайти баланс між смаком та ефективністю під час приготування їжі. Саме тому багато господинь вже давно готують голубці у мультиварці, адже це не лише смачно, але й швидко. Два легких рецепти допоможуть вам насолодитися улюбленою стравою й не гаяти багато часу на кухні.
Голубці в мультиварці
Інгредієнти:
- м'ясний фарш – 300 г
- цибуля ріпчаста – 2 шт.
- морква – 2 шт.
- рис – 100 г
- томатна паста – 150 г
- сметана – 2 ст. л.
- соняшникова олія – 2-3 ст. л.
- капустяні листочки
- сіль, перець, зелень – до смаку
Покроковий рецепт, як приготувати голубці в мультиварці:
- Цибулю очищаємо та ріжемо кубиками, моркву натираємо на буйній тертці.
- У чашу мультиварки наливаємо олію та обираємо режим "Смаження". Перекладаємо сюди цибулю та починаємо готувати, через декілька хвилин додаємо моркву й продовжуємо смажити майже до готовності.
- Приблизно 1/3 засмажки відкладаємо до фаршу. А до тих овочів, які залишились в мультиварці, додаємо томатну пасту, сіль, цукор і тушкуємо далі ще 1-2 хвилини. Наливаємо одну склянку води, закриваємо кришку й тушкуємо, поки формуватимемо голубці.
- До фаршу та овочів додаємо сіль, перець і промитий рис, все добре перемішуємо.
- Пропарюємо капустяне листя у мікрохвильовій печі або будь-яким зручним для вас способом.
- На підготовлені листки капусти викладаємо фарш і загортаємо, ховаючи краї всередину.
- Відкриваємо мультиварку й куштуємо нашу підливу; якщо вам достатньо спецій і солі, викладаємо щільно у чашу голубці.
- Вмикаємо режим "Тушкування", час приготування – одна година.
- Подаємо голубці зі сметаною та зеленню. Готово!
Фото: Freepik
Ліниві голубці в мультиварці
Інгредієнти:
- м'ясний фарш - 500 г
- капуста - 500 г
- цибуля ріпчаста – 100 г
- сметана – 70 г
- томатна паста – 70 г
- рис – 80 г
- куряче яйце – 1 шт.
- сіль – 1,5 ч. л.
- соняшникова олія – 2-3 ст. л.
- суміш перців – до смаку
Ліниві голубці - рецепт в мультиварці покроковий:
- Капусту ріжемо на маленькі шматочки, можна шаткувати за допомогою спеціальної овочерізки. Заливаємо капусту окропом і залишаємо так на 10 хвилин.
- Рис промиваємо, теж заливаємо окропом і залишаємо на 10 хвилин. Потім зливаємо зайву воду.
- Цибулю очищаємо та нарізаємо дрібними кубиками.
- До фаршу додаємо цибулю, яйце, чайну ложку солі, суміш перців, рис і капусту (воду з капусти залишаємо для іншого процесу). Все добре перемішуємо, а потім вологими руками формуємо голубці.
- Для заливки змішуємо в посудині 160 мл води з капусти, сметану, томатну пасту та половинку чайної ложки солі.
- У чашу мультиварки наливаємо олію, викладаємо голубці в один шар. Зверху поливаємо голубці заливкою. Закриваємо кришку мультиварки, ставимо режим "Випічка", час приготування – 45 хвилин.
- Подаємо голубці зі сметаною.
Смачного!
Фото: Жіночий журнал Ivona
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