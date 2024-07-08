Україна підписала безпекову угоду з Польщею
Кабачки на грилі: готуємо вдома
Кабачки на грилі стануть чудовим гарніром до м'яса або курки, ідеально підійдуть як закуска і будуть чудово виглядати на столі навіть як самостійна страва
Зміст
Інгредієнти для кабачків на грилі:
- Кабачки - 1 шт.
- Оливкова олія - 1 стол. лю
- Перець чорний мелений (1 щіпка) - за смаком
- Сіль - за смаком
- Сметана - 2 стол.л.
- Часник - 2 зубч.
- Кріп - за смаком
Покрокове приготування - кабачки на грилі:
- Спочатку визначтеся з тим, яка нарізка буде у кабачка
- Залежно від цього, купіть потрібний кабачок
- Якщо плануєте готувати кабачок у вигляді кружальців, використовуйте більш витягнутий і тонкий кабачок (будуть красиві кружечки, які можна за один укус покласти цілком у рот)
- Якщо плануєте смажити кабачки довгастої форми, навпаки, купіть товстіший кабачок, тому що на блюді він буде виглядати краще
- Вимийте кабачок і протріть насухо рушником
- Чистий кабачок наріжте на кружечки/довгасті шматки завтовшки 0,5-0,7 сантиметра
- Не нарізайте надто товсто овоч, він може не приготуватися всередині, але й надто тонко теж не нарізайте, тому що він може втратити форму
- Поставте розігріватись гриль і в цей час нарізані кабачки посоліть і поперчіть до смаку
- Щоб спеції краще трималися на шматочках кабачка, акуратно поплескайте по них зверху долонею чи пальцями
- Переверніть шматочки і повторіть процедуру із сіллю та перцем ще раз
- Робіть все швидко
- Коли гриль поверхня вже добре нагріта, змастіть її оливковою олією за допомогою силіконового пензля, викладіть кружечки/довгасті шматки та смажте
- Обсмажуйте кабачки з двох сторін по 2-3 хвилини до утворення гарних рум'яних смужок
- Так як у всіх гриль працює з різною потужністю і смажить по-різному, час приготування кабачків може відрізнятись
- Головне, не доводити їх до м'якого стану, кабачки виходять смачнішими при швидкому обсмажуванні
- Обсмажені кабачки викладіть на тарілку чи блюдо
- Якогось додаткового оформлення вони не вимагають, досить свіжої зелені, тому їх вже можна подавати на стіл
- Але я можна подавати їх разом із соусом зі сметани, часнику та дрібно нарізаного кропу, або виклавши на кожен кружечок у центр трохи сметани, дрібно нарізаного часнику та посипавши зверху кропом
- Спробуйте, виходить дуже смачно.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+29°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.49 Купівля 40.49Продаж 40.99
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.47
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
8 липня
14:49
РФ запускає розвідувальні дрони без сигналу GPS: у Повітряних силах розповіли про нову тактику ворога
14:32
Оновлено
На Харківщині авто з родиною підірвалося на міні: шестеро людей загинули, серед них двоє дітей
14:01
Ексклюзив
Ця атака "присвячена" ювілейному саміту НАТО: політолог Цибулько про ракетний обстріл Києва
13:43
Оновлено
Ракетна атака РФ 8 липня: у Києві, Покровську, Дніпрі і Кривому Розі є загиблі й постраждалі. Усі подробиці
13:33
До 14:00 графіків погодинних відключень застосовувати не планують: ситуація в енергосистемі станом на 8 липня
13:11
Огляд
Магучіх побила світовий рекорд, який тримався 37 років, а на Євро-2024 визначилися півфіналісти. Головні новини світового спорту за тиждень
12:36
"Усієї правди ви в ній не знайдете": Vivat відкрив передзамовлення на книгу про Валерія Залужного
11:07
Огляд
Київ між двома вогнями через Байдена й Трампа та нащо Орбан літав у Китай. Акценти світових ЗМІ 8 липня
10:48
Оновлено
Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном представив своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Угорський прем'єр вирушає у Вашингтон
09:47
Ексклюзив
З наявними резервами у РФ нема можливості для прориву: Згурець про ситуацію на фронті
09:34
На ТОТ Луганщини окупанти розчавили інкасаторську автівку, щоб замаскувати сліди крадіжки грошей: є загиблі
09:25
Демократи у приватних розмовах висловлюються за зняття кандидатури Байдена з президентських виборів
08:57
Ексклюзив
В останні півтора тижня ворог вдвічі збільшив штурми: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
08:54
Оновлено
Понад 140 боєзіткнень за добу: в Генштабі розповіли, де окупанти атакують позиції Сил оборони найактивніше