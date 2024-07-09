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Картопля з грибами, смачний рецепт в духовці
Картопля з грибами – рецепт нескладної страви, підійде і для повсякденного, і для урочистого меню. Як приготувати картоплю з грибами залежить від вас
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Інгредієнти для картоплі з грибами:
- Картопля - 800 г
- Печериці - 300 г
- Перець болгарський – 1 шт.
- Олія - 2 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Коріандр мелений - 0,5 ч. л.
- Перець чорний мелений – 0,5 ч. л.
- Часник - 3 зубчики
- Вода – 2 ст. л.
Як приготувати картоплю з грибами в духовці:
- Картоплю середнього розміру добре вимити за допомогою щітки. Порізати на часточки
- Якщо використовуватимете великі печериці, їх можна розрізати навпіл. Але це не обов'язково, вони й так добре пропечуться
- У глибокому посуді змішати картоплю, гриби, порізаний болгарський перець, олію, сіль, коріандр і чорний перець
- Перекласти в лист, закрити фольгою і запікати до готовності картоплі. Час запікання зазвичай, в середньому, займає 30 хвилин, але залежить від сорту картоплі
- Поки готується картопля з грибами, підготуємо часникову воду. Вона готується дуже просто. Змішуємо воду та подрібнений часник
- Готову картоплю з грибами заливаємо часниковою водою та відправляємо запікатись ще 5 хвилин, але вже без фольги
- Запечена картопля з грибами у духовці готова!
Смачного!
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