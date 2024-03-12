Картопляна ковбаса: два найсмачніші рецепти домашніх ковбасок
Ковбаса з картоплі – це смачна та бюджетна страва, яка буде до смаку всім членам родини. А також це чудова альтернатива традиційним м'ясним ковбасам
Ковбасу з картоплі можна приготувати за різними рецептами, кожен з них має свій неповторний смак. У цій статті ми розглянемо декілька цікавих рецептів картопляної ковбаси, які порадують ваші смакові рецептори та стануть улюбленим доповненням до вашого столу.
Ковбаса з картоплі
Інгредієнти:
- картопля - 2 кг
- підчеревина – 700 г
- цибуля - 2 шт.
- молоко - 100 мл
- манка - 3 ст. л.
- часник сухий – 1 ч. л.
- соняшникова олія – 2-3 ст. л.
- сіль та перець - до смаку
- оболонки для ковбасок (кишки свинячі)
Домашня ковбаса з картоплі. Покроковий рецепт приготування:
- Овочі очищаємо від шкірки. Цибулю та підчеревину ріжемо кубиком, а картоплю натираємо на дуже дрібній терці.
- На суху розігріту сковорідку викладаємо підчеревину, підсмажуємо приблизно 5 хвилин. Потім додаємо цибулю, сіль та перець. Смажимо доки, доки не витопиться весь жир із підчеревини.
- Додаємо до картоплі шкварки, манку, молоко, сіль, сухий часник та перець. Все добре перемішуємо до однорідності, начинка готова.
- Готові оболонки для ковбасок варто спочатку вимочити у чистій воді, потім починаємо їх начиняти картопляною сумішшю за допомогою насадки для приготування ковбас та сосисок.
- Деко для випікання змащуємо соняшниковою олією та викладаємо картопляні ковбаски. Робимо проколи голкою або дерев'яною зубочисткою в оболонці по периметру всієї ковбаси, щоб вийшло зайве повітря.
- Ставимо у розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин. Готово!
Фото: Pinterest
Картопляна ковбаса з додаванням м'яса
Інгредієнти:
- картопля – 2 кг
- сало – 500 г
- м'ясний фарш – 300 г
- цибуля – 3 шт.
- молоко – 150 мл
- манка – 2.5 ст. л.
- часник – 1 головка
- соняшникова олія – 2-3 ст. л.
- сіль та перець – до смаку
- оболонки для ковбасок (кишки свинячі)
Покроковий рецепт приготування:
- Овочі очищаємо від шкірки. Цибулю та підчеревину ріжемо кубиком, а картоплю натираємо на дуже дрібній терці.
- На суху розігріту сковорідку викладаємо підчеревину, підсмажуємо до стану шкварок. Дістаємо шумівкою шкварки та перекладаємо до картоплі. На витопленому жирі смажимо цибулю до золотистого кольору.
- До картоплі зі шкварками додаємо цибулю разом із жиром, м'ясний фарш, манку, молоко, сіль та перець, часник пропускаємо через прес. Все добре перемішуємо.
- Готові оболонки для ковбасок варто спочатку вимочити у чистій воді, потім начиняємо їх картопляною сумішшю. Наповнюємо оболонки приблизно на ¾ та розподіляємо начинку, щоб під час випікання вони не тріскались.
- Деко для випікання змащуємо соняшниковою олією, викладаємо картопляні ковбаски та обережно ножиком робимо проколи в оболонці.
- Ставимо деко у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Смачного!
Фото: Все буде смачно
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