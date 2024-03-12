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Головна рецепти Картопляна ковбаса: два найсмачніші рецепти домашніх ковбасок

Картопляна ковбаса: два найсмачніші рецепти домашніх ковбасок

12 березня, 2024 вiвторок
21:00
рецепти Картопляна ковбаса

Ковбаса з картоплі – це смачна та бюджетна страва, яка буде до смаку всім членам родини. А також це чудова альтернатива традиційним м'ясним ковбасам

Ковбасу з картоплі можна приготувати за різними рецептами, кожен з них має свій неповторний смак. У цій статті ми розглянемо декілька цікавих рецептів картопляної ковбаси, які порадують ваші смакові рецептори та стануть улюбленим доповненням до вашого столу.

Ковбаса з картоплі

Інгредієнти:

  • картопля - 2 кг
  • підчеревина – 700 г
  • цибуля - 2 шт.
  • молоко - 100 мл
  • манка - 3 ст. л.
  • часник сухий – 1 ч. л.
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.
  • сіль та перець - до смаку
  • оболонки для ковбасок (кишки свинячі)

Домашня ковбаса з картоплі. Покроковий рецепт приготування:

  1. Овочі очищаємо від шкірки. Цибулю та підчеревину ріжемо кубиком, а картоплю натираємо на дуже дрібній терці.
  2. На суху розігріту сковорідку викладаємо підчеревину, підсмажуємо приблизно 5 хвилин. Потім додаємо цибулю, сіль та перець. Смажимо доки, доки не витопиться весь жир із підчеревини.
  3. Додаємо до картоплі шкварки, манку, молоко, сіль, сухий часник та перець. Все добре перемішуємо до однорідності, начинка готова.
  4. Готові оболонки для ковбасок варто спочатку вимочити у чистій воді, потім починаємо їх начиняти картопляною сумішшю за допомогою насадки для приготування ковбас та сосисок.
  5. Деко для випікання змащуємо соняшниковою олією та викладаємо картопляні ковбаски. Робимо проколи голкою або дерев'яною зубочисткою в оболонці по периметру всієї ковбаси, щоб вийшло зайве повітря.  
  6. Ставимо у розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин. Готово!

Фото: Pinterest

Картопляна ковбаса з додаванням м'яса

Інгредієнти:

  • картопля – 2 кг
  • сало – 500 г
  • м'ясний фарш – 300 г
  • цибуля – 3 шт.
  • молоко – 150 мл
  • манка – 2.5 ст. л.
  • часник – 1 головка
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.
  • сіль та перець – до смаку
  • оболонки для ковбасок (кишки свинячі)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Овочі очищаємо від шкірки. Цибулю та підчеревину ріжемо кубиком, а картоплю натираємо на дуже дрібній терці.
  2. На суху розігріту сковорідку викладаємо підчеревину, підсмажуємо до стану шкварок. Дістаємо шумівкою шкварки та перекладаємо до картоплі. На витопленому жирі смажимо цибулю до золотистого кольору.
  3. До картоплі зі шкварками додаємо цибулю разом із жиром, м'ясний фарш, манку, молоко, сіль та перець, часник пропускаємо через прес. Все добре перемішуємо.
  4. Готові оболонки для ковбасок варто спочатку вимочити у чистій воді, потім начиняємо їх картопляною сумішшю. Наповнюємо оболонки приблизно на ¾ та розподіляємо начинку, щоб під час випікання вони не тріскались.
  5. Деко для випікання змащуємо соняшниковою олією, викладаємо картопляні ковбаски та обережно ножиком робимо проколи в оболонці.  
  6. Ставимо деко у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Смачного!

Фото: Все буде смачно

Теги:
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Суспільство
кухня
кулінарія
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