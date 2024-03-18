Картопляне пюре: рецепти улюбленого гарніру дитинства

Цей простий, але надзвичайно смачний гарнір обожнюють дорослі та діти. Від кремової текстури до насиченого смаку - це задоволення для смакових рецепторів. Однак для того, щоб отримати ідеальний результат, необхідно знати деякі секрети цієї страви. Важливо обрати правильну картоплю, адже для пюре найкраще підходять крохмалисті сорти. Це допоможе зробити текстуру пюре більш гладкою.

Крім того, важливо не переварювати картоплю та вимкнути саме вчасно, інакше картопля розвариться, а пюре не матиме кремоподібну текстуру. Додайте до страви підігріте молоко, вершки, масло та інше.

Картопляне пюре – рецепт класичний

Інгредієнти:

картопля - 1 кг

тепле молоко - 1/2 склянки

сіль - 1 ч. л.

вершкове масло - 2 ст. л.

Покроковий рецепт, як зробити картопляне пюре:

Очистіть картоплю від шкірки та наріжте на шматочки однакового розміру. Чим менші шматочки, тим швидше приготується картопля. Перекладіть нарізану картоплю у каструлю з холодною водою, додайте трохи солі та доведіть до кипіння. Варіть до того моменту, доки картопля не стане м'якою (приблизно 15-25 хвилин). Щойно картопля буде готова, злийте воду (про всяк випадок, можете злити трохи води чашку, ви її потім зможете додати для пюре, якщо вам здаватиметься, що воно загусте). Нагрійте у мікрохвильовій печі молоко. Використовуючи дерев'яну товкачку, потовчіть картоплю до стану пюре. У жодному разі не використовуйте блендер, інакше ви зіпсуєте страву. Додайте до картоплі молоко та розм'якшене вершкове масло, все добре перемішайте. На цьому етапі ви можете ще раз скуштувати страву та додати сіль або інші спеції до смаку. Подавайте до столу та насолоджуйтесь!

Фото: gardenandgun.com

Картопляне пюре з найніжнішою текстурою

Інгредієнти:

картопля (у вареному вигляді) – 300 г

вершкове масло 82% - 150 г

вершки 30% - 150 г

сіль, мелений мускатний горіх – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Очистіть картоплю від шкірки та відваріть цілими бульбами у підсоленій воді. Час приготування на маленькому вогні - приблизно 30-35 хвилин. Щойно картопля буде готова, злийте воду, а саму картоплю перетріть через сито. Сковорідку з вершками та вершковим маслом розігрійте. Потім додайте картоплю, сіль та мускатний горіх. Постійно помішуючи кухонною лопаткою, даємо суміші проваритися (вона має потроху кипіти), доки маса не стане повністю однорідною. Коли маса стане кремоподібної консистенції, вимикайте вогонь та подавайте до столу.

Смачного!

Фото: istockphoto.com