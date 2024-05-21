Українців, які знялися з військового обліку через виїзд за кордон, зобов'язали до 16 червня особисто з'явитися до ТЦК
Інфографіка
М’ясний коровай: запашний, ароматний та поживний. Розповімо, як приготувати
Коровай може стати улюбленою стравою, якщо додати туди м'яса. Спробуйте додати в нього м’яса й здивувати-почастувати рідних та гостей. Ваш сюрприз буде неочікуваним
Зміст
Інгредієнти для короваю:
- Фарш із яловичини - 500 г
- Сіль - 1 ч. л.
- Перець чорний мелений - 0,25 ч. л.
- Цибуля (дрібно нарізати) - 100 г
- Болгарський перець (дрібно нарізати) - 50 г
- Яйця - 1 шт.
- Помідори (1 банка консервованих томатів із соком) - 200 г
- Вівсяні пластівці (вівсяної каші швидкого приготування) - 0,5 скл.
- Кетчуп - 0,33 скл.
- Коричневий цукор - 2 стол. л.
- Гірчиця - 1 стол. л.
Покрокове приготування короваю:
- Додати до фаршу злегка збите яйце, подрібнені помідори, цибулю, перець, вівсянку, спеції
- Розігріти духовку до 180 градусів
- На лист покласти пергаментний папір
- Суміші з фаршу надати форму хліба та викласти на пергамент
- Приготувати глазур, змішавши всі інгредієнти
- Помірно покрити м'ясний хліб глазур'ю
- Випікати у розігрітій духовці близько години
- Готовий м'ясний коровай можна порізати на шматки і подавати на стіл.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+26°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.06
- EUR Купівля 42.86Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе
2024, вiвторок
21 травня
19:38
Росіяни у Криму розподілили 1,5 тис. земельних ділянок корінних мешканців між учасниками "СВО", - Спротив
18:53
OpenAI призупинив використання голосу Sky бота ChatGPT через його схожість на Скарлетт Йоганссон
18:45
Ексклюзив
Для ефективної мобілізації, ймовірно, проведуть політику балансування вимог економіки і фронту, - поведінковий економіст Вахітов
17:56
Канада запроваджує санкції проти 2 фізичних і 6 юросіб за сприяння торгівлі зброєю між КНДР і РФ
17:52
Продюсер "Піратів Карибського моря" натякнув, що Джонні Депп відмовляється грати в новому фільмі франшизи
17:20
Оновлено
Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 74, на Покровському напрямку ситуація складна, але контрольована
17:17
Ексведучий Fox News Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна, запустив шоу на російському телебаченні
17:06
"Він не є самостійною фігурою": Зеленський відповів, чи хотів би зараз сісти за стіл перемовин із Путіним
16:37
У Вовчанську росіяни погрожують розстрілами й не випускають на евакуацію близько 100 місцевих, - Синєгубов
16:27
СБУ оголосила підозру шістьом бойовикам, які в складі військ РФ воювали під Куп'янськом і Соледаром
16:15
Оновлено
Головний прокурор МКС Хан запросив ордер на арешт Нетаньягу. Байден назвав його обурливим