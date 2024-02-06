Затримка допомоги США Україні: Байден назвав Трампа головною проблемою
Інфографіка
Кролик у сметані. Розповімо, як приготувати
Кролик у сметані - популярна страва, виходить ніжною, з насиченим смаком. Отже, як приготувати кролика в сметані – рецепт покроковий, простий, доступний
Інгредієнти для кролика в сметані:
- м'ясо кролика – 800 г
- сіль - 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений - 0,25 ч. л.
- вино біле сухе – 1,5 склянки
- сметана – 1,5 склянки
- масло вершкове – 70 г
- кріп для прикраси – 2 гілочки
Покроковий рецепт приготування кролика у сметані:
- кролика розрізати на шматки, натерти сіллю, перцем та залишити на якийсь час (10 хв.)
- на сковороді розтопити вершкове масло
- обсмажити кролика на вершковому маслі до рум'яної скоринки
- спочатку з одного боку (смажить 5 хв. на сильному вогні)
- а потім з іншого боку (ще 5 хв. на сильному вогні)
- змішати сметану та вино
- якщо кролик смажився на сковороді, перекласти його в каструлю разом з маслом
- потім влити в каструлю вино та сметану (рідина має покрити м'ясо на 0,5 см)
- додати лавровий лист
- щільно закрити кришкою
- тушкувати кролика 60 хв.
- кролик у сметані подається із соусом, у якому він тушкувався
- добре поєднується зі смаженою картоплею чи пюре.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+4°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе
2024, вiвторок
6 лютого
19:02
Українські ракетні війська обстріляли пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 артзасоби росіян
19:00
Огляд
Переможні новини 713-го дня війни: ГУРівці захопили вагнерівців у Судані, а Армія дронів уразила за тиждень майже 400 опорних пунктів росіян
18:12
Творці фільму "Буча" розмістили на постері фото з Бородянки і розкритикували тих, кого це обурило
17:18
Сприяв встановленню окупаційної влади та знущався над цивільними: на Запоріжжі повідомили про підозру експравоохоронцю
16:52
Ексклюзив
Чим довше тривають обговорення, тим менше шансів на ухвалення допомоги від США для України, - екснардепка Гопко
16:41
Оновлено
Сергій Філімонов заявив, що став командиром батальйону "Вовки Да Вінчі". У батальйоні спростовують це
16:41
Ексклюзив
Ексзаступниця міністра оборони Маляр пояснила, чому влада не оприлюднює втрати України на війні з Росією
16:30
"Існувало занепокоєння, що Залужний може розвернути армію на Київ": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 6 лютого