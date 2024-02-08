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Курячі ніжки в маринаді із соєвим соусом: смачні та ніжні

8 лютого, 2024 четвер
14:00
рецепти Курячі ніжки в маринаді

Смачні та ніжні курячі ніжки в азіатському стилі – з соєвим соусом. Рецепт цибульного маринаду з прянощами та соєвим соусом чудово підійде не тільки для курячих гомілок, а й для шашлику. Готуйте вдома для своїх рідних та друзів

рецепт курячих гомілок в маринаді

Інгредієнти для курячих гомілок в маринаді та соусі:

  • курячі гомілки - 4 шт.
  • цибуля ріпчаста (велика) - 2 шт.
  • часник - 2 зубчики
  • соєвий соус - 50 мл
  • паприка мелена - 1 ч. л.
  • приправа "Кавказькі трави" - 1 ч. л.
  • рис (для гарніру) – 120 г
  • цибуля зелена (для подачі) - 3 пера

Покроковий рецепт приготування курячих ніжок у маринаді з соєвим соусом:

  • рис для гарніру промити
  • залити холодною водою у співвідношенні 1:2 
  • варити 20 хв. після закипання
  • очистити 
  • нарізати цибулю та часник
  • курку, цибулю, часник і спеції змішати у великій мисці
  • додати соєвий соус
  • все добре перемішати
  • накрити курку тарілкою меншого розміру та поставити гніт 
  • перенести в холодильник маринуватися на 2-3 години
  • розігріти добре сковороду, влити олію та викласти на сковороду курячі ніжки
  • зверху викласти цибулю, накрити кришкою - тушкувати 5-10 хв. на повільному вогні
  • дрібно нарізати зелену цибулю, до курки із цибулею додати 100 мл води
  • тушкувати ще 15-20 хв.
  • для подачі на тарілку викласти відварений рис
  • на нього - тушковану цибулю
  • зверху прикрасити зеленою цибулею
  • поруч викласти тушковані курячі гомілки.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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