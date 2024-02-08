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Курячі ніжки в маринаді із соєвим соусом: смачні та ніжні
Смачні та ніжні курячі ніжки в азіатському стилі – з соєвим соусом. Рецепт цибульного маринаду з прянощами та соєвим соусом чудово підійде не тільки для курячих гомілок, а й для шашлику. Готуйте вдома для своїх рідних та друзів
Інгредієнти для курячих гомілок в маринаді та соусі:
- курячі гомілки - 4 шт.
- цибуля ріпчаста (велика) - 2 шт.
- часник - 2 зубчики
- соєвий соус - 50 мл
- паприка мелена - 1 ч. л.
- приправа "Кавказькі трави" - 1 ч. л.
- рис (для гарніру) – 120 г
- цибуля зелена (для подачі) - 3 пера
Покроковий рецепт приготування курячих ніжок у маринаді з соєвим соусом:
- рис для гарніру промити
- залити холодною водою у співвідношенні 1:2
- варити 20 хв. після закипання
- очистити
- нарізати цибулю та часник
- курку, цибулю, часник і спеції змішати у великій мисці
- додати соєвий соус
- все добре перемішати
- накрити курку тарілкою меншого розміру та поставити гніт
- перенести в холодильник маринуватися на 2-3 години
- розігріти добре сковороду, влити олію та викласти на сковороду курячі ніжки
- зверху викласти цибулю, накрити кришкою - тушкувати 5-10 хв. на повільному вогні
- дрібно нарізати зелену цибулю, до курки із цибулею додати 100 мл води
- тушкувати ще 15-20 хв.
- для подачі на тарілку викласти відварений рис
- на нього - тушковану цибулю
- зверху прикрасити зеленою цибулею
- поруч викласти тушковані курячі гомілки.
Смачного!
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