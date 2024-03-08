Лікер "Бейліс": рецепт приготування в домашніх умовах
"Бейліс" (Baileys) – це один із найбільш популярних вершкових лікерів у світі. Його просто обожнюють за ніжну текстуру, насичений аромат та неповторний смак
Лікер "Бейліс" - це ароматний та ніжний ірландський напій, який завойовує серця своїм вершковим смаком. Цей алкогольний напій став відомим завдяки своєму шоколадно-кавовому смаку з нотами ванілі та кремовій текстурі, які додають йому неперевершеної привабливості. У цій статті ми розглянемо рецепт приготування лікеру Baileys в домашніх умовах, що дозволить вам насолоджуватися цим чудовим напоєм в будь-який час, не виходячи з дому. Дізнайтесь, як зробити цей смачний лікер власноруч та порадуйте ним знайомих та друзів.
Бейліс домашній рецепт
Інгредієнти:
- згущене молоко - 380 г (1 банка)
- кава розчинна - 4 г (3 ч. л.)
- ванільний цукор - 8 г
- горілка – 300 мл
- коктейль молочний шоколадний - 400 мл
Бейліс – рецепт приготування покроково:
- Розчинну каву краще перемолоти за допомогою кавомолки.
- У чашу блендера наливаємо згущене молоко, горілку, молочний коктейль та додаємо каву і ванільний цукор.
- Добре пробиваємо блендером інгредієнти до однорідності.
- Переливаємо напій у скляну банку (краще заздалегідь простерилізувати) та даємо настоятися 2-3 дні, тоді він буде ще смачнішим. Зберігайте готовий лікер в холодильнику.
Фото: delish.com
Бейліс із віскі
Інгредієнти:
- згущене молоко – 400 г (1 банка)
- вершки 20% – 250 г
- ірландський віскі – 300 г
- шоколад чорний – 40 г
- ванільний цукор або ваніль
- кава
Покроковий рецепт приготування:
- Шоколад ламаємо руками на шматочки.
- У каструлю наливаємо вершки, доводимо майже до кипіння та додаємо шоколад. Варимо суміш до повного розчинення шоколаду, постійно помішуючи.
- До суміші додаємо ванільний цукор, згущене молоко та на невеликому вогні проварюємо до однорідності, вимикаємо плиту.
- Охолоджуємо заготовку помішуючи вінчиком.
- Заварюємо одну порцію еспресо (приблизно 35 мл) та теж охолоджуємо.
- У посудині змішуємо молочну суміш з кавою та ірландським віскі. Переливаємо у скляну банку та даємо настоятися. Зберігайте напій в холодильнику.
Фото: thepetitecook.com
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