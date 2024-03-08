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Лікер "Бейліс": рецепт приготування в домашніх умовах

8 березня, 2024 п'ятниця
19:05
рецепти Бейліс

"Бейліс" (Baileys) – це один із найбільш популярних вершкових лікерів у світі. Його просто обожнюють за ніжну текстуру, насичений аромат та неповторний смак

Лікер "Бейліс" - це ароматний та ніжний ірландський напій, який завойовує серця своїм вершковим смаком. Цей алкогольний напій став відомим завдяки своєму шоколадно-кавовому смаку з нотами ванілі та кремовій текстурі, які додають йому неперевершеної привабливості. У цій статті ми розглянемо рецепт приготування лікеру Baileys в домашніх умовах, що дозволить вам насолоджуватися цим чудовим напоєм в будь-який час, не виходячи з дому. Дізнайтесь, як зробити цей смачний лікер власноруч та порадуйте ним знайомих та друзів.

Бейліс домашній рецепт

Інгредієнти:

  • згущене молоко - 380 г (1 банка)
  • кава розчинна - 4 г (3 ч. л.)
  • ванільний цукор - 8 г
  • горілка – 300 мл
  • коктейль молочний шоколадний - 400 мл

Бейліс – рецепт приготування покроково:

  1. Розчинну каву краще перемолоти за допомогою кавомолки.
  2. У чашу блендера наливаємо згущене молоко, горілку, молочний коктейль та додаємо каву і ванільний цукор.
  3. Добре пробиваємо блендером інгредієнти до однорідності.
  4. Переливаємо напій у скляну банку (краще заздалегідь простерилізувати) та даємо настоятися 2-3 дні, тоді він буде ще смачнішим. Зберігайте готовий лікер в холодильнику.

Бейліс

Фото: delish.com

Бейліс із віскі

Інгредієнти:

  • згущене молоко – 400 г (1 банка)
  • вершки 20% – 250 г
  • ірландський віскі – 300 г
  • шоколад чорний – 40 г
  • ванільний цукор або ваніль  
  • кава

Покроковий рецепт приготування:

  1. Шоколад ламаємо руками на шматочки.
  2. У каструлю наливаємо вершки, доводимо майже до кипіння та додаємо шоколад. Варимо суміш до повного розчинення шоколаду, постійно помішуючи.
  3. До суміші додаємо ванільний цукор, згущене молоко та на невеликому вогні проварюємо до однорідності, вимикаємо плиту.
  4. Охолоджуємо заготовку помішуючи вінчиком.  
  5. Заварюємо одну порцію еспресо (приблизно 35 мл) та теж охолоджуємо.
  6. У посудині змішуємо молочну суміш з кавою та ірландським віскі. Переливаємо у скляну банку та даємо настоятися. Зберігайте напій в холодильнику.

Фото: thepetitecook.com


 
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Суспільство
кухня
кулінарія
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