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Навчимо вас, як приготувати локшину домашню. Наш смачний рецепт
Пропонуємо приготувати домашню локшину - отримаєте море задоволення від смакоти, а після того вирішите пригостити всіх, хто завітає до вас у гості
Інгредієнти для домашньої локшини:
- борошно - 200 г
- вода холодна – 50 г
- яйце - 1 шт.
- сіль – 1/3 ч. л.
Покроковий рецепт приготування домашньої локшини:
поки вариться бульйон…
Тісто для локшини звичайнісіньке:
- 200 г борошна, 50 г холодної води, 1 яйце, 1/3 ч.л. солі: все добре вимісити і накрити плівкою
- залишити відпочивати щонайменше на 30 хв.
- тісто ріжемо на 8 частин
- кожну розкочуємо в прямокутник, максимально тонко, при цьому припилюючи стіл борошном і саме тісто за потреби
- згортаємо вільно з довгого боку рулет
- нарізаємо рулет
- розправляємо легким рухом локшину
- залишаємо її просохнути, мінімум 30 хв. перед варінням
- решту домашньої локшини - підсушити
- скласти в ємність
- закрити кришкою
- залишити до наступного разу.
А далі все просто - хто як звик варити суп: із засмажкою чи без, з картоплею чи без, отже, на ваш особливий смак!
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