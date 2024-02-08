Навчимо вас, як приготувати локшину домашню. Наш смачний рецепт

Інгредієнти для домашньої локшини:

борошно - 200 г

вода холодна – 50 г

яйце - 1 шт.

сіль – 1/3 ч. л.

Покроковий рецепт приготування домашньої локшини:

поки вариться бульйон…

Тісто для локшини звичайнісіньке:

200 г борошна, 50 г холодної води, 1 яйце, 1/3 ч.л. солі: все добре вимісити і накрити плівкою

залишити відпочивати щонайменше на 30 хв.

тісто ріжемо на 8 частин

кожну розкочуємо в прямокутник, максимально тонко, при цьому припилюючи стіл борошном і саме тісто за потреби

згортаємо вільно з довгого боку рулет

нарізаємо рулет

розправляємо легким рухом локшину

залишаємо її просохнути, мінімум 30 хв. перед варінням

решту домашньої локшини - підсушити

скласти в ємність

закрити кришкою

залишити до наступного разу.

А далі все просто - хто як звик варити суп: із засмажкою чи без, з картоплею чи без, отже, на ваш особливий смак!