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Тонкі, м'які та з дірочками. Млинці на газованій воді
Млинці з дірочками на газованій воді? Терміново треба спробувати! Це не тільки шик, це ще й корисно, смачно і невибагливо
Інгредієнти для млинців на газованій воді:
- 200 г борошна
- дрібка солі
- 1 ст.л. цукру
- ¼ ч. л. соди
- 500 мл газованої води
- 3 ст. л. олії + для змащування
Рецепт приготування млинців на газованій воді:
- з'єднайте борошно, сіль, цукор та соду
- помішуючи вінчиком, влийте половину газованої води
- тісто має вийти однорідним
- додайте воду та олію, що залишилася
- ще раз перемішайте
- розжарте сковороду, змащену олією
- розподіліть по дну тонкий шар тіста
- обсмажуйте на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків
- треба змащувати сковороду перед приготуванням кожного млинця.
Смачного!
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