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Розповімо, як приготувати вдома морозиво
Як приготувати морозиво вдома та насолодитись його смаком? Пропонуємо два смачних рецепти для вас, ваших гостей і ваших діток. Усі інгредієнти - точно саме те, що люблять дорослі та ваша малеча. Просто, швидко, смачно!
Шоколадне морозиво
Інгредієнти для шоколадного морозива:
- 250 мл молока
- 250 мл вершків
- 75 г цукру
- 120 г шоколаду
Приготування - шоколадне морозиво:
- у невелику каструльку налийте молоко, всипте цукор і поставте її на вогонь
- нагрівайте доти, доки цукор не розтане, але тільки-но він розчиниться, зніміть каструльку з вогню
- залишіть каструльку, поки молоко не охолоне
- у молоко, що охололо, додайте вершки, перемішайте та перелийте в ємність для морозильної камери
- поставте в холод на 6-7 год.
- під час заморожування суміш потрібно 2 рази діставати та збивати блендером перед остаточним заморожуванням у морозиво слід додати тертий шоколад
- перед подачею дістаньте домашнє морозиво з морозилки
- дайте відтанути протягом пів години.
Морозиво зі згущеним молоком
Інгредієнти для морозива:
- 3/4 банки згущеного молока
- 650 мл жирних вершків
Приготування - морозиво зі згущеним молоком:
- ретельно збийте вершки, влийте до них молоко, не зупиняючи процес збивання
- вилийте підготовлену масу у спеціальний посуд для заморожування
- поставте в морозильну камеру
- періодично - раз на 2 години - діставайте морозиво та збивайте його
- робіть так, поки воно остаточно не заморозиться
- зазвичай досить тьох разів
- перед подачею дістаньте морозиво з морозильної камери
- дайте відтанути пів години.
Смачного!
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