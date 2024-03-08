Найсмачніші деруни з м'ясом: класичний рецепт та в духовці
Деруни з м'ясом - це класична страва української кухні, яка завжди радує смаком. Хрумка картопляна скоринка і соковита м'ясна начинка - це ідеальне поєднання
Деруни – це традиційна страва, що складається зі смажених картопляних млинців, які можуть бути заповнені різноманітними начинками. Вона є популярною серед багатьох народів та має низку варіацій рецептів в залежності від регіону. Деруни є досить ситними та простими у приготуванні, що робить їх улюбленцями мільйонів.
Пропонуємо вам розглянути класичний рецепт приготування дерунів з м'ясом, а також більш дієтичний варіант – випікання в духовці. Завдяки простим та доступним інгредієнтам, цю страву може приготувати кожен. Незалежно від того, чи готуєте ви їх для сімейного обіду, святкового столу чи просто для власного задоволення, деруни з м'ясом завжди є чудовим доповненням до смачної трапези.
Деруни з м'ясом - рецепт класичний
Інгредієнти:
- картопля - 700 г
- фарш м'ясний - 200 г
- цибуля ріпчаста - 1 шт. (200 г)
- яйця курячі – 2 шт.
- розпушувач – 1/4 ч. л.
- соняшникова олія – 3-4 ст. л.
- сіль та чорний перець – до смаку
- борошно пшеничне
Покроковий рецепт, як приготувати деруни з м'ясом:
- Очистьте від шкірки та натріть на дрібній терці картоплю та цибулю.
- Картоплю перекладіть на сито та віджати зайву вологу.
- До картоплі з цибулею додайте яйця, сіль та фарш. Також додайте борошно (приблизно 2 ст. л., залежить від соковитості картоплі), розпушувач та все добре перемішуємо лопаткою.
- Сковорідку з олією добре розігрійте. Сформовані деруни викладіть на сковорідку та смажте по 4-5 хвилин з кожної сторони до готовності інгредієнтів.
- Викладіть готові деруни на паперові рушники, щоб забрати зайву олію. Подавайте до столу зі сметаною. Готово!
Фото: eatingwell.com
Деруни з м'ясом у духовці
Інгредієнти:
- картопля - 400 г
- фарш м'ясний - 200 г
- яйця курячі – 1 шт.
- соняшникова олія – 1 ст. л.
- сіль та чорний перець – до смаку
- борошно пшеничне – 1-2 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Картоплю очистьте, вимийте, натріть на середній тертці та відіжміть зайву вологу.
- За допомогою м'ясорубки перекрутіть м'ясо на фарш. Додайте до м'яса сіль та перець.
- У посудину з картоплею додайте куряче яйце, сіль, перець та пшеничне борошно. Все добре перемішайте.
- Деко для випікання застеліть алюмінієвою фольгою та змастіть олією. Сформуйте плоскі млинці з виїмкою та викладіть на деко. На млинці викладіть фарш, а зверху накрийте ще одним шаром картоплі. У вас мають вийти своєрідні котлетки з начинкою.
- Випікайте деруни у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40-45 хвилин. Через 30 хвилин випікання переверніть деруни на інший бік, щоб вони підрум'янились.
- Подавати страву можна зі сметаною, соусом, цибулею або тертим сиром. Смачного!
Фото: food.com
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