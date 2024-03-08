Найсмачніші деруни з м'ясом: класичний рецепт та в духовці

Деруни – це традиційна страва, що складається зі смажених картопляних млинців, які можуть бути заповнені різноманітними начинками. Вона є популярною серед багатьох народів та має низку варіацій рецептів в залежності від регіону. Деруни є досить ситними та простими у приготуванні, що робить їх улюбленцями мільйонів.

Пропонуємо вам розглянути класичний рецепт приготування дерунів з м'ясом, а також більш дієтичний варіант – випікання в духовці. Завдяки простим та доступним інгредієнтам, цю страву може приготувати кожен. Незалежно від того, чи готуєте ви їх для сімейного обіду, святкового столу чи просто для власного задоволення, деруни з м'ясом завжди є чудовим доповненням до смачної трапези.

Деруни з м'ясом - рецепт класичний

Інгредієнти:

картопля - 700 г

фарш м'ясний - 200 г

цибуля ріпчаста - 1 шт. (200 г)

яйця курячі – 2 шт.

розпушувач – 1/4 ч. л.

соняшникова олія – 3-4 ст. л.

сіль та чорний перець – до смаку

борошно пшеничне

Покроковий рецепт, як приготувати деруни з м'ясом:

Очистьте від шкірки та натріть на дрібній терці картоплю та цибулю. Картоплю перекладіть на сито та віджати зайву вологу. До картоплі з цибулею додайте яйця, сіль та фарш. Також додайте борошно (приблизно 2 ст. л., залежить від соковитості картоплі), розпушувач та все добре перемішуємо лопаткою. Сковорідку з олією добре розігрійте. Сформовані деруни викладіть на сковорідку та смажте по 4-5 хвилин з кожної сторони до готовності інгредієнтів. Викладіть готові деруни на паперові рушники, щоб забрати зайву олію. Подавайте до столу зі сметаною. Готово!

Фото: eatingwell.com

Деруни з м'ясом у духовці

Інгредієнти:

картопля - 400 г

фарш м'ясний - 200 г

яйця курячі – 1 шт.

соняшникова олія – 1 ст. л.

сіль та чорний перець – до смаку

борошно пшеничне – 1-2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Картоплю очистьте, вимийте, натріть на середній тертці та відіжміть зайву вологу. За допомогою м'ясорубки перекрутіть м'ясо на фарш. Додайте до м'яса сіль та перець. У посудину з картоплею додайте куряче яйце, сіль, перець та пшеничне борошно. Все добре перемішайте. Деко для випікання застеліть алюмінієвою фольгою та змастіть олією. Сформуйте плоскі млинці з виїмкою та викладіть на деко. На млинці викладіть фарш, а зверху накрийте ще одним шаром картоплі. У вас мають вийти своєрідні котлетки з начинкою. Випікайте деруни у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40-45 хвилин. Через 30 хвилин випікання переверніть деруни на інший бік, щоб вони підрум'янились. Подавати страву можна зі сметаною, соусом, цибулею або тертим сиром. Смачного!

Фото: food.com