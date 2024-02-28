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Головна рецепти Ніжний суп з плавлених сирків, який ви захочете приготувати знову
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Ніжний суп з плавлених сирків, який ви захочете приготувати знову

28 лютого, 2024 середа
12:12
рецепти Суп з плавлених сирків

Пропонуємо вам декілька цікавих рецептів супу з плавленим сиром. Один із додаванням грибів, інший — з куркою. Це неймовірно смачно та легко у приготуванні

Зимові вечори стають ще приємнішими, коли на кухні відчувається чарівний аромат смачного супу. Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептом ніжного супу з плавлених сирків, який не лише зігріє ваші серця, але й стане улюбленою стравою всієї родини. Простий у приготуванні, але дивовижно смачний, цей суп точно заслуговує на вашу увагу.

Суп з шампіньйонами і плавленим сиром

рецепт СупУ з шампіньйонами

Інгредієнти:

  • шампіньйони - 400 г
  • сир плавлений - 200 г
  • вода або бульйон - 2 л
  • морква (великого розміру) - 1 шт.
  • картопля (середнього розміру) - 4-5 шт.
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • сіль, спеції - до смаку
  • соняшникова олія - 30 мл

Грибний суп з плавленим сиром. Покроковий рецепт приготування:

  1. Всі овочі промиваємо та очищаємо від шкірки. Цибулю нарізаємо кубиком, картоплю – півкільцями, шампіньйони - слайсами, а моркву натираємо на крупній терці.
  2. Ставимо каструлю з водою та картоплею на плиту. Доводимо до кипіння та варимо на невеликому вогні.
  3. Сковорідку з соняшниковою олією теж ставимо на вогонь. Щойно вона нагріється, додаємо шампіньйони та смажимо до готовності.
  4. Додаємо до шампіньйонів цибулю, моркву, сіль та перець. Смажимо до м'якості овочів та легкої рум'яної скоринки.
  5. Щойно картопля буде майже готова, додаємо до каструлі засмажку з грибів та овочів. Через 2-3 хвилини додаємо плавлений сир (якщо у вас він брусочками, можна попередньо його натерти). Помішуємо суп, щоб розчинився весь сир. Потім доводимо суп до кипіння та куштуємо на сіль, якщо все вас влаштовує, вимикаємо плиту та подаємо до столу. Готово!

Фото: Pinterest

Суп з плавленим сиром і куркою

Інгредієнти:

  • куряче філе – 500 г
  • сир плавлений - 150 г (2 пачки)
  • макарони "Павутинка" – ½ склянки
  • морква - 1 шт.
  • картопля – 4 шт.
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • петрушка – 1 пучок
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.
  • сіль, спеції - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Куряче філе промиваємо та ріжемо на невеликі шматочки. Ставимо каструлю з водою та філе на плиту. Доводимо до кипіння, додаємо трохи солі та варимо на невеликому вогні приблизно 20 хвилин.
  2. Всі овочі промиваємо та очищаємо від шкірки. Цибулю та картоплю нарізаємо кубиком, а моркву натираємо на крупній терці.
  3. Сковорідку з соняшниковою олією теж ставимо на вогонь. Щойно вона нагріється, додаємо цибулю та смажимо до прозорості. Потім додаємо моркву та доводимо до готовності.
  4. До бульйону додаємо картоплю, засмажку та продовжуємо варити. Через хвилин 10 додаємо ще макарони.
  5. Доки картопля вариться, нарізаємо кубиком плавлений сир.
  6. Щойно картопля та макарони будуть готові, додаємо до каструлі плавлений сир. Помішуємо суп, щоб розчинився весь сир. Потім доводимо суп до кипіння, додаємо сіль, перець та зелень. Страва готова.

Смачного!

Фото: Pinterest


 
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Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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