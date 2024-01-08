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Окрошка: рецепт традиційної та неймовірно смачної страви

8 січня, 2024 понедiлок
21:30
рецепти

Окрошка — це цікава страва, різновид холодного супу. Головною її особливістю є освіжаючий смак та легке приготування, ідеальний варіант для спекотних днів

Зазвичай окрошка готується на основі квасу або кисломолочних продуктів, зі свіжими овочами, яйцями, м'ясом або ковбасою. Також до супу додають зелень та спеції. Вона дуже освіжає та має безліч різних варіації, що залежать від регіону та особистих уподобань.

класичний рецепт ОкрошкИ

Окрошка - рецепт класичний зі сметаною та кефіром

Інгредієнти:

  • огірки – 3 шт.
  • редиска – 5 шт.
  • варені яйця – 4 шт.
  • варена ковбаса – 300 г
  • картопля - 4 шт.
  • сметана – 4 ст. л.
  • кефір – 1 літр
  • зелена цибуля – 180 г
  • кріп, петрушка - 50 г
  • гірчиця – 1 ч. л.
  • сіль та чорний перець - до смаку
  • вода холодна кип'ячена чи мінеральна
  • сік лимона – 1.5 ст. л. (якщо кефір не достатньо кислий)

Покроковий рецепт, як приготувати окрошку:

  1. Відварюємо в окремих каструлях яйця та картоплю до готовності.
  2. Миємо овочі та зелень. Нарізаємо кубиком огірки, ковбасу, редиску, картоплю та яйця.
  3. Цибулю, кріп та петрушку ріжемо дрібно.
  4. Всі нарізані інгредієнти перекладаємо в глибоку посудину.
  5. Готуємо заправку. Змішуємо сметану, кефір, сік лимона, сіль, перець та заправляємо окрошку. Все добре перемішуємо.
  6. Додаємо до окрошки холодну кип'ячену воду або мінералку. Контролюйте густину супу самостійно. Готово!

Фото: Freepik

Окрошка на квасі

Інгредієнти:

  • картопля - 4-6 шт.
  • огірки - 4 шт.
  • редиска - 250-300 г
  • яйця курячі - 5-6 шт.
  • варена ковбаса – 300 г
  • хрін тертий – 2 ст. л.
  • гірчиця – 2 ст. л.
  • квас – 1.5-2 л
  • кріп та петрушка – 1/2 пучка
  • цибуля зелена - пучок
  • сіль - до смаку
  • сметана (для подачі)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відварюємо в окремих каструлях яйця та картоплю до готовності.
  2. Добре миємо всі овочі та зелень. Огірки, редиску, яйця курячі, картоплю та варену ковбасу ріжемо дрібним кубиком. Перекладаємо у глибоку посудину.
  3. Зелену цибулю ріжемо, додаємо сіль та чавимо ступкою, щоб цибуля дала сік. Сюди ж додаємо натертий хрін, гірчицю та дрібно нарізані кріп і петрушку. Перекладаємо до посудини з нарізаними овочами та все добре перемішуємо. Можете спробувати страву на цьому етапі та ще додати солі, якщо необхідно.
  4. При подачі насипаємо в порційні тарілки спочатку нарізані інгредієнти, а потім заправляємо квасом та додаємо ложку сметани.

Смачного!

Фото: Freepik

Крім того, окрошка може бути заправлена й іншими способами, зокрема: айраном, сироваткою, кисляком, відварами щавлю або порічки, березовим соком тощо. Також, замість вареної ковбаси ви можете використати відварене куряче філе, копчену шинку, сосиски або м'ясо дичини. Обираючи ці складові, варто зважати на власні смакові уподобання та насолоджуватися тим варіантом, який найбільше подобається.

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