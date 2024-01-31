Пиріжки з капустою в духовці або смажені: рецепти на будь-який смак
Пиріжки з капустою – це одна з найулюбленіших традиційних страв українців. Ніжні та пухкенькі пиріжки ваблять своїм ароматом, від них просто неможливо відірватись
Пиріжки з капустою – це класика домашньої випічки, яка завжди вражає своїм смаком та ароматом. Із ніжним тістом та соковитою начинкою вони стають справжньою гастрономічною насолодою. У цій статті ми поділимося двома чудовими рецептами – для приготування в духовці та смаження на пательні. Готуйте разом з нами та насолоджуйтеся неперевершеним смаком домашніх пиріжків з капустою.
Пиріжки з капустою в духовці
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно пшеничне - 500 г
- куряче яйце – 1 шт. + 1 жовток
- молоко (жирність 2,5%) - 100 мл
- вода – 100 мл
- дріжджі пресовані - 20-25 г
- соняшникова олія - 3 ст. л.
- цукор - 1 ч. л.
- сіль - 1 ч. л.
Для начинки:
- квашена капуста - 200 г
- білокачанна капуста - ¼ шт.
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- соняшникова олія - 2 ст. л.
- зерна коріандру - 1 ч. л.
- сіль та перець чорний – до смаку
Печені пиріжки з капустою. Покроковий рецепт приготування:
- Спочатку приготуємо опару. У посудину кришимо руками пресовані дріжджі, додаємо цукор, сіль, тепле молоко та воду. Все перемішуємо, накриваємо рушником та залишаємо на 20-30 хвилин у теплому місці.
- Коли опара буде готова (утвориться своєрідна "шапочка" через активацію дріжджів), вливайте її до просіяного борошна, додайте яйце та перемішайте. Потім налийте олію та починайте вимішувати тісто спочатку лопаткою, потім руками.
- Накрийте посудину з тістом рушником та залиште у теплому місці на 50 хвилин.
- Доки тісто "підходить", приготуємо начинку. Шаткуємо капусту, а цибулю очищаємо та нарізаємо дрібним кубиком.
- У сковорідку наливаємо олію та ставимо на вогонь. Смажимо спочатку цибулю до м'якості, потім додаємо капусту та на невеликому вогні тушкуємо 10 хвилин.
- Додай на сковорідку ще квашену капусту, коріандр, перець та трохи солі. Все перемішайте та готуйте ще п'ять хвилин. Начинка готова.
- Деко для випікання застеліть пергаментним папером, щоб було зручно одразу викладати пиріжки.
- Від тіста відщипуємо невеликі кружечки. Далі робимо пиріжки будь-якої форми, загортаючи начинку в тісто.
- Пиріжки одразу викладаємо на деко та змащуємо їх зверху жовтком. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин (час приготування залежить від духової шафи). Готово!
Фото: Pinterest
Смажені пиріжки з капустою
Інгредієнти:
Для тіста:
- вода – 350 г
- сіль – 1 ст. л.
- дріжджі сухі швидкодіючі – 1 ст. л.
- цукор – 1 ст. л. (з гіркою)
- борошно пшеничне – 600 г
- соняшникова олія – 4 ст. л.
Для начинки:
- капуста білокачанна – 1 кг
- морква – 1 шт.
- цибуля ріпчаста – 1-2 шт.
- лавровий лист – 1 шт.
- сіль, чорний перець – до смаку
- соняшникова олія (для смаження)
Покроковий рецепт пиріжків з капустою:
- Готуємо опару. Наливаємо воду у посудину та додаємо дріжджі, цукор, дві ложки борошна. Добре перемішуємо, накриваємо рушником та залишаємо на 10 хвилин у теплому місці.
- Через 10 хвилин додаємо до опари соняшникову олію, сіль та обережно порціями вводимо борошно. Через різні сорти борошна, його кількість варто контролювати самостійно, щоб не зробити "забите" тісто.
- Починайте замішувати тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Формуємо з тіста кулю, перекладаємо у посудину, накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник на одну годину.
- Для приготування начинки вам потрібно спочатку нашаткувати капусту. Потім додайте до капусти трохи солі, далі треба її добре пом'яти руками.
- Інші овочі спочатку очищаємо, потім моркву натираємо на крупній терці, а цибулю нарізаємо півкільцями.
- Розігріваємо сковорідку з олією та смажимо цибулю до рум'яної скоринки. Потім додаємо моркву та капусту, смажимо 5 хвилин. Накриваємо кришкою та зменшуємо вогонь. Тушкуватимемо овочі до готовності, приблизно за 5 хвилин до закінчення процесу, додайте солі, перцю та лавровий листочок. Начинка готова, їй треба дати час охолонути.
- Робочу поверхню змащуємо соняшниковою олією. Від тіста відщипуємо невеликі кружечки (приблизно 50 г). Далі робимо пиріжки будь-якої форми, загортаючи начинку в тісто.
- Добре прогріваємо олію в сковорідці. Починаємо смажити пиріжки на середньому вогні з обох боків. Вони мають збільшитись в об'ємі та підрум'янитись.
- Готові пиріжки викладаємо на паперові рушники, щоб адсорбувати зайву олію.
Смачного!
Фото: Pinterest
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