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Пиріжки з капустою в духовці або смажені: рецепти на будь-який смак

31 січня, 2024 середа
17:33
рецепти Пиріжки з капустою

Пиріжки з капустою – це одна з найулюбленіших традиційних страв українців. Ніжні та пухкенькі пиріжки ваблять своїм ароматом, від них просто неможливо відірватись

Пиріжки з капустою – це класика домашньої випічки, яка завжди вражає своїм смаком та ароматом. Із ніжним тістом та соковитою начинкою вони стають справжньою гастрономічною насолодою. У цій статті ми поділимося двома чудовими рецептами – для приготування в духовці та смаження на пательні. Готуйте разом з нами та насолоджуйтеся неперевершеним смаком домашніх пиріжків з капустою.

Пиріжки з капустою в духовці

рецепт пиріжків з капустою

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно пшеничне - 500 г
  • куряче яйце – 1 шт. + 1 жовток
  • молоко (жирність 2,5%) - 100 мл
  • вода – 100 мл
  • дріжджі пресовані - 20-25 г
  • соняшникова олія - 3 ст. л.
  • цукор - 1 ч. л.
  • сіль - 1 ч. л.

Для начинки:

  • квашена капуста - 200 г
  • білокачанна капуста - ¼ шт.
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • соняшникова олія - 2 ст. л.
  • зерна коріандру - 1 ч. л.
  • сіль та перець чорний – до смаку

Печені пиріжки з капустою. Покроковий рецепт приготування:

  1. Спочатку приготуємо опару. У посудину кришимо руками пресовані дріжджі, додаємо цукор, сіль, тепле молоко та воду. Все перемішуємо, накриваємо рушником та залишаємо на 20-30 хвилин у теплому місці.
  2. Коли опара буде готова (утвориться своєрідна "шапочка" через активацію дріжджів), вливайте її до просіяного борошна, додайте яйце та перемішайте. Потім налийте олію та починайте вимішувати тісто спочатку лопаткою, потім руками.
  3. Накрийте посудину з тістом рушником та залиште у теплому місці на 50 хвилин.
  4. Доки тісто "підходить", приготуємо начинку. Шаткуємо капусту, а цибулю очищаємо та нарізаємо дрібним кубиком.
  5. У сковорідку наливаємо олію та ставимо на вогонь. Смажимо спочатку цибулю до м'якості, потім додаємо капусту та на невеликому вогні тушкуємо 10 хвилин.
  6. Додай на сковорідку ще квашену капусту, коріандр, перець та трохи солі. Все перемішайте та готуйте ще п'ять хвилин. Начинка готова.
  7. Деко для випікання застеліть пергаментним папером, щоб було зручно одразу викладати пиріжки.
  8. Від тіста відщипуємо невеликі кружечки. Далі робимо пиріжки будь-якої форми, загортаючи начинку в тісто.
  9. Пиріжки одразу викладаємо на деко та змащуємо їх зверху жовтком. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин (час приготування залежить від духової шафи). Готово!

Фото: Pinterest

Смажені пиріжки з капустою

Інгредієнти:

Для тіста:

  • вода – 350 г
  • сіль – 1 ст. л.
  • дріжджі сухі швидкодіючі – 1 ст. л.
  • цукор – 1 ст. л. (з гіркою)
  • борошно пшеничне – 600 г
  • соняшникова олія – 4 ст. л.

Для начинки:

  • капуста білокачанна – 1 кг
  • морква – 1 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1-2 шт.
  • лавровий лист – 1 шт.
  • сіль, чорний перець – до смаку
  • соняшникова олія (для смаження)

Покроковий рецепт пиріжків з капустою:

  1. Готуємо опару. Наливаємо воду у посудину та додаємо дріжджі, цукор, дві ложки борошна. Добре перемішуємо, накриваємо рушником та залишаємо на 10 хвилин у теплому місці.
  2. Через 10 хвилин додаємо до опари соняшникову олію, сіль та обережно порціями вводимо борошно. Через різні сорти борошна, його кількість варто контролювати самостійно, щоб не зробити "забите" тісто.
  3. Починайте замішувати тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Формуємо з тіста кулю, перекладаємо у посудину, накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник на одну годину.
  4. Для приготування начинки вам потрібно спочатку нашаткувати капусту. Потім додайте до капусти трохи солі, далі треба її добре пом'яти руками.
  5. Інші овочі спочатку очищаємо, потім моркву натираємо на крупній терці, а цибулю нарізаємо півкільцями.
  6. Розігріваємо сковорідку з олією та смажимо цибулю до рум'яної скоринки. Потім додаємо моркву та капусту, смажимо 5 хвилин. Накриваємо кришкою та зменшуємо вогонь. Тушкуватимемо овочі до готовності, приблизно за 5 хвилин до закінчення процесу, додайте солі, перцю та лавровий листочок. Начинка готова, їй треба дати час охолонути.
  7. Робочу поверхню змащуємо соняшниковою олією. Від тіста відщипуємо невеликі кружечки (приблизно 50 г). Далі робимо пиріжки будь-якої форми, загортаючи начинку в тісто.
  8. Добре прогріваємо олію в сковорідці. Починаємо смажити пиріжки на середньому вогні з обох боків. Вони мають збільшитись в об'ємі та підрум'янитись.
  9. Готові пиріжки викладаємо на паперові рушники, щоб адсорбувати зайву олію.

Смачного!

Фото: Pinterest


 
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Суспільство
кухня
кулінарія
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