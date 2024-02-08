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Картопляні пиріжки з ковбасою та сиром. Ділимося рецептом смакоти
Картопляні пиріжки на основі картопляного пюре з двошаровою начинкою дуже ніжні і досить поживні. Картопляне тісто чудово поєднується з начинкою з вареної ковбаски та твердого сиру, який у процесі смаження плавиться. Ласувати такими пиріжками краще гарячими
Інгредієнти для пиріжків з картоплі, з ковбасою та сиром:
Для тіста:
- картопля - 650 г (4 шт.)
- молоко – 50 мл
- яйце - 1 шт.
- борошно - 120 г
- приправа для картоплі – 1 ч.л.
- сіль - за смаком
Для начинки:
- ковбаса варена - 100 г
- сир твердий - 50 г
Для смаження:
- олія - 20 мл
Покроковий рецепт приготування картопляних пиріжків з ковбасою та сиром:
- картоплю очистити, вимити, нарізати середніми шматочками
- залити картоплю у каструлі водою, на великому вогні довести до кипіння, посолити
- варити картоплю на середньому вогні 10 хв. до розм'якшення
- з відвареної картоплі ретельно злити всю воду, розім'яти в пюре товкачем та дати охолонути
- у картопляне пюре влити молоко, перемішати, вбити яйце, всипати спеції для картоплі та знов ретельно перемішати
- всипати борошно| (80 г), замісити однорідне картопляне тісто
- сир та ковбасу нарізати тонкими пластинами, товщиною 5-7 мм
- борошно (40 г), що залишилося, висипати на тарілку або робочу поверхню
- від картопляного тіста відокремити шматочок (1 ст. ложка), змоченими у воді руками сформувати коржик, викласти на муку
- на середину коржика помістити по одній скибочці ковбаси та сиру
- краї коржів загорнути на начинку, з'єднати їх
- сформувати плоский овальний пиріжок, обваляти в борошні
- зайве борошно струсити, щоб пиріжки не підгоряли під час смаження
- таким же чином сформувати пиріжки з тіста, що залишилося і начинки
- у сковороді розігріти 2 ст. л. олії
- викласти пиріжки швом униз
- смажити на сильному вогні 3 хв. з одного боку, до рум'яної скоринки
- потім перевернути пиріжки та смажити ще 3 хв.
- перекласти пиріжки на серветку, щоб увібралися надлишки олії
- так само посмажити всі пиріжки
- подавати пиріжки краще у гарячому вигляді.
Смачного!
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