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Головна рецепти Пляцок "Вишиванка": простий рецепт і задоволення від смаку

Пляцок "Вишиванка": простий рецепт і задоволення від смаку

24 квітня, 2024 середа
15:16
рецепти Пляцок "Вишиванка"

Почастуйте своїх рідних і близьких смачним пляцком "Вишиванка". Пропонуємо вам спекти для усієї родини неймовірний смаколик. Перелік продуктів вже говорить сам за себе

Інгредієнти для пляцка "Вишиванка":

  • борошно - 600 г 
  • цукор - 2 скл.
  • мак - 1 скл.
  • 10 яєць
  • сметана - 3 ст. л. 
  • маргарин - 250 г 
  • розпушувач - 3 ч. л. 
  • вишня - 0.5 л 
  • горіхи - 1 скл.
  • крохмаль - 1 ст. л. 
  • олія - 300 г 
  • манка - 3 ст. л. 
  • молоко - 0,5 л 
  • какао - 2 ст. л. 
  • ванільний цукор

Інструкція з приготування пляцка “Вишиванка”:

  • рубаємо маргарин з борошном
  • додаємо сметану
  • додаємо 6 жовтків
  • додаємо розпушувач
  • місимо тісто
  • розділяємо на 4 частини
  • до однієї додаємо 2 ст. л. какао, і це темне тісто розділяємо на 3 частини, кладемо його у морозилку)
  • біле тісто кладемо у холодильник на 1 год.
  • мак запарюємо
  • додаємо 0,5 скл. цукру
  • додаємо 3 ст.л. манки
  • додаємо 2 яйця
  • додаємо 1 ст. л. крохмалю
  • перемішуємо 
  • розкачуємо 1 корж
  • викладаємо на нього підготовлену макову начинку
  • зверху натираємо темне тісто (1 частину)
  • печемо 25 хв при 180 градусів
  • розкачуємо наступний корж (біле тісто, на нього вишні, зверху тремо темне тісто)
  • печемо 20 хв.
  • третій корж - біле тісто, згори збиті 6 білків із 0,5 склянки цукру
  • перемішати з подрібненими горіхами та натерти ще темне тісто
  • цей корж випікати 40 хв при температурі 170 градусів
  • Заварний крем:
  • додаємо 0,5 л молока + 2 яйця + 1 склянка цукру + 3 ст.л.борошна + 1 ст.л. крохмалю +  ванільний цукор
  • все ретельно перемішати 
  • варимо на слабкому вогні до загустіння весь час помішуючи
  • охолоджуємо 
  • збиваємо масло додаючи по ложці заварний крем
  • перемащуємо коржі з маком, з горіхами, з вишнями
  • залишаємо трішки крему і за допомогою пакету малюємо зверху візерунки.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кулінарія
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