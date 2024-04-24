Пляцок "Вишиванка": простий рецепт і задоволення від смаку

Читайте також:

"Війна в Україні закінчилася, надсилати туди гроші немає сенсу": добірка маніпуляцій світових ЗМІ за 22 квітня

"Діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів": Маск прокоментував схвалення допомоги Україні Палатою представників США. В ОП відреагували

У ВСУ прокоментували перше в Україні рішення про законність переходу громади з УПЦ МП до ПЦУ