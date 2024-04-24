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Пляцок "Вишиванка": простий рецепт і задоволення від смаку
Почастуйте своїх рідних і близьких смачним пляцком "Вишиванка". Пропонуємо вам спекти для усієї родини неймовірний смаколик. Перелік продуктів вже говорить сам за себе
Інгредієнти для пляцка "Вишиванка":
- борошно - 600 г
- цукор - 2 скл.
- мак - 1 скл.
- 10 яєць
- сметана - 3 ст. л.
- маргарин - 250 г
- розпушувач - 3 ч. л.
- вишня - 0.5 л
- горіхи - 1 скл.
- крохмаль - 1 ст. л.
- олія - 300 г
- манка - 3 ст. л.
- молоко - 0,5 л
- какао - 2 ст. л.
- ванільний цукор
Інструкція з приготування пляцка “Вишиванка”:
- рубаємо маргарин з борошном
- додаємо сметану
- додаємо 6 жовтків
- додаємо розпушувач
- місимо тісто
- розділяємо на 4 частини
- до однієї додаємо 2 ст. л. какао, і це темне тісто розділяємо на 3 частини, кладемо його у морозилку)
- біле тісто кладемо у холодильник на 1 год.
- мак запарюємо
- додаємо 0,5 скл. цукру
- додаємо 3 ст.л. манки
- додаємо 2 яйця
- додаємо 1 ст. л. крохмалю
- перемішуємо
- розкачуємо 1 корж
- викладаємо на нього підготовлену макову начинку
- зверху натираємо темне тісто (1 частину)
- печемо 25 хв при 180 градусів
- розкачуємо наступний корж (біле тісто, на нього вишні, зверху тремо темне тісто)
- печемо 20 хв.
- третій корж - біле тісто, згори збиті 6 білків із 0,5 склянки цукру
- перемішати з подрібненими горіхами та натерти ще темне тісто
- цей корж випікати 40 хв при температурі 170 градусів
- Заварний крем:
- додаємо 0,5 л молока + 2 яйця + 1 склянка цукру + 3 ст.л.борошна + 1 ст.л. крохмалю + ванільний цукор
- все ретельно перемішати
- варимо на слабкому вогні до загустіння весь час помішуючи
- охолоджуємо
- збиваємо масло додаючи по ложці заварний крем
- перемащуємо коржі з маком, з горіхами, з вишнями
- залишаємо трішки крему і за допомогою пакету малюємо зверху візерунки.
Смачного!
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