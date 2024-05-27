Саміт миру можна порівняти з Тегераном-43
Пшоняна каша в мультиварці. Готуємо й смакуємо
Пшоняна каша: розсипчаста, духмяна, поживна і швидка. Зручно готувати кашу в мультиварці. Користуйтесь нашим рецептом і смаколик вийде таким, як у найкращому ресторані
Зміст
Інгредієнти для пшоняної каші:
- Просо - 2 склянки
- Вода – 4 склянки
- Сіль – 1 ч. ложка
- Цукор - 2 ч. ложки
- Вершкове масло - 30 г
- Олія - 1 ч. ложка
Покроковий рецепт - розсипчаста пшоняна каша в мультиварці:
- Просо промити
- Всипати у чашу мультиварки
- Влити воду
- Посолити
- Додати цукор
- Додати олію
- Вибрати режим "Варка", час – 25 хв.
- Каша готова.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+26°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.03 Купівля 40.03Продаж 40.58
- EUR Купівля 43.32Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
27 травня
17:57
Ексклюзив
Після ураження "Кримського трикутника" ворог матиме менше можливостей завдавати ударів по території України, - Братчук
17:54
УП заявила, що співробітники ТЦК в Одеській області утримують головреда "Економічної правди" близько доби без зв'язку
17:40
Оновлено
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: в ОВА повідомили про 18 загиблих, рятувальники підтверджують дані про 16 жертв і 49 поранених
17:30
Делегація українських військових "Азову" долучилася до заходу "Захисники Маріуполя — 2 роки у полоні" у Лондоні
17:23
"Через участь РФ у гібридній війні проти ЄС": Польща обмежила пересування російських дипломатів країною
17:16
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
17:13
Оновлено
Росіяни влучили неподалік житлових будинків і по промзоні у Харкові: є загибла й постраждалі
17:00
Оновлено
РФ вдарила ракетами по мийці у Снігурівці на Миколаївщині: 3 людини загинули, 6 постраждали
16:52
Ексклюзив
Defense Express: Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами
16:43
Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по РФ, - нардеп Чернєв
16:28
"Оса", "Панцир", "Тор": Мінцифри просить допомогти відшукати ворожу ППО на окупованих територіях
16:06
"Встановлено похвилинний розвиток подій": у ДБР розповіли деталі розслідування за фактом прориву росіян на Харківщині
15:53
Ексклюзив
У ворога є ресурси для захоплення лише окремих рубежів: полковник ЗСУ Селезньов про провокації РФ на Сумщині
15:50
Зливали ворогу координати залізничної інфраструктури на Одещині: СБУ затримала колишніх антимайданівців
15:44
Оновлено
Іспанія виділяє Києву рекордний пакет військової допомоги та підписала з Україною безпекову угоду
14:44
"Агресивний напад України на Донбас": росіяни почали пропагандистську кампанію до річниці початку боїв за ДАП
14:43
Зеленський привітав Науседу з перемогою на виборах президента й анонсував підписання безпекової угоди з Литвою
14:21
Через ускладнення COVID-19 протягом тижня 190 українців потрапили до лікарень, серед них 18 дітей
14:12
В Одесі ДБР викрило посадовця ТЦК на організації багатомільйонної схеми заробітку на ухилянтах