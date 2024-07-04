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Чудова альтернатива магазинним ковбасам. Рулет із курячого філе

4 липня, 2024 четвер
10:57
рецепти курячий рулет

Рулет курячий домашній – чудова альтернатива магазинним ковбасам та м'ясним виробам сумнівної якості. Пропонуємо варіант рулету з перепелиними яйцями, але начиняти його можна також іншими інгредієнтами - сиром, грибами, овочами або сухофруктами тощо

Зміст

Рецепт Рулету з курячого філе

Інгредієнти до рулету з курячого філе:

  • Філе куряче - 300 г
  • Перепелині яйця – 6 шт.
  • Сіль - до смаку
  • Перець – до смаку
  • Часник сушений - щіпка

Покроковий рецепт - Рулет курячий

  • Поставте варитися яйця і беріться до обробки м'яса
  • Філе промийте, просушіть паперовим рушником
  • М'ясо курки дуже ніжне, тому акуратно постарайтеся надрізати філе та розкрити його книжкою
  • Легкими рухами відбийте з обох боків. Надто старанно не ставтеся до цього процесу, щоб не зробити дірки в м'ясній заготівлі
  • Присоліть, посипте свіжозмеленим перцем і сушеним часником обидві сторони відбитого пласта
  • Очистіть круто зварені яйця, намагаючись не пошкодити
  • Розкладіть перепелині яйця на край філе
  • Загорніть рулетом. За бажанням можете закріпити ниткою, але робити це зовсім не обов'язково, курка чудово тримає форму.
  • Обов'язково покладіть рулет у посуд для запікання швом донизу. Поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Курячий рулет буде готовий хвилин за 30
  • Стравою можна пригощати, подавши з улюбленим гарніром. Можна робити з курячим рулетом найсмачніші бутерброди, підносити до столу у вигляді закуски.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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