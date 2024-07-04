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Чудова альтернатива магазинним ковбасам. Рулет із курячого філе
Рулет курячий домашній – чудова альтернатива магазинним ковбасам та м'ясним виробам сумнівної якості. Пропонуємо варіант рулету з перепелиними яйцями, але начиняти його можна також іншими інгредієнтами - сиром, грибами, овочами або сухофруктами тощо
Зміст
Інгредієнти до рулету з курячого філе:
- Філе куряче - 300 г
- Перепелині яйця – 6 шт.
- Сіль - до смаку
- Перець – до смаку
- Часник сушений - щіпка
Покроковий рецепт - Рулет курячий
- Поставте варитися яйця і беріться до обробки м'яса
- Філе промийте, просушіть паперовим рушником
- М'ясо курки дуже ніжне, тому акуратно постарайтеся надрізати філе та розкрити його книжкою
- Легкими рухами відбийте з обох боків. Надто старанно не ставтеся до цього процесу, щоб не зробити дірки в м'ясній заготівлі
- Присоліть, посипте свіжозмеленим перцем і сушеним часником обидві сторони відбитого пласта
- Очистіть круто зварені яйця, намагаючись не пошкодити
- Розкладіть перепелині яйця на край філе
- Загорніть рулетом. За бажанням можете закріпити ниткою, але робити це зовсім не обов'язково, курка чудово тримає форму.
- Обов'язково покладіть рулет у посуд для запікання швом донизу. Поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Курячий рулет буде готовий хвилин за 30
- Стравою можна пригощати, подавши з улюбленим гарніром. Можна робити з курячим рулетом найсмачніші бутерброди, підносити до столу у вигляді закуски.
Смачного!
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