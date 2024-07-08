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Салат з болгарським перцем, авокадо та помідорами: готуємо вдома
Болгарський перець вдало поєднується з усіма салатними овочами та додає свіжості у поживних багатокомпонентних стравах
Зміст
Інгредієнти для салату з болгарського перцю:
- 1 болгарський перець
- 1 авокадо
- 7–8 помідорів чері
- 3 стебла зеленої цибулі
- 4–5 гілочок петрушки чи кінзі
- 1 невеликий лимон
- сіль на смак
- чорний перець – на смак
Приготування - салат з болгарським перцем:
- Болгарський перець і м'якоть авокадо наріжте невеликими кубиками, чері половинками
- Зелену цибулю та петрушку нарубайте
- З лимона вичавіть сік
- Складіть болгарський перець, авокадо, помідори, цибулю та зелень в одну миску
- Посолити, поперчити та заправити лимонним соком
- Перемішайте.
Смачного!
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