Сирна запіканка з гарбузом: рецепти, що сподобають навіть дітям
Запіканка з гарбузом і сиром має дуже ніжну кремову текстуру. Гарбуз додає аромату та витонченості, а в поєднанні з сиром утворюється неперевершений смак
Гарбуз – не тільки осінній символ, який радує нас своїм смаком протягом всієї зими, але й неймовірно корисний продукт, який можна використовувати в найрізноманітніших стравах. В нашій статті ви знайдете два чудових рецепти запіканки, які поєднують ніжний смак сиру та аромат гарбуза. Готуйте з нами та даруйте собі й близьким незабутні кулінарні враження від цих смаколиків!
Ніжна сирна запіканка з гарбузом
Інгредієнти:
- гарбуз - 500 г
- кисломолочний сир - 400 г
- яйця курячі – 2 шт.
- пшеничне борошно - 2 ст. л.
- цукор - 3 ст. л.
- ванільний цукор - 1 ч. л.
- сіль - дрібка
- вершкове масло - 20 г
- темний шоколад - 30 г
Запіканка з гарбуза та сиру в духовці. Покроковий рецепт приготування:
- Гарбуз очищаємо від серединки. Перекладаємо у деко та ставимо запікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Гарбуз має стати м'яким.
- З пропеченого гарбуза відділяємо м'якуш від шкірки за допомогою ложки.
- Перекладаємо гарбуз у чашу блендера, додаємо кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільний цукор, сіль та борошно. Все добре подрібнюємо до однорідної маси.
- Форму для запікання змащуємо розм'якшеним вершковим маслом та викладаємо тісто. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин до утворення рум'яної скоринки.
- Перед подачею прикрашаємо запіканку тертим шоколадом. Готово!
Фото: Freepik
Запіканка з гарбузом і сиром "Зебра"
Інгредієнти:
Для сирного шару:
- кисломолочний сир - 600 г
- яйця курячі – 2 шт.
- цукор -120 г
- картопляний крохмаль – 1,5 ст. л.
- цукор ванільний – 4 г
Для гарбузового шару:
- гарбузове пюре – 660 г
- яйця курячі – 2 шт.
- цукор – 90 г
- картопляний крохмаль – 1,5 ст. л.
- апельсинова цедра – 1,5 ст. л.
Для заливки:
- гарбузове пюре – 100 г
- яйця курячі – 2 шт.
- сметана – 100 г
- цукор – 30 г
Сирно-гарбузова запіканка. Покроковий рецепт приготування:
- Для рецепта загалом необхідно 760 грамів гарбузового пюре. Для цього гарбуз необхідно очистити від серединки та шкірки, нарізати кубиками. Перекладаємо в деко для запікання, накриваємо алюмінієвою фольгою та ставимо запікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 40-60 хвилин. Гарбуз має стати м'яким.
- Готовий гарбуз перекладаємо у чашу блендера та подрібнюємо до стану пюре.
- Готуємо гарбузовий шар. Пюре з гарбуза перекладаємо у посудину, додаємо цукор, яйця, картопляний крохмаль та апельсинову цедру. Заглибним блендером перебиваємо все до однорідності.
- Готуємо сирний шар. У посудину перекладаємо кисломолочний сир, додаємо яйця курячі, цукор, ванільний цукор та картопляний крохмаль. Теж заглибним блендером робимо однорідну масу.
- Бортики форми для випікання змащуємо олією, а дно застеляємо пергаментним папером. Викладаємо у центр по одній столовій ложці сирної та гарбузової заготовки, чергуючи їх. Так робимо доки не закінчиться вся сирна та гарбузова маса.
- Ставимо випікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
- Тим часом готуємо заливку. У посудині збиваємо вінчиком яйця з цукром, потім додаємо гарбузове пюре та сметану. Заливаємо запіканку цією сумішшю та залишаємо в духовці ще на 30 хвилин.
- Після того, як запіканка охолоне за кімнатної температури, її можна буде обережно дістати з форми та нарізати порційними шматочками.
Смачного!
Фото: poradnica.com.ua
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