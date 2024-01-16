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Головна рецепти Сирна запіканка з гарбузом: рецепти, що сподобають навіть дітям
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Сирна запіканка з гарбузом: рецепти, що сподобають навіть дітям

16 січня, 2024 вiвторок
10:53
рецепти Сирна запіканка з гарбузом

Запіканка з гарбузом і сиром має дуже ніжну кремову текстуру. Гарбуз додає аромату та витонченості, а в поєднанні з сиром утворюється неперевершений смак

Гарбуз – не тільки осінній символ, який радує нас своїм смаком протягом всієї зими, але й неймовірно корисний продукт, який можна використовувати в найрізноманітніших стравах. В нашій статті ви знайдете два чудових рецепти запіканки, які поєднують ніжний смак сиру та аромат гарбуза. Готуйте з нами та даруйте собі й близьким незабутні кулінарні враження від цих смаколиків!

Ніжна сирна запіканка з гарбузом

рецепт сирнОЇ запіканкИ з гарбузом

Інгредієнти:

  • гарбуз - 500 г
  • кисломолочний сир - 400 г
  • яйця курячі – 2 шт.
  • пшеничне борошно - 2 ст. л.
  • цукор - 3 ст. л.
  • ванільний цукор - 1 ч. л.
  • сіль - дрібка
  • вершкове масло - 20 г
  • темний шоколад - 30 г

Запіканка з гарбуза та сиру в духовці. Покроковий рецепт приготування:

  1. Гарбуз очищаємо від серединки. Перекладаємо у деко та ставимо запікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.  Гарбуз має стати м'яким.
  2. З пропеченого гарбуза відділяємо м'якуш від шкірки за допомогою ложки.
  3. Перекладаємо гарбуз у чашу блендера, додаємо кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільний цукор, сіль та борошно. Все добре подрібнюємо до однорідної маси.
  4. Форму для запікання змащуємо розм'якшеним вершковим маслом та викладаємо тісто. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин до утворення рум'яної скоринки.
  5. Перед подачею прикрашаємо запіканку тертим шоколадом. Готово!

Фото: Freepik

Запіканка з гарбузом і сиром "Зебра"

Інгредієнти:

Для сирного шару:

  • кисломолочний сир - 600 г
  • яйця курячі – 2 шт.
  • цукор -120 г
  • картопляний крохмаль – 1,5 ст. л.
  • цукор ванільний – 4 г

Для гарбузового шару:

  • гарбузове пюре – 660 г
  • яйця курячі – 2 шт.
  • цукор – 90 г
  • картопляний крохмаль – 1,5 ст. л.
  • апельсинова цедра – 1,5 ст. л.

Для заливки:

  • гарбузове пюре – 100 г
  • яйця курячі – 2 шт.
  • сметана – 100 г
  • цукор – 30 г

Сирно-гарбузова запіканка. Покроковий рецепт приготування:

  1. Для рецепта загалом необхідно 760 грамів гарбузового пюре. Для цього гарбуз необхідно очистити від серединки та шкірки, нарізати кубиками. Перекладаємо в деко для запікання, накриваємо алюмінієвою фольгою та ставимо запікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 40-60 хвилин. Гарбуз має стати м'яким.
  2. Готовий гарбуз перекладаємо у чашу блендера та подрібнюємо до стану пюре.
  3. Готуємо гарбузовий шар. Пюре з гарбуза перекладаємо у посудину, додаємо цукор, яйця, картопляний крохмаль та апельсинову цедру. Заглибним блендером перебиваємо все до однорідності.
  4. Готуємо сирний шар. У посудину перекладаємо кисломолочний сир, додаємо яйця курячі, цукор, ванільний цукор та картопляний крохмаль. Теж заглибним блендером робимо однорідну масу.
  5. Бортики форми для випікання змащуємо олією, а дно застеляємо пергаментним папером. Викладаємо у центр по одній столовій ложці сирної та гарбузової заготовки, чергуючи їх. Так робимо доки не закінчиться вся сирна та гарбузова маса.
  6. Ставимо випікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
  7. Тим часом готуємо заливку. У посудині збиваємо вінчиком яйця з цукром, потім додаємо гарбузове пюре та сметану. Заливаємо запіканку цією сумішшю та залишаємо в духовці ще на 30 хвилин.
  8. Після того, як запіканка охолоне за кімнатної температури, її можна буде обережно дістати з форми та нарізати порційними шматочками.

Смачного!

Фото: poradnica.com.ua

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