Сирна запіканка з гарбузом: рецепти, що сподобають навіть дітям

Гарбуз – не тільки осінній символ, який радує нас своїм смаком протягом всієї зими, але й неймовірно корисний продукт, який можна використовувати в найрізноманітніших стравах. В нашій статті ви знайдете два чудових рецепти запіканки, які поєднують ніжний смак сиру та аромат гарбуза. Готуйте з нами та даруйте собі й близьким незабутні кулінарні враження від цих смаколиків!

Ніжна сирна запіканка з гарбузом

Інгредієнти:

гарбуз - 500 г

кисломолочний сир - 400 г

яйця курячі – 2 шт.

пшеничне борошно - 2 ст. л.

цукор - 3 ст. л.

ванільний цукор - 1 ч. л.

сіль - дрібка

вершкове масло - 20 г

темний шоколад - 30 г

Запіканка з гарбуза та сиру в духовці. Покроковий рецепт приготування:

Гарбуз очищаємо від серединки. Перекладаємо у деко та ставимо запікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Гарбуз має стати м'яким. З пропеченого гарбуза відділяємо м'якуш від шкірки за допомогою ложки. Перекладаємо гарбуз у чашу блендера, додаємо кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільний цукор, сіль та борошно. Все добре подрібнюємо до однорідної маси. Форму для запікання змащуємо розм'якшеним вершковим маслом та викладаємо тісто. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин до утворення рум'яної скоринки. Перед подачею прикрашаємо запіканку тертим шоколадом. Готово!

Фото: Freepik

Запіканка з гарбузом і сиром "Зебра"

Інгредієнти:

Для сирного шару:

кисломолочний сир - 600 г

яйця курячі – 2 шт.

цукор -120 г

картопляний крохмаль – 1,5 ст. л.

цукор ванільний – 4 г

Для гарбузового шару:

гарбузове пюре – 660 г

яйця курячі – 2 шт.

цукор – 90 г

картопляний крохмаль – 1,5 ст. л.

апельсинова цедра – 1,5 ст. л.

Для заливки:

гарбузове пюре – 100 г

яйця курячі – 2 шт.

сметана – 100 г

цукор – 30 г

Сирно-гарбузова запіканка. Покроковий рецепт приготування:

Для рецепта загалом необхідно 760 грамів гарбузового пюре. Для цього гарбуз необхідно очистити від серединки та шкірки, нарізати кубиками. Перекладаємо в деко для запікання, накриваємо алюмінієвою фольгою та ставимо запікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 40-60 хвилин. Гарбуз має стати м'яким. Готовий гарбуз перекладаємо у чашу блендера та подрібнюємо до стану пюре. Готуємо гарбузовий шар. Пюре з гарбуза перекладаємо у посудину, додаємо цукор, яйця, картопляний крохмаль та апельсинову цедру. Заглибним блендером перебиваємо все до однорідності. Готуємо сирний шар. У посудину перекладаємо кисломолочний сир, додаємо яйця курячі, цукор, ванільний цукор та картопляний крохмаль. Теж заглибним блендером робимо однорідну масу. Бортики форми для випікання змащуємо олією, а дно застеляємо пергаментним папером. Викладаємо у центр по одній столовій ложці сирної та гарбузової заготовки, чергуючи їх. Так робимо доки не закінчиться вся сирна та гарбузова маса. Ставимо випікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Тим часом готуємо заливку. У посудині збиваємо вінчиком яйця з цукром, потім додаємо гарбузове пюре та сметану. Заливаємо запіканку цією сумішшю та залишаємо в духовці ще на 30 хвилин. Після того, як запіканка охолоне за кімнатної температури, її можна буде обережно дістати з форми та нарізати порційними шматочками.

Смачного!

Фото: poradnica.com.ua