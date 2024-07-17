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Смажені кабачки в клярі. Розповімо, як приготувати
Кабачок, завдяки своєму нейтральному смаку, можна вважати найуніверсальнішим овочем. Він чудово поєднується практично з будь-яким продуктом і завжди готовий прикрасити собою м'ясну, рибну, овочеву страву
Зміст
Кабачки у клярі
Інгредієнти для кабачків у клярі:
- Кабачки – 2 шт.
- Борошно пшеничне – 4 ст. ложки
- Яйця курячі – 2 шт.
- Зелень кропу – для подачі
- Олія - для смаження
- Сіль за смаком
- Спеції – за смаком
Покроковий рецепт - Кабачки в клярі:
- Кабачки очистити від шкірки, нарізати невеликими шматочками
- Яйця збити із сіллю та спеціями
- Обваляти кабачки спочатку у яйці
- Потім – у борошні
- На розпечену сковороду налити олію
- Викласти кабачки в клярі, обсмажити їх із двох сторін на середньому вогні до золотистого кольору (3 хвилини з одного боку, а потім 2 хвилини з іншого боку)
- Зелень кропу промити, дрібно нарізати
- Посипати готові кабачки у клярі зеленню.
Смачного!
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