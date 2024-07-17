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Смажені кабачки в клярі. Розповімо, як приготувати

17 липня, 2024 середа
15:25
рецепти кабачки в клярі

Кабачок, завдяки своєму нейтральному смаку, можна вважати найуніверсальнішим овочем. Він чудово поєднується практично з будь-яким продуктом і завжди готовий прикрасити собою м'ясну, рибну, овочеву страву

Зміст

Кабачки у клярі

Рецепт Кабачків у клярі

Інгредієнти для кабачків у клярі:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Борошно пшеничне – 4 ст. ложки
  • Яйця курячі – 2 шт.
  • Зелень кропу – для подачі
  • Олія - ​​для смаження
  • Сіль за смаком
  • Спеції – за смаком

Покроковий рецепт - Кабачки в клярі:

  • Кабачки очистити від шкірки, нарізати невеликими шматочками
  • Яйця збити із сіллю та спеціями
  • Обваляти кабачки спочатку у яйці
  • Потім – у борошні
  • На розпечену сковороду налити олію
  • Викласти кабачки в клярі, обсмажити їх із двох сторін на середньому вогні до золотистого кольору (3 хвилини з одного боку, а потім 2 хвилини з іншого боку)
  • Зелень кропу промити, дрібно нарізати
  • Посипати готові кабачки у клярі зеленню.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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