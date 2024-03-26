Снеки та закуски до пива: топ-5 найкращих рецептів
Хто не любить смачні снеки? Невеликі закуски, що мають насичений смак, чудово підходять для перегляду фільмів та серіалів, а також веселого вечора з друзями
Ми підготували для вас топ-5 рецептів закусок, які легко та швидко приготувати, але вони точно зроблять ваш вечір ще більш приємним та неповторним. Незалежно від того, чи ви влаштовуєте вечірку з друзями або просто хочете насолодитися тихим вечором удома, ці закуски стануть ідеальним доповненням до вашого улюбленого напою.
Закуска під пиво "Лукові кільця"
Інгредієнти:
- цибуля ріпчаста - 3 шт.
- борошно пшеничне - 250 г
- розпушувач – 1/2 ч. л.
- сіль – 1 ч. л.
- перець чорний – 1/4 ч. л.
- пиво світле – 150 мл
- вода холодна – 2 ст. л.
- вода холодна для цибулі – 1.5 літра
- олія соняшникова – 700-900 мл
Покроковий рецепт приготування:
- Очистіть цибулю від шкірки та наріжте кільцями товщиною 7-8 мм (не робіть дуже тонкі).
- Перекладіть цибулю у холодну воду. Потім викладіть кільця на паперові рушники.
- У посудині змішайте половину зазначеної кількості борошна, додайте сіль, перець та розпушувач. Додайте пиво та воду, все перемішайте до однорідного стану.
- Добре розігрійте сковорідку з олією, щоб створити умови фритюру.
- Кожне цибулеве кільце спочатку обваляйте у борошні, а потім в клярі. Смажте в олії до золотистого кольору (приблизно 2-3 хвилини).
- Готові кільця викладайте на паперовий рушник, щоб видалити надлишки олії. Готово!
Грінки з часником
Інгредієнти:
- бородинський хліб - 500 г
- часник - 2-3 зубчики
- сіль - 1 ст. л.
- соняшникова олія – 30 г
- сушені трави (спеції) – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Наріжте хліб брусками однакового розміру.
- Добре розігрійте сковорідку з олією та починайте смажити сухарики на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
- Хрумкі сухарики перекладіть в глибоку тарілку, додайте сіль, спеції та вичавіть через прес часник. Все добре перемішайте. Готово!
Фото: Pinterest
Сир в паніруванні
Інгредієнти:
- яйця курячі – 2 шт.
- сир моцарела – 400 г
- кукурудзяні пластівці (без цукру) – 60 г
- часник сушений – 1 ч. л.
- гострий червоний – 1/3 ч. л.
- борошно пшеничне - 100 гр.
- молоко – 2 ст.
- олія (для смаження) – 300 мл
Покроковий рецепт приготування:
- Сир наріжте на рівні брусочки.
- У чашу блендера насипте кукурудзяні пластівці, сушений часник, гострий перець та добре подрібніть.
- В іншій посудині збийте курячі яйця вінчиком, потім додайте молоко та перемішайте.
- Кожен шматочок сиру спочатку обваляйте у борошні, занурте в яйце, а потім в панірувальну суміш. Всі заготовки перекладіть на дошку та відправте в морозильну камеру на 1 годину.
- Добре розігрійте сковорідку з олією, щоб створити умови фритюру. Смажте в олії до золотистого кольору.
- Готові закуски з сиру викладайте на паперові рушники, щоб видалити надлишки олії. Готово!
Фото: Pinterest
Закуска до пива нашвидкуруч з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш тонкий – 1 шт.
- соняшникова олія – 2 ст. л.
- сушений часник – 0.5 ч. л.
- копчена або звичайна паприка – 1 ч. л.
- сіль – дрібка
Покроковий рецепт приготування:
- Наріжте лаваш квадратиками або прямокутниками.
- Перекладіть лаваш у посудину, додайте олію, сушений часник, паприку та сіль. Все добре перемішайте (зручно це робити руками).
- Деко для випікання застеліть пергаментним папером, викладіть одним шаром шматочки лавашу.
- Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 4-6 хвилин. Час приготування залежить від духової шафи, чіпси з лавашу повинні стати хрумким та рум'яним.
Фото: YouTube
Крекери з рибою та оливками
Інгредієнти:
- крекери – 6 шт.
- вершковий сир – 70 г
- майонез – 1 ст. л.
- сушені ароматні трави (орегано, базилік тощо)
- червона риба – кільки скибок
- оливки – 12 шт.
- листочки петрушки або базиліка
Покроковий рецепт приготування:
- Для намазки змішайте у невеликій посудині змішайте майонез із вершковим сиром та сушеними травами.
- Змастіть кожен крекер майонезно-сирною намазкою, зверху викладіть по одному шматочку риби та дві оливки.
- Перед подачею можете додати ще свіжу зелень.
Смачного!
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