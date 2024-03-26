Снеки та закуски до пива: топ-5 найкращих рецептів

Ми підготували для вас топ-5 рецептів закусок, які легко та швидко приготувати, але вони точно зроблять ваш вечір ще більш приємним та неповторним. Незалежно від того, чи ви влаштовуєте вечірку з друзями або просто хочете насолодитися тихим вечором удома, ці закуски стануть ідеальним доповненням до вашого улюбленого напою.

Закуска під пиво "Лукові кільця"

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста - 3 шт.

борошно пшеничне - 250 г

розпушувач – 1/2 ч. л.

сіль – 1 ч. л.

перець чорний – 1/4 ч. л.

пиво світле – 150 мл

вода холодна – 2 ст. л.

вода холодна для цибулі – 1.5 літра

олія соняшникова – 700-900 мл

Покроковий рецепт приготування:

Очистіть цибулю від шкірки та наріжте кільцями товщиною 7-8 мм (не робіть дуже тонкі). Перекладіть цибулю у холодну воду. Потім викладіть кільця на паперові рушники. У посудині змішайте половину зазначеної кількості борошна, додайте сіль, перець та розпушувач. Додайте пиво та воду, все перемішайте до однорідного стану. Добре розігрійте сковорідку з олією, щоб створити умови фритюру. Кожне цибулеве кільце спочатку обваляйте у борошні, а потім в клярі. Смажте в олії до золотистого кольору (приблизно 2-3 хвилини). Готові кільця викладайте на паперовий рушник, щоб видалити надлишки олії. Готово!

Грінки з часником

Інгредієнти:

бородинський хліб - 500 г

часник - 2-3 зубчики

сіль - 1 ст. л.

соняшникова олія – 30 г

сушені трави (спеції) – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Наріжте хліб брусками однакового розміру. Добре розігрійте сковорідку з олією та починайте смажити сухарики на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Хрумкі сухарики перекладіть в глибоку тарілку, додайте сіль, спеції та вичавіть через прес часник. Все добре перемішайте. Готово!

Фото: Pinterest

Сир в паніруванні

Інгредієнти:

яйця курячі – 2 шт.

сир моцарела – 400 г

кукурудзяні пластівці (без цукру) – 60 г

часник сушений – 1 ч. л.

гострий червоний – 1/3 ч. л.

борошно пшеничне - 100 гр.

молоко – 2 ст.

олія (для смаження) – 300 мл

Покроковий рецепт приготування:

Сир наріжте на рівні брусочки. У чашу блендера насипте кукурудзяні пластівці, сушений часник, гострий перець та добре подрібніть. В іншій посудині збийте курячі яйця вінчиком, потім додайте молоко та перемішайте. Кожен шматочок сиру спочатку обваляйте у борошні, занурте в яйце, а потім в панірувальну суміш. Всі заготовки перекладіть на дошку та відправте в морозильну камеру на 1 годину. Добре розігрійте сковорідку з олією, щоб створити умови фритюру. Смажте в олії до золотистого кольору. Готові закуски з сиру викладайте на паперові рушники, щоб видалити надлишки олії. Готово!

Фото: Pinterest

Закуска до пива нашвидкуруч з лаваша

Інгредієнти:

лаваш тонкий – 1 шт.

соняшникова олія – 2 ст. л.

сушений часник – 0.5 ч. л.

копчена або звичайна паприка – 1 ч. л.

сіль – дрібка

Покроковий рецепт приготування:

Наріжте лаваш квадратиками або прямокутниками. Перекладіть лаваш у посудину, додайте олію, сушений часник, паприку та сіль. Все добре перемішайте (зручно це робити руками). Деко для випікання застеліть пергаментним папером, викладіть одним шаром шматочки лавашу. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 4-6 хвилин. Час приготування залежить від духової шафи, чіпси з лавашу повинні стати хрумким та рум'яним.

Фото: YouTube

Крекери з рибою та оливками

Інгредієнти:

крекери – 6 шт.

вершковий сир – 70 г

майонез – 1 ст. л.

сушені ароматні трави (орегано, базилік тощо)

червона риба – кільки скибок

оливки – 12 шт.

листочки петрушки або базиліка

Покроковий рецепт приготування:

Для намазки змішайте у невеликій посудині змішайте майонез із вершковим сиром та сушеними травами. Змастіть кожен крекер майонезно-сирною намазкою, зверху викладіть по одному шматочку риби та дві оливки. Перед подачею можете додати ще свіжу зелень.

Смачного!