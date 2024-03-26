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Головна рецепти Снеки та закуски до пива: топ-5 найкращих рецептів
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Снеки та закуски до пива: топ-5 найкращих рецептів

26 березня, 2024 вiвторок
18:37
рецепти Снеки та закуски

Хто не любить смачні снеки? Невеликі закуски, що мають насичений смак, чудово підходять для перегляду фільмів та серіалів, а також веселого вечора з друзями

Ми підготували для вас топ-5 рецептів закусок, які легко та швидко приготувати, але вони точно зроблять ваш вечір ще більш приємним та неповторним. Незалежно від того, чи ви влаштовуєте вечірку з друзями або просто хочете насолодитися тихим вечором удома, ці закуски стануть ідеальним доповненням до вашого улюбленого напою.

Закуска під пиво "Лукові кільця"

рецепт Закуски "Лукові кільця"

Інгредієнти:

  • цибуля ріпчаста - 3 шт.
  • борошно пшеничне - 250 г
  • розпушувач – 1/2 ч. л.
  • сіль – 1 ч. л.
  • перець чорний – 1/4 ч. л.
  • пиво світле – 150 мл
  • вода холодна – 2 ст. л.
  • вода холодна для цибулі – 1.5 літра
  • олія соняшникова – 700-900 мл

 Покроковий рецепт приготування:

  1. Очистіть цибулю від шкірки та наріжте кільцями товщиною 7-8 мм (не робіть дуже тонкі).
  2. Перекладіть цибулю у холодну воду. Потім викладіть кільця на паперові рушники.
  3. У посудині змішайте половину зазначеної кількості борошна, додайте сіль, перець та розпушувач. Додайте пиво та воду, все перемішайте до однорідного стану.
  4. Добре розігрійте сковорідку з олією, щоб створити умови фритюру.
  5. Кожне цибулеве кільце спочатку обваляйте у борошні, а потім в клярі. Смажте в олії до золотистого кольору (приблизно 2-3 хвилини).
  6. Готові кільця викладайте на паперовий рушник, щоб видалити надлишки олії. Готово!

Грінки з часником

рецепт Грінок з часником

Інгредієнти:

  • бородинський хліб - 500 г
  • часник - 2-3 зубчики
  • сіль - 1 ст. л.
  • соняшникова олія – 30 г
  • сушені трави (спеції) – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Наріжте хліб брусками однакового розміру.
  2. Добре розігрійте сковорідку з олією та починайте смажити сухарики на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
  3. Хрумкі сухарики перекладіть в глибоку тарілку, додайте сіль, спеції та вичавіть через прес часник. Все добре перемішайте. Готово!

Фото: Pinterest

Сир в паніруванні

Інгредієнти:

  • яйця курячі – 2 шт.
  • сир моцарела – 400 г
  • кукурудзяні пластівці (без цукру) – 60 г
  • часник сушений – 1 ч. л.
  • гострий червоний – 1/3 ч. л.
  • борошно пшеничне - 100 гр.
  • молоко – 2 ст.
  • олія (для смаження) – 300 мл

Покроковий рецепт приготування:

  1. Сир наріжте на рівні брусочки.
  2. У чашу блендера насипте кукурудзяні пластівці, сушений часник, гострий перець та добре подрібніть.
  3. В іншій посудині збийте курячі яйця вінчиком, потім додайте молоко та перемішайте.
  4. Кожен шматочок сиру спочатку обваляйте у борошні, занурте в яйце, а потім в панірувальну суміш. Всі заготовки перекладіть на дошку та відправте в морозильну камеру на 1 годину.
  5. Добре розігрійте сковорідку з олією, щоб створити умови фритюру. Смажте в олії до золотистого кольору.
  6. Готові закуски з сиру викладайте на паперові рушники, щоб видалити надлишки олії. Готово!

Фото: Pinterest

Закуска до пива нашвидкуруч з лаваша

Інгредієнти:

  • лаваш тонкий – 1 шт.
  • соняшникова олія – 2 ст. л.
  • сушений часник – 0.5 ч. л.
  • копчена або звичайна паприка – 1 ч. л.
  • сіль – дрібка

Покроковий рецепт приготування:

  1. Наріжте лаваш квадратиками або прямокутниками.
  2. Перекладіть лаваш у посудину, додайте олію, сушений часник, паприку та сіль. Все добре перемішайте (зручно це робити руками).
  3. Деко для випікання застеліть пергаментним папером, викладіть одним шаром шматочки лавашу.
  4. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 4-6 хвилин. Час приготування залежить від духової шафи, чіпси з лавашу повинні стати хрумким та рум'яним.  

Фото: YouTube

Крекери з рибою та оливками

Інгредієнти:

  • крекери – 6 шт.
  • вершковий сир – 70 г
  • майонез – 1 ст. л.
  • сушені ароматні трави (орегано, базилік тощо)
  • червона риба – кільки скибок
  • оливки – 12 шт.
  • листочки петрушки або базиліка

Покроковий рецепт приготування:

  1. Для намазки змішайте у невеликій посудині змішайте майонез із вершковим сиром та сушеними травами.
  2. Змастіть кожен крекер майонезно-сирною намазкою, зверху викладіть по одному шматочку риби та дві оливки.
  3. Перед подачею можете додати ще свіжу зелень.

Смачного!

Теги:
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Суспільство
кухня
кулінарія
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