Справжній узбецький плов: ситна та дуже смачна страва

Ця страва вражає своїм багатством смаків та ароматів. Рис, який щедро приправлений спеціями та змішаний з різноманітними овочами – це справжнє свято смаку. У цій статті ми розкриємо вам секрети його приготування та поділимося кількома класичними рецептами, які дозволять насолодитися справжнім узбецьким пловом в домашніх умовах та на природі.

Узбецький плов удома

Інгредієнти:

морква - 500 г

цибуля - 4 шт.

рис Девзіра - 500 г

курдюк баранячий - 100 г

яловичина - 350 г

соняшникова олія - 400 г

кмин - 1 ч. л.

родзинки жовті - 1 ст. л.

родзинки чорні - 1 ст. л.

куркума - 1 ч. л.

сіль – до смаку

вода

Покроковий рецепт, як приготувати узбецький плов:

Спочатку варто замочити рис на 30-90 хвилин у добре підсоленій воді, яка має температуру 60 градусів. Потім рис потрібно буде добре промити водою. Овочі очистіть від шкіри. Моркву наріжте соломкою, цибулю – півкільцями. Курдюк та яловичину наріжте шматочками. Добре розігрійте на плиті казан або каструю з товстими стінками. Просмажте до золотистого кольору курдюк, він віддасть багато жиру. Шумівкою дістаньте підсмажені шматочки курдюка, а жир залиште в казані. Налийте ще 400 мл олії та прогрійте. Починайте смажити цибулю (спочатку половину) до золотистого кольору, потім додайте яловичину, сіль. Через 4-6 хвилин додайте другу частину цибулі, а через пару хвилин ще родзинки жовті і чорні, моркву, кмин, куркуму та налийте кип'яток так, щоб він покрив рис на 1 сантиметр. Готуйте на середньому вогні доти, доки морква не стане м'якою. Засипаємо овочі з м'ясом рисом, розрівнюємо поверхню. Посоліть (приблизно 1.5 ч. л) та залийте кип'ятком через шумівку так, щоб він покрив рис шаром у 2 см. Збільшіть вогонь, зробіть ложкою декілька отворів аж до дна та готуйте так доти, доки вся вода не буде поглинута рисом. Потім зменшіть вогонь до середнього та варіть страву до готовності рису. Коли рис буде готовий, зменшіть вогонь до мінімального, обгорніть кришку каструлі рушником та накрите. Залиште в такому стані на 30 хвилин. Готово, можна куштувати!

Фото: Freepik

Узбецький плов в казані

Інгредієнти:

яловичина - 800 г

рис - 800 г

морква - 800 г

цибуля ріпчаста - 3-4 шт.

часник - 3-4 головки

олія бавовняна (можна брати соняшникову) - 200-300 мл

кмин, барбарис, паприка мелена та сіль – до смаку

Покроковий рецепт узбецького плову:

Рис добре промийте 3-5 разів, доки вода з-під крупи не стане прозорою. Овочі очистіть від шкірки. Потім моркву наріжте соломкою, цибулю – півкільцями. Яловичину наріжте шматочками середнього розміру. Ставимо казан на вогонь, добре розігріваємо з олією. Підтримуючи максимальний вогонь, спочатку підсмажте цибулю до золотистої скоринки, потім додайте м'ясо. Приблизно через 5 хвилин додайте моркву, розподіліть по поверхні та смажте 2-3 хвилини не перемішуючи, потім ще 5-7 треба просмажити вже помішуючи всі інгредієнти. Наливаємо обережно через шумівку воду, щоб покрити всі овочі та м'ясо. Доводимо до кипіння, додаємо сіль, кмин, барбарис та паприку, тушкуємо 20 хвилин. Засипаємо в казан рис, розподіляємо та знову через шумівку додаємо води, щоб покрила всі інгредієнти приблизно на 1 см. Робимо максимальний вогонь та варимо рис. Коли майже вся вода випарується, згортаємо рис до середини, формуючи невелику гірку. Накриваємо казан кришкою та тушкуємо ще 5 хвилин (вже на мінімальному вогні). Все добре перемішуємо, додаємо головки часнику. Знову закриваємо кришкою та даємо настоятися ще 5 хвилин. Готово, смачного!

Фото: Freepik