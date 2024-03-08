Суп з макаронами: рецепти легкої страви для всієї родини

Ця проста, але смачна страва відома своєю легкістю у приготуванні, універсальністю та корисними властивостями, які роблять її ідеальним вибором для будь-якого часу та пори року. У цій статті ми розглянемо два дуже різні рецепти супу. Ви зможете обрати, що саме припаде до душі всій вашій родині. Від класичної версії до вишуканої італійської страви – ви дізнаєтесь всі секрети, які зроблять цей суп найсмачнішим для всіх членів сім'ї.

Суп з макаронами

Інгредієнти:

м'ясо – 600 г

картопля – 4 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

морква – 1 шт.

макарони – 100 г

томатна паста – 1 ст. л.

лавровий лист – 1-2 шт.

сіль, чорний перець та зелень (до смаку)

соняшникова олія (для смаження)

Покроковий рецепт, як варити суп з макаронами:

Картоплю та цибулю очистіть від шкірки, наріжте кубиком. Моркву теж очистіть та натріть на крупній терці. М'ясо наріжте невеликими шматочками. Налийте в каструлю воду, додайте м'ясо, дрібку солі. Ставимо на вогонь, після закипання варимо на середньому вогні приблизно 30 хвилин (залежить від виду м'яса). Доки м'ясо вариться, приготуємо засмажку. Ставимо сковорідку з олією розігріватися, потім починаємо смажити цибулю, через 4-6 хвилин додаємо моркву та просмажуємо ще приблизно 5 хвилин. Додаємо ще томатну пасту, через 1-2 хвилини наливаємо 100 мл води та тушкуємо ще приблизно 5 хвилин. Засмажка готова. До каструлі з м'ясом додаємо картоплю, а через 10-15 хвилин макарони, сіль, перець, засмажку та лаврові листочки. Доводимо до кипіння, варимо до готовності інгредієнтів та вимикаємо плиту. Перед подачею додаємо до страви свіжу зелень та куштуємо!

Фото: Pinterest

Суп з макаронами та овочами "Мінестроне"

Інгредієнти:

біла квасоля у власному соку - 400 г

зелена стручкова квасоля (заморожена) – 100 г

макарони твердих сортів – 120 г

томати нарізані кубиками у власному соці - 800 г

цибуля - 140 г

морква – 240 г

селера - 2 стебла

часник - 3 зубчики

бульйон овочевий або вода - 1 л

оливкова олія – 2 ст. л.

червоний перець чилі пластівці – ¼ ч. л.

лавровий лист - 1 шт.

орегано – 1 ч. л.

перець чорний мелений - ⅓ ч. л.

чебрець сушений - 1 ч. л.

цукор – 1 ч. л.

сіль та свіжа петрушка – до смаку

Покроковий рецепт супу з макаронами:

Підготуйте всі свіжі овочі, їх треба добре промити та зняти шкірку, де необхідно. Цибулю, морку та селеру нарізаємо півкільцями. У велику каструлю наливаємо олію та прогріваємо. Додаємо цибулю, селеру, моркву, сіль, чорний перець та смажимо на середньому вогні 8 хвилин. Потім пропускаємо через прес часник, додаємо чебрець, перець чилі, орегано, лавровий лист, зелену та білу квасолю. Заливаємо все бульйоном та доводимо до кипіння. Накриваємо каструлю кришкою, варимо на невеликому вогні 20 хвилин. Наступними додаємо до супу макарони та цукор, знову доводимо до кипіння та варимо до готовності інгредієнтів. Перед подачею додаємо свіжу петрушку. Все готово, смачного!

Фото: loveandlemons.com