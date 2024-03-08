Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Суп з макаронами: рецепти легкої страви для всієї родини

Суп з макаронами: рецепти легкої страви для всієї родини

8 березня, 2024 п'ятниця
16:47
рецепти Суп з макаронами

Суп – це класична страва, яка знаходить місце у будь-якій родині. Якщо ви не знаєте, як приготувати суп з макаронами, тоді ми допоможемо впоратись із завданням!

Ця проста, але смачна страва відома своєю легкістю у приготуванні, універсальністю та корисними властивостями, які роблять її ідеальним вибором для будь-якого часу та пори року. У цій статті ми розглянемо два дуже різні рецепти супу. Ви зможете обрати, що саме припаде до душі всій вашій родині. Від класичної версії до вишуканої італійської страви – ви дізнаєтесь всі секрети, які зроблять цей суп найсмачнішим для всіх членів сім'ї.

Суп з макаронами

Інгредієнти:

  • м'ясо – 600 г
  • картопля – 4 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • макарони – 100 г
  • томатна паста – 1 ст. л.
  • лавровий лист – 1-2 шт.
  • сіль, чорний перець та зелень (до смаку)
  • соняшникова олія (для смаження)

Покроковий рецепт, як варити суп з макаронами:

  1. Картоплю та цибулю очистіть від шкірки, наріжте кубиком. Моркву теж очистіть та натріть на крупній терці.
  2. М'ясо наріжте невеликими шматочками.
  3. Налийте в каструлю воду, додайте м'ясо, дрібку солі. Ставимо на вогонь, після закипання варимо на середньому вогні приблизно 30 хвилин (залежить від виду м'яса).
  4. Доки м'ясо вариться, приготуємо засмажку. Ставимо сковорідку з олією розігріватися, потім починаємо смажити цибулю, через 4-6 хвилин додаємо моркву та просмажуємо ще приблизно 5 хвилин. Додаємо ще томатну пасту, через 1-2 хвилини наливаємо 100 мл води та тушкуємо ще приблизно 5 хвилин. Засмажка готова.
  5. До каструлі з м'ясом додаємо картоплю, а через 10-15 хвилин макарони, сіль, перець, засмажку та лаврові листочки. Доводимо до кипіння, варимо до готовності інгредієнтів та вимикаємо плиту.
  6. Перед подачею додаємо до страви свіжу зелень та куштуємо!

Фото: Pinterest

Суп з макаронами та овочами "Мінестроне"

Інгредієнти:

  • біла квасоля у власному соку - 400 г
  • зелена стручкова квасоля (заморожена) – 100 г
  • макарони твердих сортів – 120 г
  • томати нарізані кубиками у власному соці - 800 г
  • цибуля - 140 г
  • морква – 240 г
  • селера - 2 стебла
  • часник - 3 зубчики
  • бульйон овочевий або вода - 1 л
  • оливкова олія – 2 ст. л.
  • червоний перець чилі пластівці – ¼ ч. л.
  • лавровий лист - 1 шт.
  • орегано – 1 ч. л.
  • перець чорний мелений - ⅓ ч. л.
  • чебрець сушений - 1 ч. л.
  • цукор – 1 ч. л.
  • сіль та свіжа петрушка – до смаку

Покроковий рецепт супу з макаронами:

  1. Підготуйте всі свіжі овочі, їх треба добре промити та зняти шкірку, де необхідно. Цибулю, морку та селеру нарізаємо півкільцями.
  2. У велику каструлю наливаємо олію та прогріваємо. Додаємо цибулю, селеру, моркву, сіль, чорний перець та смажимо на середньому вогні 8 хвилин.
  3. Потім пропускаємо через прес часник, додаємо чебрець, перець чилі, орегано, лавровий лист, зелену та білу квасолю. Заливаємо все бульйоном та доводимо до кипіння. Накриваємо каструлю кришкою, варимо на невеликому вогні 20 хвилин.
  4. Наступними додаємо до супу макарони та цукор, знову доводимо до кипіння та варимо до готовності інгредієнтів.
  5. Перед подачею додаємо свіжу петрушку. Все готово, смачного!

Фото: loveandlemons.com


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Сергій Кірієнко
8 березня, 2024 п'ятниця
"На фестивалі молоді в Сочі була значуща делегація з України": російські фейки за 7 березня
навчання з протидії ДРГ
7 березня, 2024 четвер
Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині
Віктор Медведчук
7 березня, 2024 четвер
Справа Медведчука щодо повернення йому громадянства почала розвиватись у неочікуваний бік, - журналістка Вольвач
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.42
    Продаж 42.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 березня
17:12
Оновлено
Кремль москва
США повідомили про загрозу терактів у Москві, німці закрили дипустанови на 8 березня
17:11
Оновлено
Експорт і транзит української продукції: віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс зустрівся зі Шмигалем у Києві
17:09
Ексклюзив
ворожий Су-34
Нове цікаве збройне чудо: Defence Express про постійні ураження ворожих винищувачів
17:08
Оновлено
Олександр Філіппов, "Дніпро-1", УПЛ
УПЛ: "Дніпро-1" несподівано програв "Руху", результати та розклад матчів 20-го туру
16:59
Путін
Кремль використовує психологів і зомбує дітей на окупованих територіях, - ЦПД
16:58
Огляд
"Діва проти біди"
Цей приголомшливий "Смак свободи": що подивитися на вихідних
16:52
Володимир Зеленський
На авіаперельоти Зеленського торік витратили майже 34 млн грн, з них 20 млн – у грудні
16:37
Підозрюваний в держзраді Шарій заявив, що шукає виконавця нападу на нього і пропонує йому угоду
16:36
Microsoft
Компанія Microsoft заявила, що російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем
16:24
Володимир Зеленський
Зеленський про війну з РФ: "Ціль Путіна – не окремі території, а вся Україна"
16:20
кадирівці
Кадирівці розграбовують шахту на Донеччині, - Атеш
16:20
У віці 68 років помер автор японської манґи Dragon Ball Акіра Торіяма
16:12
Оновлено
Зеленський та Ердоган
Зеленський прибув до Туреччини: він зустрінеться з Ердоганом
16:03
OPINION
Богдан Данилишин
Бізнес в Україні демонструє помірний оптимізм
15:56
На фото: Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024 Еден Голан
Ізраїль замінив пісню для Євробачення-2024, організатори затвердили участь країни
15:53
Зуби дракона, Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині будують фортифікаційні споруди: чим захищатимуть регіон
15:43
Westinghouse
Американське паливо Westinghouse завантажують уже в четверту українську АЕС
15:42
сектор Газа
США та ЄС відкриють морський коридор для Гази на тлі невдалих мирних перемовин між Ізраїлем та ХАМАС
15:35
Оновлено
наслідки атаки Сум, 07.03.24
Ракетний удар по Сумах 7 березня: загинули дві людини, 26 поранених
15:31
На фото: ГУР на "вишках Бойка"
"Війна за море: від Дніпра до Криму": українські розвідники презентують фільм про місії ГУР на воді
15:16
Ексклюзив
Кількість наступаючих груп ворога зменшилася: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про ситуацію на Авдіївському напрямку
15:05
На Одещині на вулиці знайшли тіло військовослужбовця: поліція з'ясовує обставини
15:01
На фото: трансгендерна ведуча Індія Віллоубі
Ведуча-трансгендер звернулася до поліції через те, що Джоан Роулінг назвала її чоловіком
14:59
Буча
Сержанта ЗС РФ, який бив, катував та погрожував убивством цивільним у Бучі, заочно засудили до 10 років тюрми
14:34
літак ДРВЛ А-50 ВКС
Літаків дальньої розвідки РФ досі немає в Азовському морі, - командувач Повітряних сил Олещук
14:28
російські автомобільні номери
Фінляндія зобов'язала власників вивезти з країни авто з російськими номерами до 16 березня
14:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Заслання Залужного? Чому "залізного генерала" не забудуть, попри сподівання Банкової
13:59
військовий квиток, мобілізація
"Відклали на потім": нардеп Чернєв розповів про дискусії щодо демобілізації
13:51
Юріко Бакес
Люксембург долучився до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України
13:50
Відкрив вогонь по українському військовополоненому на Запоріжжі: окупанту оголосили підозру
13:38
Весна у Києві
Холодна субота, а потім потепління до +10 °C: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
13:35
зерно, порт
Польський сейм наклав санкції на імпорт російської й білоруської агропродукції в ЄС
13:31
Борис Пісторіус
Пісторіус закликав припинити дискусії щодо розміщення військ НАТО в Україні
13:25
У Дії з'явилась нова послуга для чиновників, яка спрощує подання декларацій
13:16
Zara
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho офіційно повертаються в Україну, - МЗС
13:05
Оновлено
касетні снаряди, снаряд
Снаряди для ЗСУ: президент Чехії заявив про завершення збору коштів, в уряді уточнили його слова
13:02
Франція
Три французькі компанії запровадять в Україні спільне виробництво БПЛА і боєприпасів
12:54
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: після вироку зброярці Алек Болдвін проситиме знаменитостей свідчити на його захист
12:52
Росія продовжує продукувати фейки
"Україна руйнує себе заради корумпованого комедійного президента": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 8 березня
12:45
евакуація людей
У чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV