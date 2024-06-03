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Свинина в мультиварці: рецепти смачної страви на обід чи вечерю

3 червня, 2024 понедiлок
13:10
рецепти Свинина в мультиварці

Свинина в мультиварці — це справжнє задоволення для тих, хто цінує смачну та соковиту їжу, яку можна приготувати без зайвих зусиль

Зміст

Сучасні мультиварки дозволяють створювати справжні кулінарні шедеври, зберігаючи всі корисні властивості м’яса, при цьому економити час на приготуванні. Свинина, яка тушкується в цій кухонній побутовій техніці, виходить особливо ніжною та ароматною.

У цій статті ми поділимося рецептами смачної свинини для обіду чи вечері, які стануть у нагоді як для сімейних трапез, так і для прийому гостей. Незалежно від того, чи ви шукаєте швидкий рецепт, чи хочете вразити своїх рідних вишуканою стравою, мультиварка стане вашим незамінним помічником на кухні.

Тушкована свинина в мультиварці

Рецепт Тушкованої свинини

Інгредієнти:

  • свинина – 700 г
  • цибуля ріпчаста – 150 г
  • морква – 150 г
  • томатна паста – 70 г
  • вода (холодна) – 400 мл
  • часник – 2 зубчики
  • цукор – 1 ч. л.
  • сіль – 1 ч. л.
  • чорний мелений перець – 0.5 ч. л.
  • лавровий лист – 1 шт.

Покроковий рецепт, як приготувати свинину в мультиварці:

  1. М'ясо промийте та наріжте шматочками середнього розміру.
  2. Овочі очистіть від шкірки. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на терці.
  3. У чашу мультиварки додайте цибулю, моркву, м'ясо, сіль, перець, цукор, томатну пасту та налийте холодну кип'ячену воду.  
  4. Всі інгредієнти перемішайте та закривайте кришку мультиварки.
  5. Готуйте на режимі "Тушкування" протягом однієї години. Якщо ви знаєте, що у вас жорстке м'ясо, тоді можете збільшити час приготування ще на пів години.
  6. Коли закінчиться програма тушкування, тоді додайте до страви вичавлений через прес часник та залиште ще на п'ять хвилин на режимі "Підігрів". Готово!

Фото: simplyrecipes.com

Свинина в мультиварці запечена цілим шматком

Інгредієнти:

  • шия свиняча – 1 кг
  • італійські трави – 2 ч. л.
  • суміш перців – 1 ч. л.
  • копчена паприка – 2-3 ч. л.
  • сіль – 1-2 ч. л.
  • соняшникова олія – 1 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Зі свинини зріжте все зайве, промийте її та витріть паперовими рушниками. Зробіть у м'ясі проколи довгим та гострим ножем. 
  2. Змішайте у невеликій посудині італійські трави, суміш перців, копчену паприку та сіль.
  3. Змастіть м'ясо соняшниковою олією, а потім натріть його сумішшю спецій та трав зі всіх боків.
  4. Викладіть м'ясо у чашу мультиварки, краще його розподілити максимально рівномірно. Готуйте на режимі "Мультикухар" протягом однієї години при температурі 130 градусів. 
  5. Через 30 хвилин готування, відкрийте мультиварку та переверніть шматочок м'яса на інший бік. Через одну годину, страву можна подавати до столу. Смачного!

Фото: dinnerthendessert.com

Свинина в мультиварці із соєвим соусом

Інгредієнти:

  • свинина – 500 г
  • цибуля ріпчаста – 100 г
  • часник – 2 зубчики
  • соєвий соус – 80 мл
  • мелений імбир – 1 ч. л.
  • сіль – 0.5 ч. л. (за бажанням)
  • вода (холодна) – 150 мл

Покроковий рецепт приготування:

  1. М'ясо промийте та наріжте шматочками середнього розміру.
  2. Цибулю та часник очистіть від шкірки. Цибулю наріжте кубиком, а часник – дуже дрібно.
  3. У чашу мультиварки викладіть цибулю, м'ясо, часник, молотий імбир та сіль (за бажанням). Потім налийте ще соєвий соус та воду. Все добре перемішайте.
  4. Готуйте на режимі "Мультикухар" протягом однієї години при температурі 100 градусів. Ця страва чудово смакує з будь-яким гарніром та овочами. Смачного!

Фото: seaco-online.com


 
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