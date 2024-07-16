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Топ-3 страви в'єтнамської кухні. Підбірка для вас
В'єтнамська кухня характеризується використанням рибного соусу, соєвого соусу, рису, свіжої зелені, фруктів та овочів. В'єтнамські рецепти містять широкий набір зелені, у тому числі лимонне сорго, м'яту, в'єтнамську м'яту, листя коріандру та базиліку
Зміст
Фунчоза з курячою печінкою та овочами в томатному соусі
Інгредієнт для фунчози:
- Фунчоза – 100 г
- Печінка куряча – 300 г
- Цибуля ріпчаста (велика) - 100 г (0,5 шт.)
- Перець солодкий червоний – 70 г (0,5 шт.)
- Помідор – 70 г (0,5 шт.)
- Часник (великий) – 5 г (1 зубчик)
- Томатна паста - 30 г
- Крохмаль картопляний - 10 г
- Олія - 60 мл (4 ст. ложки)
- Паприка мелена - 0,5 ч. ложки
- Сіль - до смаку
- Перець чорний мелений - до смаку
Покроковий рецепт - Фунчоза з курячою печінкою та овочами в томатному соусі
- Закип'ятіть будь-яким способом 400-500 мл води.
- Курячу печінку промийте та обсушіть за допомогою паперового рушника. Розріжте кожну печінку на шматочки середнього розміру.
- Посипте печінку сіллю та чорним меленим перцем (по щіпці), а також картопляним крохмалем.
- Розігрійте сковороду з олією (2 ст. ложки) і викладіть туди підготовлену печінку в один шар.
- Швидко обсмажте печінку на сильному вогні з усіх боків протягом 7 хвилин. Обсмажену печінку перекладіть на тарілку.
- Цибулю, часник та солодкий перець очистіть
- Цибулю наріжте дрібними кубиками, а перець - соломкою. Часник дрібно порубайте.
- Помідор наріжте невеликими шматочками, видаливши місце плодоніжки.
- У сковороді, що звільнилася, розігрійте олію, яка залишилося (2 ст. ложки), і обсмажте цибулю з часником на сильному вогні 1 хвилину.
- Додайте солодкий перець та помідор.
- Обсмажуйте помішуючи 2 хвилини.
- Потім додайте до овочів томатну пасту, мелену паприку та сіль.
- Влийте 100 мл окропу та перемішайте.
- Дайте закипіти соусу.
- У овочевий соус, що вийшов, перекладіть раніше обсмажену печінку і перемішайте.
- Накрийте кришкою сковороду і томіть печінку з овочами на невеликому вогні 5 хвилин.
- За цей час запарте фунчозу.
- Для цього залийте суху локшину в мисці окропом (300-400 мл) і залиште на 5-7 хвилин.
- Запарену фунчозу відкиньте на друшляк і дайте стекти воді.
- Після цього перекладіть фунчозу в соус з печінкою.
- Перемішайте.
- Прогрійте фунчозу з курячою печінкою та овочами на невеликому вогні пару хвилин та зніміть сковороду з вогню.
- Викладіть фунчозу з печінкою на тарілку, за бажання посипте зеленою цибулею або кунжутом і подавайте до столу в гарячому вигляді.
М'ясні кульки в рисовому папері (дімсам)
Продукти:
- Яловичина нежирна - 450 г
- Часник - 1 зубчик
- Цибуля зелена (тільки біла частина) - 4 шт.
- Соус соєвий - 30 мл
- Перець свіжий - 1 шт.
- Рисовий папір - 20 аркушів
- Для соусу:
- Лайм – 2 шт.
- Соус соєвий – 1 ст. л.
- Цукор – 1 ч. л.
Для прикраси (за бажанням):
- Червоний перець гострий
- Паприка мелена
- Зелень
Покроковий рецепт - М'ясні кульки в рисовому папері (дімсам)
- Очищений часник, цибулю, червоний пекучий перець і порізану шматочками яловичину пропускаємо через м'ясорубку.
- Краще це зробити двічі.
- Доливаємо у фарш соєвий соус і краплю олії, вимішуємо.
- У теплій воді замочуємо рисовий папір – менше ніж на хвилину.
- Змочуємо водою дошку.
- Ділимо фарш на кульки по 25 грам.
- Загортаємо м'ясні кульки в рисовий папір.
- Варити наші димсами на пару. У мультиварці потрібно змастити олією сітку, викласти в неї кульки, виставити режим «пар» і час - 15 хвилин.
- Якщо мультиварки немає, можна скористатися пароваркою, мантишницею або іншим пристроєм для варіння на пару.
Готуємо соус для димсамів:
- Віджимаємо сік із лаймів.
- Додаємо до нього соєвий соус та цукор. Розмішуємо до розчинення.
- Викладаємо на тарілку готові м'ясні кульки.
- Прикрашаємо м'ясні кульки-дімсами перцем та паприкою.
Спрінг-роли з овочами
Інгредієнти:
- Рисовий папір – 4 шт.
- Морква – 0,5 шт.
- Перець болгарський – 0,5 шт.
- Капуста білокачанна молода - 40 г
- Редиска - 2 шт.
- Петрушка - 2 гілочки
- Кріп - 2 гілочки
- Цибуля зелена - 1 шт.
- Перець чилі – 0,5 шт. або до смаку
Для соусу:
- Соус соєвий – 3 ст. л.
- Олія кунжутна - 2 ст. л.
- Сік лимона (або лайма) – 2 ст. л.
- Оцет рисовий – 1 ч. л.
- Насіння кунжуту – 1 ч. л.
- Цукор коричневий – 1 ч. л.
Покроковий рецепт - Спрінг-роли з овочами
- Приготувати соус із соєвого соусу, соку лимона, рисового оцту, коричневого цукру, кунжуту та кунжутної олії. Пробуйте та додавайте інгредієнти на свій смак.
- Овочі нарізати соломкою. Редиску та моркву можна натерти на корейській тертці. Зелень і чилі пошаткувати.
- Все перемішати та посипати щіпкою кунжуту.
- У широку тарілку налити кип'ячену воду. Опустити в неї рисовий папір на 10-15 секунд. Слідкуйте, щоб він не перетворився на "медузу" (може злипнутися), нехай краще залишиться трохи твердим, він потім дійде. Майте на увазі, що в теплій воді млинці рисові розмокають швидше.
- Кладемо рисовий папір на мокру дерев'яну дошку.
- Зверху кладемо овочі.
- Загортаємо рисовий млинець рулетом.
- Розрізаємо отриманий рулет навпіл.
- В'єтнамські рулетики з овочами готові. Подавайте їх із приготованим соусом.
Смачного!
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