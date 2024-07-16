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Головна рецепти Топ-3 страви в'єтнамської кухні. Підбірка для вас
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Топ-3 страви в'єтнамської кухні. Підбірка для вас

16 липня, 2024 вiвторок
15:20
рецепти В'єтнамські страви

В'єтнамська кухня характеризується використанням рибного соусу, соєвого соусу, рису, свіжої зелені, фруктів та овочів. В'єтнамські рецепти містять широкий набір зелені, у тому числі лимонне сорго, м'яту, в'єтнамську м'яту, листя коріандру та базиліку

Зміст

Фунчоза з курячою печінкою та овочами в томатному соусі

Рецепт ФунчозИ з курячою печінкою

Інгредієнт для фунчози:

  • Фунчоза – 100 г
  • Печінка куряча – 300 г
  • Цибуля ріпчаста (велика) - 100 г (0,5 шт.)
  • Перець солодкий червоний – 70 г (0,5 шт.)
  • Помідор – 70 г (0,5 шт.)
  • Часник (великий) – 5 г (1 зубчик)
  • Томатна паста - 30 г
  • Крохмаль картопляний - 10 г
  • Олія - ​​60 мл (4 ст. ложки)
  • Паприка мелена - 0,5 ч. ложки
  • Сіль - до смаку
  • Перець чорний мелений - до смаку

Покроковий рецепт - Фунчоза з курячою печінкою та овочами в томатному соусі

  • Закип'ятіть будь-яким способом 400-500 мл води.
  • Курячу печінку промийте та обсушіть за допомогою паперового рушника. Розріжте кожну печінку на шматочки середнього розміру.
  • Посипте печінку сіллю та чорним меленим перцем (по щіпці), а також картопляним крохмалем.
  • Розігрійте сковороду з олією (2 ст. ложки) і викладіть туди підготовлену печінку в один шар.
  • Швидко обсмажте печінку на сильному вогні з усіх боків протягом 7 хвилин. Обсмажену печінку перекладіть на тарілку.
  • Цибулю, часник та солодкий перець очистіть
  • Цибулю наріжте дрібними кубиками, а перець - соломкою. Часник дрібно порубайте.
  • Помідор наріжте невеликими шматочками, видаливши місце плодоніжки.
  • У сковороді, що звільнилася, розігрійте олію, яка залишилося (2 ст. ложки), і обсмажте цибулю з часником на сильному вогні 1 хвилину.
  • Додайте солодкий перець та помідор.
  • Обсмажуйте помішуючи 2 хвилини.
  • Потім додайте до овочів томатну пасту, мелену паприку та сіль.
  • Влийте 100 мл окропу та перемішайте.
  • Дайте закипіти соусу.
  • У овочевий соус, що вийшов, перекладіть раніше обсмажену печінку і перемішайте.
  • Накрийте кришкою сковороду і томіть печінку з овочами на невеликому вогні 5 хвилин.
  • За цей час запарте фунчозу.
  • Для цього залийте суху локшину в мисці окропом (300-400 мл) і залиште на 5-7 хвилин.
  • Запарену фунчозу відкиньте на друшляк і дайте стекти воді.
  • Після цього перекладіть фунчозу в соус з печінкою.
  • Перемішайте.
  • Прогрійте фунчозу з курячою печінкою та овочами на невеликому вогні пару хвилин та зніміть сковороду з вогню.
  • Викладіть фунчозу з печінкою на тарілку, за бажання посипте зеленою цибулею або кунжутом і подавайте до столу в гарячому вигляді.

М'ясні кульки в рисовому папері (дімсам)

Продукти:

  • Яловичина нежирна - 450 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Цибуля зелена (тільки біла частина) - 4 шт.
  • Соус соєвий - 30 мл
  • Перець свіжий - 1 шт.
  • Рисовий папір - 20 аркушів
  • Для соусу:
  • Лайм – 2 шт.
  • Соус соєвий – 1 ст. л.
  • Цукор – 1 ч. л.

Для прикраси (за бажанням):

  • Червоний перець гострий
  • Паприка мелена
  • Зелень

Покроковий рецепт - М'ясні кульки в рисовому папері (дімсам)

  • Очищений часник, цибулю, червоний пекучий перець і порізану шматочками яловичину пропускаємо через м'ясорубку.
  • Краще це зробити двічі.
  • Доливаємо у фарш соєвий соус і краплю олії, вимішуємо.
  • У теплій воді замочуємо рисовий папір – менше ніж на хвилину.
  • Змочуємо водою дошку.
  • Ділимо фарш на кульки по 25 грам.
  • Загортаємо м'ясні кульки в рисовий папір.
  • Варити наші димсами на пару. У мультиварці потрібно змастити олією сітку, викласти в неї кульки, виставити режим «пар» і час - 15 хвилин.
  • Якщо мультиварки немає, можна скористатися пароваркою, мантишницею або іншим пристроєм для варіння на пару.

Готуємо соус для димсамів:

  • Віджимаємо сік із лаймів.
  • Додаємо до нього соєвий соус та цукор. Розмішуємо до розчинення.
  • Викладаємо на тарілку готові м'ясні кульки.
  • Прикрашаємо м'ясні кульки-дімсами перцем та паприкою.

Спрінг-роли з овочами

Інгредієнти:

  • Рисовий папір – 4 шт. 
  • Морква – 0,5 шт.
  • Перець болгарський – 0,5 шт.
  • Капуста білокачанна молода - 40 г
  • Редиска - 2 шт.
  • Петрушка - 2 гілочки
  • Кріп - 2 гілочки
  • Цибуля зелена - 1 шт.
  • Перець чилі – 0,5 шт. або до смаку

Для соусу:

  • Соус соєвий – 3 ст. л.
  • Олія кунжутна - 2 ст. л.
  • Сік лимона (або лайма) – 2 ст. л.
  • Оцет рисовий – 1 ч. л.
  • Насіння кунжуту – 1 ч. л.
  • Цукор коричневий – 1 ч. л.

Покроковий рецепт - Спрінг-роли з овочами

  • Приготувати соус із соєвого соусу, соку лимона, рисового оцту, коричневого цукру, кунжуту та кунжутної олії. Пробуйте та додавайте інгредієнти на свій смак.
  • Овочі нарізати соломкою. Редиску та моркву можна натерти на корейській тертці. Зелень і чилі пошаткувати.
  • Все перемішати та посипати щіпкою кунжуту.
  • У широку тарілку налити кип'ячену воду. Опустити в неї рисовий папір на 10-15 секунд. Слідкуйте, щоб він не перетворився на "медузу" (може злипнутися), нехай краще залишиться трохи твердим, він потім дійде. Майте на увазі, що в теплій воді млинці рисові розмокають швидше.
  • Кладемо рисовий папір на мокру дерев'яну дошку.
  • Зверху кладемо овочі.
  • Загортаємо рисовий млинець рулетом.
  • Розрізаємо отриманий рулет навпіл.
  • В'єтнамські рулетики з овочами готові. Подавайте їх із приготованим соусом.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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