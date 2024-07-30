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Топ-5 рецептів літньої випічки від наших бабусь

Олена Чернінька
30 липня, 2024 вiвторок
09:00
рецепти літня випічка

Найчастіше влітку немає багато часу на випічку, тому сьогодні приготуємо швидкі страви за старими рецептами

Зміст

Манний насипний пиріг з ягодами

Інгредієнти:

  • Борошно - 130 г (1 склянка ємністю 200 мл)
  • Крупа манна - 150 г (1 склянка)
  • Цукор – 160 г (близько 1 склянки) + 1 ст. ложка
  • Масло вершкове (холодне) - 100 г
  • Ягоди – 250 г
  • Розпушувач - 2 ч. ложки
  • Ванілін - 2 щіпки
  • Сіль - 1 щіпка

Приготування - Манний насипний пиріг з ягодами

  • Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, розморожувати їх не потрібно
  • Вершкове масло до моменту приготування має бути холодним
  • Духовку одразу ввімкніть для розігріву до 180 градусів
  • У мисці з'єднайте манну крупу, борошно, цукор, розпушувач, сіль та ванілін
  • Віничком добре перемішайте сухі інгредієнти
  • Дно форми для випікання прокладіть пергаментом
  • Насипте у форму 1/3 частину сухої суміші, розподіліть рівним шаром
  • Поверх сухої суміші розподіліть половину ягід
  • Ягідний шар рівномірно засипте половиною сухої суміші, що залишилася
  • Зверху викладіть ягоди, що залишилися
  • І присипте їх сухою сумішшю, що залишилася
  • Холодне вершкове масло натріть на великій тертці прямо у форму, щоб воно рівномірно покрило верх пирога
  • Присипте поверхню 1 ст. ложкою цукру
  • Відправте форму в духовку і випікайте насипний пиріг із замороженими ягодами 45-50 хвилин при температурі 180 градусів
  • Готовий пиріг остудіть до теплого стану у формі
  • Потім акуратно витягніть пиріг, перекладіть на блюдо і дайте йому охолонути вже повністю
  • Манний насипний пиріг із ягодами розріжте на порції та подайте до столу

Смачного!

Сметанний кекс з абрикосами

Інгредієнти:

  • Сметана 20-25% - 100 г
  • Масло вершкове (розм'якшене) – 60 г + для змащування форми
  • Яйця – 3 шт.
  • Цукор – 180 г
  • Борошно - 230 г (1,5 склянки ємністю 250 мл)
  • Розпушувач – 10 г
  • Ванільний цукор – 1 ч. ложка
  • Абрикоси – 350 г
  • Цукрова пудра – для прикраси (за бажанням)

Покроковий рецепт - Сметанний кекс з абрикосами

  • Включаємо духовку для розігріву до 180 градусів.
  • У мисці з'єднуємо яйця, цукор та ванільний цукор.
  • Збиваємо 5-7 хвилин.
  • Додаємо вершкове масло та сметану, збиваємо ще хвилину.
  • Борошно змішуємо з розпушувачем та просіюємо до рідких інгредієнтів.
  • Збиваємо.
  • Тісто виходить досить густе.
  • Абрикоси миємо, очищаємо від кісточок і дрібно нарізаємо.
  • Форму для випікання щедро змащуємо вершковим маслом.
  • Абрикоси додаємо в тісто.
  • Акуратно перемішуємо лопаткою.
  • Заповнюємо форму тістом і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин.
  • Готовність кексу перевіряється на прокол шпажкою - вона повинна вийти сухою.
  • Спечений кекс виймаємо з духовки та залишаємо у формі на 10-15 хвилин.
  • Потім дістаємо випічку з форми та повністю охолоджуємо.
  • Сметанний кекс з абрикосами готовий.

Приємного чаювання та яскравого літа! 

Чайний пиріг з персиками та цукровою скоринкою

Інгредієнти:

  • Персики – 350 г
  • Чай зелений - 3-5 г
  • Вода – 150 мл
  • Олія - ​​50 мл
  • Цукор - 100 г
  • Борошно пшеничне - 150 г
  • Розпушувач - 5 г
  • Ванілін - 1 щіпка
  • Для цукрової скоринки:
  • Цукор – 1 ст. ложка
  • Олія - ​​100 мл

Покроковий рецепт - Чайний пиріг з персиками та цукровою скоринкою

  • Персики найкраще вибирати стиглі, із щільним м'якушем.
  • Відразу ввімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів.
  • Закип'ятіть воду.
  • Залийте чай гарячою водою та залиште приблизно на 3-4 хвилини.
  • Коли чай завариться, видаліть пакетик.
  • Якщо використовували листовий чай, процідіть через дрібне сито.
  • Влийте в заварений чай олію.
  • Перемішайте.
  • Охолодження чаю чекати зовсім необов'язково.
  • В окрему миску просійте борошно з розпушувачем.
  • Додайте ванілін, перемішайте.
  • Частинами, щоразу перемішуючи, влийте в миску з борошном чайно-масляну суміш.
  • Ретельно перемішайте до однорідності.
  • Тісто на чаї має вийти досить рідким і стікати з ложки "стрічкою" - так і має бути.
  • Борошно може відрізнятися, тому якщо тісто вийшло занадто густим – нічого страшного, можна довести його до потрібної консистенції, потроху додаючи воду чи чай.
  • Персики вимийте, обсушіть і наріжте часточками товщиною приблизно пів сантиметра.
  • Додайте персикові часточки в тісто.
  • Акуратно перемішайте, щоб не розчавити персики.
  • Форму для випікання (діаметром 18-21 см) застеліть пергаментом.
  • Вилийте тісто у форму та розрівняйте лопаткою.
  • Поставте форму в духовку, попередньо розігріту до температури 180 градусів. Випікайте пиріг із персиками 30-40 хвилин. Точний час випікання залежить від духовки.
  • Поки печеться персиковий пиріг, можна приготувати суміш для цукрової скоринки.
  • В окремій посудині з'єднайте цукор і олію, перемішайте.
  • Вийміть із духовки форму з пирогом.
  • Духовку не вимикайте.
  • Полийте чайний пиріг цукрово-олійною сумішшю.
  • Відправте пиріг назад у духовку і випікайте приблизно 15-20 хвилин.
  • Чайний персиковий пиріг готовий.
  • Злегка остудіть його, витягніть із форми і перекладіть на тарілку.
  • Подавайте пиріг, за бажанням прикрасивши його м'ятою.
  • Хрумка цукрова скоринка і ніжна серединка з соковитими персиками - чудовий варіант простого частування до чаю.

Приємного чаювання! 

Кекси з персиками

Інгредієнти:

  • Персики – 300 г (3 шт.)
  • Масло вершкове (розм'якшене) - 50 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор - 100 г
  • Борошно - 150 г (1 склянка ємністю 250 мл)
  • Розпушувач – 0,5 ч. ложки
  • Сіль - 1 щіпка

Покроковий рецепт - Кекси з персиками

  • Духовку вмикаємо розігріватися до 180 градусів.
  • Вершкове масло заздалегідь залишаємо в теплому місці, щоб воно злегка розтануло.
  • Яйця збиваємо з цукром та щіпкою солі протягом 2-3 хвилин.
  • Додаємо масло до яєць і збиваємо хвилинку.
  • Додаємо борошно з розпушувачем, і перемішуємо тісто.
  • Тісто вийде досить густим.
  • Персики нарізаємо дрібними кубиками.
  • Вмішуємо шматочки персиків у тісто.
  • Викладаємо тісто у форми для кексів.
  • Якщо у вас є металеві форми, скористайтеся паперовими вкладками для кексів.
  • Відправляємо форму в розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо кекси з персиками приблизно 25-35 хвилин.
  • Готовність кексів перевіряємо зубочисткою - вона повинна виходити сухою з кексу.
  • Даємо готовим кексам з персиками охолонути.

Приємного вам чаювання! 

Йогуртові мафіни з чорницею та вівсяним посипанням

Інгредієнти:

  • Йогурт натуральний - 120 мл
  • Олія рафінована - 50 мл
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 100 г
  • Борошно - 130 г (1 склянка ємністю 200 мл)
  • Розпушувач тіста – 1/4 ч. ложки
  • Сода - 1/4 ч. ложки
  • Чорниця - 80 г
  • Сіль - 1 щіпка

Для посипання:

  • Цукор коричневий (можна звичайний) – 20 г
  • Вівсяні пластівці швидкого приготування - 15 г
  • Мигдальне борошно (або мигдаль мелений) - 15 г

Покроковий рецепт - Йогуртові мафіни з чорницею та вівсяним посипанням

  • У разі потреби коричневий цукор можна замінити звичайним.
  • Духовку вмикаємо для розігріву до 180 градусів.
  • У мисці з'єднуємо йогурт, цукор, яйце та олію, перемішуємо.
  • Додаємо борошно, змішане з сіллю, содою та розпушувачем.
  • Перемішуємо до однорідності.
  • Чорницю перебираємо, миємо та обсушуємо.
  • Додаємо в тісто, перемішуємо.
  • Для посипання мафінів змішуємо в окремому посуді коричневий цукор, вівсяні пластівці та мигдальне борошно.
  • У планшетку для мафінів вставляємо паперові капсули та заповнюємо їх тістом на 2/3.
  • Посипаємо зверху вівсяною сумішшю.
  • Відправляємо форму в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.
  • Йогуртові мафіни з чорницею та вівсяною посипкою готові.
  • Дайте їм охолонути.

Приємного чаювання!

Теги:
Новини
кулінарія
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