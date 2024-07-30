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Топ-5 рецептів літньої випічки від наших бабусь
Найчастіше влітку немає багато часу на випічку, тому сьогодні приготуємо швидкі страви за старими рецептами
Зміст
Манний насипний пиріг з ягодами
Інгредієнти:
- Борошно - 130 г (1 склянка ємністю 200 мл)
- Крупа манна - 150 г (1 склянка)
- Цукор – 160 г (близько 1 склянки) + 1 ст. ложка
- Масло вершкове (холодне) - 100 г
- Ягоди – 250 г
- Розпушувач - 2 ч. ложки
- Ванілін - 2 щіпки
- Сіль - 1 щіпка
Приготування - Манний насипний пиріг з ягодами
- Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, розморожувати їх не потрібно
- Вершкове масло до моменту приготування має бути холодним
- Духовку одразу ввімкніть для розігріву до 180 градусів
- У мисці з'єднайте манну крупу, борошно, цукор, розпушувач, сіль та ванілін
- Віничком добре перемішайте сухі інгредієнти
- Дно форми для випікання прокладіть пергаментом
- Насипте у форму 1/3 частину сухої суміші, розподіліть рівним шаром
- Поверх сухої суміші розподіліть половину ягід
- Ягідний шар рівномірно засипте половиною сухої суміші, що залишилася
- Зверху викладіть ягоди, що залишилися
- І присипте їх сухою сумішшю, що залишилася
- Холодне вершкове масло натріть на великій тертці прямо у форму, щоб воно рівномірно покрило верх пирога
- Присипте поверхню 1 ст. ложкою цукру
- Відправте форму в духовку і випікайте насипний пиріг із замороженими ягодами 45-50 хвилин при температурі 180 градусів
- Готовий пиріг остудіть до теплого стану у формі
- Потім акуратно витягніть пиріг, перекладіть на блюдо і дайте йому охолонути вже повністю
- Манний насипний пиріг із ягодами розріжте на порції та подайте до столу
Смачного!
Сметанний кекс з абрикосами
Інгредієнти:
- Сметана 20-25% - 100 г
- Масло вершкове (розм'якшене) – 60 г + для змащування форми
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – 180 г
- Борошно - 230 г (1,5 склянки ємністю 250 мл)
- Розпушувач – 10 г
- Ванільний цукор – 1 ч. ложка
- Абрикоси – 350 г
- Цукрова пудра – для прикраси (за бажанням)
Покроковий рецепт - Сметанний кекс з абрикосами
- Включаємо духовку для розігріву до 180 градусів.
- У мисці з'єднуємо яйця, цукор та ванільний цукор.
- Збиваємо 5-7 хвилин.
- Додаємо вершкове масло та сметану, збиваємо ще хвилину.
- Борошно змішуємо з розпушувачем та просіюємо до рідких інгредієнтів.
- Збиваємо.
- Тісто виходить досить густе.
- Абрикоси миємо, очищаємо від кісточок і дрібно нарізаємо.
- Форму для випікання щедро змащуємо вершковим маслом.
- Абрикоси додаємо в тісто.
- Акуратно перемішуємо лопаткою.
- Заповнюємо форму тістом і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин.
- Готовність кексу перевіряється на прокол шпажкою - вона повинна вийти сухою.
- Спечений кекс виймаємо з духовки та залишаємо у формі на 10-15 хвилин.
- Потім дістаємо випічку з форми та повністю охолоджуємо.
- Сметанний кекс з абрикосами готовий.
Приємного чаювання та яскравого літа!
Чайний пиріг з персиками та цукровою скоринкою
Інгредієнти:
- Персики – 350 г
- Чай зелений - 3-5 г
- Вода – 150 мл
- Олія - 50 мл
- Цукор - 100 г
- Борошно пшеничне - 150 г
- Розпушувач - 5 г
- Ванілін - 1 щіпка
- Для цукрової скоринки:
- Цукор – 1 ст. ложка
- Олія - 100 мл
Покроковий рецепт - Чайний пиріг з персиками та цукровою скоринкою
- Персики найкраще вибирати стиглі, із щільним м'якушем.
- Відразу ввімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів.
- Закип'ятіть воду.
- Залийте чай гарячою водою та залиште приблизно на 3-4 хвилини.
- Коли чай завариться, видаліть пакетик.
- Якщо використовували листовий чай, процідіть через дрібне сито.
- Влийте в заварений чай олію.
- Перемішайте.
- Охолодження чаю чекати зовсім необов'язково.
- В окрему миску просійте борошно з розпушувачем.
- Додайте ванілін, перемішайте.
- Частинами, щоразу перемішуючи, влийте в миску з борошном чайно-масляну суміш.
- Ретельно перемішайте до однорідності.
- Тісто на чаї має вийти досить рідким і стікати з ложки "стрічкою" - так і має бути.
- Борошно може відрізнятися, тому якщо тісто вийшло занадто густим – нічого страшного, можна довести його до потрібної консистенції, потроху додаючи воду чи чай.
- Персики вимийте, обсушіть і наріжте часточками товщиною приблизно пів сантиметра.
- Додайте персикові часточки в тісто.
- Акуратно перемішайте, щоб не розчавити персики.
- Форму для випікання (діаметром 18-21 см) застеліть пергаментом.
- Вилийте тісто у форму та розрівняйте лопаткою.
- Поставте форму в духовку, попередньо розігріту до температури 180 градусів. Випікайте пиріг із персиками 30-40 хвилин. Точний час випікання залежить від духовки.
- Поки печеться персиковий пиріг, можна приготувати суміш для цукрової скоринки.
- В окремій посудині з'єднайте цукор і олію, перемішайте.
- Вийміть із духовки форму з пирогом.
- Духовку не вимикайте.
- Полийте чайний пиріг цукрово-олійною сумішшю.
- Відправте пиріг назад у духовку і випікайте приблизно 15-20 хвилин.
- Чайний персиковий пиріг готовий.
- Злегка остудіть його, витягніть із форми і перекладіть на тарілку.
- Подавайте пиріг, за бажанням прикрасивши його м'ятою.
- Хрумка цукрова скоринка і ніжна серединка з соковитими персиками - чудовий варіант простого частування до чаю.
Приємного чаювання!
Кекси з персиками
Інгредієнти:
- Персики – 300 г (3 шт.)
- Масло вершкове (розм'якшене) - 50 г
- Яйця – 2 шт.
- Цукор - 100 г
- Борошно - 150 г (1 склянка ємністю 250 мл)
- Розпушувач – 0,5 ч. ложки
- Сіль - 1 щіпка
Покроковий рецепт - Кекси з персиками
- Духовку вмикаємо розігріватися до 180 градусів.
- Вершкове масло заздалегідь залишаємо в теплому місці, щоб воно злегка розтануло.
- Яйця збиваємо з цукром та щіпкою солі протягом 2-3 хвилин.
- Додаємо масло до яєць і збиваємо хвилинку.
- Додаємо борошно з розпушувачем, і перемішуємо тісто.
- Тісто вийде досить густим.
- Персики нарізаємо дрібними кубиками.
- Вмішуємо шматочки персиків у тісто.
- Викладаємо тісто у форми для кексів.
- Якщо у вас є металеві форми, скористайтеся паперовими вкладками для кексів.
- Відправляємо форму в розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо кекси з персиками приблизно 25-35 хвилин.
- Готовність кексів перевіряємо зубочисткою - вона повинна виходити сухою з кексу.
- Даємо готовим кексам з персиками охолонути.
Приємного вам чаювання!
Йогуртові мафіни з чорницею та вівсяним посипанням
Інгредієнти:
- Йогурт натуральний - 120 мл
- Олія рафінована - 50 мл
- Яйце - 1 шт.
- Цукор - 100 г
- Борошно - 130 г (1 склянка ємністю 200 мл)
- Розпушувач тіста – 1/4 ч. ложки
- Сода - 1/4 ч. ложки
- Чорниця - 80 г
- Сіль - 1 щіпка
Для посипання:
- Цукор коричневий (можна звичайний) – 20 г
- Вівсяні пластівці швидкого приготування - 15 г
- Мигдальне борошно (або мигдаль мелений) - 15 г
Покроковий рецепт - Йогуртові мафіни з чорницею та вівсяним посипанням
- У разі потреби коричневий цукор можна замінити звичайним.
- Духовку вмикаємо для розігріву до 180 градусів.
- У мисці з'єднуємо йогурт, цукор, яйце та олію, перемішуємо.
- Додаємо борошно, змішане з сіллю, содою та розпушувачем.
- Перемішуємо до однорідності.
- Чорницю перебираємо, миємо та обсушуємо.
- Додаємо в тісто, перемішуємо.
- Для посипання мафінів змішуємо в окремому посуді коричневий цукор, вівсяні пластівці та мигдальне борошно.
- У планшетку для мафінів вставляємо паперові капсули та заповнюємо їх тістом на 2/3.
- Посипаємо зверху вівсяною сумішшю.
- Відправляємо форму в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.
- Йогуртові мафіни з чорницею та вівсяною посипкою готові.
- Дайте їм охолонути.
Приємного чаювання!
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